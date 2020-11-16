Звезда «Игры престолов» колесит по дождливому Дублину на съемках нового сериала

Наибольшую известность актрисе из «Аббатства Даунтон» принесла «Игра престолов», где она познакомилась с Китом, сыграв возлюбленную его персонажа Джона Сноу.

В начале этого месяца в интервью New York Post, Роуз сказала, что очень рада беременности и ждет не дождется встречи с новым членом семьи.

Бывшие коллеги по «престолам» не так давно отпраздновали вторую годовщину свадьбы — пара поженилась в июне 2018 года в шикарном замке XII века в Абердиншире.