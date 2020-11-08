В Тибет через Непал

путешествие к горе Кайлас в Тибете через Катманду (Непал).
Летели по такому маршруту: Киев - Стамбул - Катманду - Лхаса - Катманду - Стамбул - Киев.
В общей сложности заняло где-то 22 дня. Главной целью было совершение Коры (обход) вокруг горы Кайлас. Священная гора для многих культур и религий.
В Катманду проходят акклиматизацию и разнашивают обувь люди-члены команды, кому надо. Там же групповая китайская виза.
Летели по такому маршруту: Киев - Стамбул - Катманду - Лхаса - Катманду - Стамбул - Киев.
В общей сложности заняло где-то 22 дня. Главной целью было совершение Коры (обход) вокруг горы Кайлас. Священная гора для многих культур и религий.
В Катманду проходят акклиматизацию и разнашивают обувь люди-члены команды, кому надо. Там же групповая китайская виза.
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6.
местные непальские монахи еще кормили овощной жижей. Но в принципе нормально. На высоте лучше не наедаться много. Лучше постепенно разгружаться.
11.
А это Катманду. Торговый район. И как можно увидеть - у непальцев не электропроводка,а электронамотка.
14.
Озеро молодости. Вот, такую заснеженность в мае здесь можно увидеть раз в 4-5 лет. В нем любят мыть свои кости индусы. Но их пускают уже все реже китайские власти. Сильно мусорят эти ребята.
17.
Озеро Манасаровар. Озеро на высоте 4557 м. Одно из самых высокогорных в мире. Тоже очень священное место.
19.
Это монастырь Дирапук перед Кайласом. В нем жили несколько дней. Должны были ночевать один раз, но начался сильный снегопад, поэтому задержались. Одна девочка из российской команды тогда пропала там во время снегопада. Не нашли.
48.
Озеро Ракшастал. Мертвое озеро. В нем ничего не живет. А Манасоровар - озеро жизни. Высота 4550.
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