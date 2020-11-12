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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
12 ноября 2020 08:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2536
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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33  комментария
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891
enot-begemot-y 2 часа назад
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Даже если не подделка, то посмотрите на год издания и похихикайте еще раз, вприкуску с валежником.
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4k
Летучий Мыш 3 минуты назад
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Это "до" или уже "после"?
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3k
Diesel 6 минут назад
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Я смотрю посудная лавка пошла ему на пользу)) Ловкость прокачал))
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18
Илья Мартынов 7 минут назад
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думал его съедят
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916
Andrey G 10 минут назад
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Вечная проблем, когда человек не видит дальше своего носа. По сравнению с "цивилизованным" миром, в Москве благодать и свобода. По сравнению со свободной периферией, где передвижения почти не ограничены, у Москвы есть развитая инфраструктура и не только она.
У немцев есть такая передача на ТВ, когда зажравшихся деток на пару недель отправляют в Африку, Китай или какую-нибудь Индию, чтобы просто могли сравнить своё несчастье с счастьем. Такие болезни лечатся за пару недель.
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8k
ScorpionDS 12 минут назад
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Джессика и маньяк КилГрей ...
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4k
Regerald 19 минут назад
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Котов обычно на время поездок в отпуск к тёще отвозим. Хор на заднем сидении не утихает всю дорогу, почти час...
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−54
Скрипач Ненужен 23 минуты назад
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Так себе прелюдия.
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6k
Валерий 24 минуты назад
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-В классе Коли Валуева классный руководитель тоже сдавал деньги на ремонт школы.
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1k
Камаз Отходов 40 минут назад
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Это бялдь что за мутант!?
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130
Иван Гаврилович Час назад
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Джо проснулся
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2k
CHYCMYMPUK Час назад
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Тоооолькаааааа рюмка водки на столе!
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469
Обратная сторона Луны Час назад
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Ссылка youtu.be
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449
Наташа Гадова Час назад
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Почему она не жирная? Не толерантно вообще.
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469
Обратная сторона Луны Час назад
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У нас таких на 5 лет выбирают
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4k
Regerald Обратная сторона Луны Час назад
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"выбирают" :)
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
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ходощав.
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8k
Prospector 2 часа назад
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говорят творог, а пишут творог.
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31k
kalinser 2 часа назад
А вот это зря. Год издания посмотрите...

А вот это зря. Год издания посмотрите...
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15k
nobody® 2 часа назад
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Может, то был вежливый бип?
Может, то был вежливый бип?
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912
Гарри Слепнер 2 часа назад
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Да уж. Верующих становится больше, а порядочных людей всё меньше и меньше ... Парадокс, однако.
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4k
Regerald Гарри Слепнер Час назад
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А ещё в тюрьмах строгого режима все такие верующие и богобоязненные. Везде кресты, купола...
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6k
Валерий Гарри Слепнер Полчаса назад
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Причем "верующих на всю голову".
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Комментарий к фото
как только у меня на заднице такой торопыга появляется, я начинаю все делать мееедлееенооо...или кто к жопе авто прилипает, не держит дистанцию, я сразу начинаю по правилам ехать, 50 км в час - значит 50. не понятно о чем они думаю, когда сигналят, а тебе деться некуда.. подпрыгнуть на авто или в кувет отъехать если на узкой дороге.
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