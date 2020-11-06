После блокировки PornHub жители Таиланда вышли на марш протеста

Причиной "цифровой диктатуры" жители страны называют вовсе не заботу о детях, а появившийся на просторах Сети и быстро распространяющийся ролик, в котором в недвусмысленной ситуации был снят король Таиланда. Вачиралонгкорн и его обнаженная экс-супруга Мом Сирасми Махидол отмечают ее день рождения, и это видео, не предназначенное для чужих глаз, каким-то образом попало на просторы интернета.