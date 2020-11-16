Звезда «Игры престолов» колесит по дождливому Дублину на съемках нового сериала

В воскресенье Кита Харрингтона заметили колесящим на велосипеде в дождь на улицах Дублина. Правда, по работе, а не для удовольствия — актер снимается во втором сезоне сериала Amazon Prime «Современная любовь».
33-летняя звезда «Игры престолов» храбро сражался с непогодой, снимаясь в одной из сцен романтической комедии. По словам Дженнифер Салке, главы Amazon Studios, сериал «Современная любовь» исследует «любовь во множестве форм, включая сексуальную, романтическую, семейную, платоническую и любовь к себе».
Первый сезон популярного сериала был основан на одноименной колонке в газете New York Times. Он был посвящен восьми разным любовным историям, происходящим в Нью-Йорке, и задействовал множество известных актеров, включая Энн Хэтэйуэй, Дева Пателя, Эндрю Скотта и Тину Фей.
Но Кит Харрингтон может похвастаться хорошими новостями не только о профессиональной жизни, но и личной, поскольку они с женой, 33-летней Роуз Лесли, которая также снималась в «Игре престолов», ждут первого ребенка.
Наибольшую известность актрисе из «Аббатства Даунтон» принесла «Игра престолов», где она познакомилась с Китом, сыграв возлюбленную его персонажа Джона Сноу.
В начале этого месяца в интервью New York Post, Роуз сказала, что очень рада беременности и ждет не дождется встречи с новым членом семьи.
Бывшие коллеги по «престолам» не так давно отпраздновали вторую годовщину свадьбы — пара поженилась в июне 2018 года в шикарном замке XII века в Абердиншире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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