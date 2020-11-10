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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (6 фото)

Автор:
10 ноября 2020 11:56
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
1541
6

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
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5  комментариев
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Fiverknot Час назад
Не стесняемся, закидываем это говно обратно в яму, где ему и место.
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Михалыч Полчаса назад
Беседер - отрыжка шарли. А шарли - говно.
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Том Сойер Час назад
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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Том Сойер Час назад
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Том Сойер Час назад
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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Поразительные факты о том, что течет внутри нас Поразительные факты о том, что течет внутри нас Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Бесэдер?

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