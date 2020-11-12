"Здравствуй, столб!": курьер на велосипеде залип в телефон и не заметил препятствия

Встреча доставщика еды со столбом вышла горячей - парню вызвали "Скорую помощь".
Момент необычной аварии на Волоколамском шоссе попал на камеру видеорегистратора. Курьер с рюкзаком за спиной, не отрываясь, смотрел в смартфон, пока на пути не встретился с фонарным столбом.
Водитель авто, который ехал рядом и заметил происшествие, остановился и вызвал парню "Скорую помощь". Курьер находился в сознании, однако проверить состояние на предмет сотрясения мозга все-таки было необходимо.
Вообще, зависающие в телефоне - печальные реалии наших дней. Всегда находится тот, кто мечтает над такими подшутить.
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