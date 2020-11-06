После блокировки PornHub жители Таиланда вышли на марш протеста

Власти страны решили, что известный сайт в числе других 200 ресурсов с контентом для взрослых оказывает тлетворное влияние на тайцев. Недовольные блокировкой вышли с протестом к министерству в Бангкоке.
2 ноября в Таиланде подверглись блокировке около 200 порносайтов, в числе которых - один из самых известных и любимых во всем мире PornHub.
Тайцы терпеть это беззаконие не стали и вышли протестовать.
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Не уточняются причины блокировки. Может быть раздел с натуралами напрягает - не ясно.— Mr. Covid (@GxutxrsywW42Fb) November 5, 2020
Причиной "цифровой диктатуры" жители страны называют вовсе не заботу о детях, а появившийся на просторах Сети и быстро распространяющийся ролик, в котором в недвусмысленной ситуации был снят король Таиланда. Вачиралонгкорн и его обнаженная экс-супруга Мом Сирасми Махидол отмечают ее день рождения, и это видео, не предназначенное для чужих глаз, каким-то образом попало на просторы интернета.
Недовольные решением Министерство экономики и общества Таиланда, вызванным якобы из-за "значительного числа жалоб от родителей, переживающих за своих детей", тайцы вышли на улицы Бангкока. Они устроили пикет возле здания министерства .
Стоя с плакатами "Освободите PornHub", любители сайтов для взрослых выкрикивали лозунги протеста. Кроме этого граждане запустили в Twitter хештег #SavePornHub.
PornHub очень популярен в Таиланде, он входит в топ-20 сайтов страны. В среднем жители Тая проводят на этом ресурсе 11 минут 21 секунду ежедневно.
Чем закончится противостояние любителей "клубнички" и властей, пока неизвестно.
Чем закончится противостояние любителей "клубнички" и властей, пока неизвестно.
Signs from the protest today:— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 3, 2020
“Every evening there’s a horny person - find them.”
“Do not hurt the lonely by blocking their entrance.”#SavePornhub #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/Lo7or8GJHC
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и вот это видео
рутрекеры всякие вот уже лет 5 или даже 10 как заблочены. Да вот только аудитория там как-то совсем не уменьшалась, а даже наоброт )