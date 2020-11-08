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В Тибет через Непал

В Тибет через Непал (64 фото)

Автор:
08 ноября 2020 15:13
Метки: #himalaytrip   #lhasatown   #tripthroughtibet   
1017
64
путешествие к горе Кайлас в Тибете через Катманду (Непал).
Летели по такому маршруту: Киев - Стамбул - Катманду - Лхаса - Катманду - Стамбул - Киев.
В общей сложности заняло где-то 22 дня. Главной целью было совершение Коры (обход) вокруг горы Кайлас. Священная гора для многих культур и религий.
В Катманду проходят акклиматизацию и разнашивают обувь люди-члены команды, кому надо. Там же групповая китайская виза.
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Метки: #himalaytrip   #lhasatown   #tripthroughtibet   
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Man 6 часов назад
Здорово!Тоже всё мечтаю.
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Jeugeny Tretyakov Час назад
Круто!
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Vladimir Taranovich

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