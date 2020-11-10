"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Волки почётные
Власти Голливуда сообщили, что в ходе разгона демонстрации Читать далее.
Рис. Игоря Лукьянченко
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Ты на кого закон крошишь?
В подворотне Кнессета произошла стычка между полицейскими и депутатами, пытавшимися поставить на счетчик Читать далее.
Рис. Мордехая Ямамото
Разними народ мой!
ФБР опасается, что после выборов американским евреям угрожает опасность нападения Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Беги-ка, брат мусью!
Верховный суд Франции предоставил местным жителям статус Читать далее.
Рис. Мотана
Слон в паскудной лавке
Тысячи сторонников Трампа, недовольных нарушениями при подсчете голосов, собрались перед Белым домом и Читать далее.
Рис. Александр Зудин
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