На ливийский берег вынесло акулу с 30-сантиметровым «клинком» меч-рыбы в спине

Местные ученые, которые занялись расследованием происшествия, предполагают, что меч-рыба, длиной примерно 6 футов (183 см), напала на акулу примерно за три дня до того, как ту вынесло на берег.

В исследовании, опубликованном в журнале «Ихтиологические исследования», говорится, что «меч» принадлежал меч-рыбе Xiphias gladius, которая «является очень подвижной хищной рыбой, которая нападает на акул, китов, людей и даже лодки».

Подобные нападения документируются с 1960-х годов, но недавняя находка — первый пример того, насколько смертоносным может быть нос меч-рыбы.