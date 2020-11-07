Как повяжешь галстук береги его ведь он с красным знаменем цвета одного...Наше пионерское детство. Ностальгические фото тех лет
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Сегодня на радио "Комсомолки" Жирик исходил ядом по поводу страны, которая еврейскому уё+бку дала ВСЁ.. Слушал и вспоминал своё детсво и.. мечтал о будущем, в котором все эти "кормящиеся от власти" будут висеть по городам и весям под музыку "Священной войны.."