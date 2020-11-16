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Звезда «Игры престолов» колесит по дождливому Дублину на съемках нового сериала

Звезда «Игры престолов» колесит по дождливому Дублину на съемках нового сериала (8 фото)

Автор:
16 ноября 2020 16:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   игра престолов   кит харрингтон   настоящая любовь   сериалы   
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В воскресенье Кита Харрингтона заметили колесящим на велосипеде в дождь на улицах Дублина. Правда, по работе, а не для удовольствия — актер снимается во втором сезоне сериала Amazon Prime «Современная любовь».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знаменитости   игра престолов   кит харрингтон   настоящая любовь   сериалы   
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1  комментарий
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RomaXz 54 минуты назад
Непривычно его в современной одежде и без меча видеть
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