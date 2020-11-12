FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3808 постов • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
"Здравствуй, столб!": курьер на велосипеде залип в телефон и не заметил препятствия

"Здравствуй, столб!": курьер на велосипеде залип в телефон и не заметил препятствия (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 15:02
Сообщество : Аварии
Метки: видео   встретился со столбом   дтп   служба доставки   
616
3
1
Встреча доставщика еды со столбом вышла горячей - парню вызвали "Скорую помощь".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: видео   встретился со столбом   дтп   служба доставки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
518
Владимир 3 минуты назад
А уж сколько жизней наушники унесли...Печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
umorist 18 минут назад
"Здравствуй, столб!": курьер на велосипеде залип в телефон и не заметил препятствия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов Полчаса назад
масса людей в телефон за рулем долбится...даже на КАД и скоростной магистрали....там все гораздо печальней в итоге...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ф Ив 49 минут назад
На самом деле столбы воткнутые посередине тротуара становятся всё большей и большей проблемой. Нет чтобы поставить их на краю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Ф Ив Полчаса назад
Вопрос, что было раньше - столб или тротуар, остался нераскрыт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
metrolog 53 минуты назад
Ну может ему ещё один заказ кинули, вот и отвлекся бедолага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах "Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса" В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса" В Саратове пьяный водитель на "Форде" без покрышек пытался уйти от 9 патрульных машин В Саратове пьяный водитель на "Форде" без покрышек пытался уйти от 9 патрульных машин Ferrari стоимостью более 22 миллионов влетела в столб рядом с полицейскими в Москве Ferrari стоимостью более 22 миллионов влетела в столб рядом с полицейскими в Москве "Меня не штрафуют": Ларисе Долиной припомнили старое интервью о нарушениях правил ПДД "Меня не штрафуют": Ларисе Долиной припомнили старое интервью о нарушениях правил ПДД В Сочи девушка на мотоцикле решила погоняться с автомобилем и попала в серьезное ДТП В Сочи девушка на мотоцикле решила погоняться с автомобилем и попала в серьезное ДТП
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

601896



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
2
490
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
3
82
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дольщики наконец получат ключи от своих квартир!
0
8
Дольщики наконец получат ключи от своих квартир!
Этикетки, бирки, ярлычки в саду и огороде. Зачем они нужны?
0
3
Этикетки, бирки, ярлычки в саду и огороде. Зачем они нужны?
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#авария#факты#в мире#авто авария#смешные#москва#автомобили#коронавирус
#юмор#животные#дтп#интересное#россия#актеры#на различный вкус#подборка#позитив#бразилия
#интересно#кино#история#прикольные#автомир#люди#картинки#сша#полиция#китай

На что жалуетесь?

Вернуться