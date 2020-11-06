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ВИЧ - нулевой пациент мировой пандемии

ВИЧ - нулевой пациент мировой пандемии (18 фото)

Автор:
06 ноября 2020 22:11
Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
1880
18
Синдром приобретённого иммунодефицита - безжизненная и формальная фраза, описывающая состояние, развивающееся на фоне ВИЧ инфекции. Терминальная стадия заражения, заболевания Вирусом иммунодефицита человека - последний этап чумы 21 века в вашем теле.
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Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
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16k
бат св 7 часов назад
Пост лишний раз доказывает что мокрозадых богомерзких тварей лучше изгонять в гей-резервации куда нибудь в Сибирь.
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АлексанDR бат св 7 часов назад
А Сибирь то тебе чем не угодила?
ЭТО явно не оттуда лезет, а от таких как ты.
Не стоит Сибирь трогать!
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5k
NeDron 10 минут назад
Дело в том, что наша, так называемая, "Власть" относится к людям, как расходному ресурсу, который может быть восстановлен и за счет миграции ресурса из стран ближнего зарубежья, где он (ресурс) оказался лишним и те страны, от куда он к нам поступает, рады с ним расстаться поскольку бюджет этих стран только выиграет. Плюсом - если Вы даете такому челу паспорт и избирательные права, то у Вас тут же появляется лояльный электорат.
Потому и не предполагается поддержка своего народа. Он лишний в этой схеме.
К чему этот эпилог?
В нашей Стране много ВИЧ инфицированных. Смотрите на Ютубе фильм ВДудя. Там проведен ДЕТАЛЬНЫЙ анализ и сделаны выводы. Наша, так называемая, "Власть" за эти годы (лет 20 если не ошибаюсь) не сделала НИЧЕГО!!!
Ковид. Менее 200 заболевших. Выходные по все Стране. Более 19 400. "Строгих ограничительных мер мы вводить не будем". Вывод - даже в тактически близкой перспективе отсутствует планирование. Даже в тактике полный импотент. В стратегической перспективе - ну тут даже дебилу про импотенцию все понятно.
Вы знаете понятие "Рубим хвосты"? Так вот, сейчас Ваш Любимый даже хвосты рубить не в состоянии. Он упустил сначала Стратегию. Потом, как и полагается в отсутствии стратегии, тактическая ситуация вышла из под контроля. А теперь коллапс - "хвостов" столько, что не хватает инструмента чтобы их "рубить".
Теперь надежда только на "псов", которые будут охранять тело до пути к могиле.
Вывод. Мы все, включая меня, будем работать на то, чтобы эту скотинку похоронить.
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1
Ann 4 часа назад
Гребанные [мат]asy
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13k
Ego sum qui sum 4 часа назад
ну как бы то не было, а за геями большая доля вины в распространении ВИЧ, не потому что геи, а потому что ипуться как кролики
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9k
Bill 4 часа назад
Короче, негр-гей съел шимпанзе в Конго. Потом приехал на Гаити и трахнул там американца.
Помогите закончить фразу: "И как всегда, во всем виноваты эти ..."
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44k
Albert GER Bill 2 часа назад
русские хакеры и Путин?
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6k
Matthew Hopkins 5 часов назад
ВИЧ - нулевой пациент мировой пандемии
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20k
Dima 6 часов назад
СПИД появился по причине того, что какой-то африканец трахнул мартышку. Коронавирус - потому, что китайцы жрали летучих мышей.
Однажды, найдется дебил, котрый засунет себе в жопу осьминога и погубит всё человечество. А вы говорите всемирное потепление... Дебилы убьют человечество раньше!
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2k
PtDragon Dima 6 часов назад
>Однажды, найдется дебил, котрый засунет себе в жопу осьминога и погубит всё человечество.
Про головоногих не уверен, но угри, хомячки, аэрозольные баллончики, банки, бутылки, футбольные мячи, фрукты и овощи уже были.
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2k
PLT LDR Dima 4 часа назад
Есть видео с японских ресурсов про осьминогов... так их засовывают... так, что жди. Скоро начнётся.
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232k
Rusbond 6 часов назад
Лишнее подтверждение, педики- зло!
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