Подборка интересных ретро-фотографий
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3.
Младшеклассники репетируют «duck and cover», 1951 год, США
Вовремя залечь и укрыться действительно может спасти вас от ядерного взрыва.
5.
Свадьба гитариста «Кино» Ю.Каспаряна и америанки Д. Стингрей. 02.11.87
Присутствовали: барабанщик Г. Гурьянов, басист И. Тихомиров, вокалист В. Цой, а также вокалист Б. Гребенщиков и басист А.Титов. Плюс бесхозные: художник А. Крисанов, и актёр С. Африка–Бугаев.
17.
Первый образец грузовика Я-3. Ноябрь 1925 года. СССР.
Я-3 - 3-тонный грузовой автомобиль, выпускавшийся на Ярославском государственном автозаводе с 1925 по 1928 год. За это время было изготовлено порядка 160-170 машин. Главный конструктор Владимир Васильевич Данилов.
19.
8 ноября 1961 г., 59 лет назад, вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»)
23.
Генсек ЦК КПСС Л.И.Брежнев и Президент США Р.Никсон с американскими астронавтами Ч.Конрадом, П.Вейцом и Д.Кервином. Сан-Клементе. США. 1973 г.
24.
Национальная гвардия плющит самогонные аппараты в центре «бурбонной» промышленности – штате Кентукки. США. 1922 г.
25.
Башня Речного вокзала. Рабочие на верхней площадке закрепляют изображение вождя. Киев, УССР, СССР. Ноябрь 1967 года.
36.
Бронзовая статуя Хатико на месте, где он каждый день ждал своего хозяина, в день смерти, 1935 г.
38.
Тренировка советского спецназа. В прыжке с переворотом солдат успевает метнуть топорик в мишень. Уровень профессионализма колоссальный
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