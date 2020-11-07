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Ретро фотографии

Ретро фотографии (65 фото)

Автор:
07 ноября 2020 22:42
Метки: СССР   детство   пионерия   
332
65
Как повяжешь галстук береги его ведь он с красным знаменем цвета одного...Наше пионерское детство. Ностальгические фото тех лет
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Метки: СССР   детство   пионерия   
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610
Тамара Коршунова Час назад
так и хочется себя где-нибудь узнать...
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29k
Volga_34 Полчаса назад
Эх.. 19 мая у нас в городе пионерский галстук был бесплатным пропуском в кино до 12:00, на атракционы в гор. парке, проезд на автобусе.. помню, мы ещё возмущались : "а чё, мороженного бесплатного нет ???" Была страна.. Была РОДИНА. За которую каждый из нас не задумываясь отдал бы свою жизнь.
Сегодня на радио "Комсомолки" Жирик исходил ядом по поводу страны, которая еврейскому уё+бку дала ВСЁ.. Слушал и вспоминал своё детсво и.. мечтал о будущем, в котором все эти "кормящиеся от власти" будут висеть по городам и весям под музыку "Священной войны.."
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1k
vitstd 41 минуту назад
Шикарная подборка : как в детство вернулся , спасибо :))
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31k
Элек Мек Час назад
В школе и пионерском лагере тоже поочерёдно то горнил,то барабанил)))
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