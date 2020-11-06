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После блокировки PornHub жители Таиланда вышли на марш протеста

После блокировки PornHub жители Таиланда вышли на марш протеста (12 фото)

Автор:
06 ноября 2020 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: SavePornHub   ynews   бангкок   блокировка   протест   сайт для взрослых   таиланд   
1909
12
Власти страны решили, что известный сайт в числе других 200 ресурсов с контентом для взрослых оказывает тлетворное влияние на тайцев. Недовольные блокировкой вышли с протестом к министерству в Бангкоке.
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Метки: SavePornHub   ynews   бангкок   блокировка   протест   сайт для взрослых   таиланд   
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29  комментариев
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2k
Алекс 2 часа назад
то есть о анонимайзерах в Тае никто и не знает? ))
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176
Дмитрий Сергеевич Алекс 2 часа назад
просто они не терпилы, а сразу говорят, что не устраивает
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4k
Club007 Полчаса назад
Да гонево, это было еще в 2014 году

и вот это видео

Да гонево, это было еще в 2014 году и вот это видео
Ссылка youtu.be
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5k
Dima Полчаса назад
Вышли те, у кого была подписка премиум )
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6k
Перст Указующий Dima 16 минут назад
те, кто там зарабатывал
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2k
Арт 39 минут назад
В Тайланде порнхаб на каждом углу)) хули они вые*уются?)))
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24k
Лаврентий Павлович 41 минуту назад
Важнейший ресурс в России - водка. В Таиланде - порнуха. Когда пропадают - бывают бунты.
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7k
Михалыч 44 минуты назад
А чего ладони не волосатые?
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17k
SerGProS 59 минут назад
После блокировки PornHub жители Таиланда вышли на марш протеста
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8k
Атеист Час назад
Забавно. Значитс дрочить нельзя, а вот пол сменить как нех делать?
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3k
brrr 2 часа назад
Вот гады заблочили единственный порносайт в И-нете
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28k
parallax 2 часа назад
И как теперь им лысого гонять?
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
чуваки про vpn, судя по всему, не слышали. Так что можно каким-нибудь ребятам можно на подписке на vpn быстренько подзаработать))) потом раздуплятся, да поздно - годовая подписка куплена)))
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158
Леший 2 часа назад
Любят тайцы гуся подушить, а им по рукам. Ай яй яй!))
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8k
Кыся 2 часа назад
А мог бы вместо блокировки гонорар запросить...
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7k
Сергей 2 часа назад
Взяв в крепкие, мозолистые руки плакаты, тайцы пошли на акцию пронтеста.
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59
Denis 2 часа назад
а видео то где?
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
(Ушёл искать, для друга, видео с королем Тайланда)
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Там всё максимально прилично, виде старое, снято когда король был принцем, супруга топлес принц одет ужинают и фотографируются. До Панина им ещё "расти и расти"!
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4k
Majul Pillin Alex 2 часа назад
Нет страны ТаЙланд, есть ТаИланд
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1k
Алексей Pillin Alex 53 минуты назад
А где можно посмотреть?
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6k
Pillin Alex Алексей 10 минут назад
https://zbpornhttps://zbporn com/videos/251699/prince-and-princess-of-thailand-nailed-up/
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4k
Majul 2 часа назад
Пора их познакомить с таким удивительным достижением челочечества, как анонимайзер )

рутрекеры всякие вот уже лет 5 или даже 10 как заблочены. Да вот только аудитория там как-то совсем не уменьшалась, а даже наоброт )
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5k
Ivan 2 часа назад
После блокировки PornHub жители Таиланда вышли на марш протеста
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30k
Опаньки 2 часа назад
нет, ну людей тоже можно понять
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598k
Result Автор поста Опаньки 2 часа назад
Вот именно! На святое покусились!
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