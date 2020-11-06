На ливийский берег вынесло акулу с 30-сантиметровым «клинком» меч-рыбы в спине

Меч-рыба — хищная рыба, которая, случается, нападает даже на акул, и недавняя находка на пляже в Ливии наглядно демонстрирует, насколько смертоносными могут быть эти существа.
На побережье неподалеку от города Брега нашли мертвую самку лисьей акулы, которая умерла в результате проникающего ранения, нанесенного «носом» крупной меч-рыбы.
Местный житель заметил безжизненную акулу на пляже и вытащил из ее спины 30-сантиметровое лезвие, которое, как сообщается, проткнуло сердце акулы.
Местные ученые, которые занялись расследованием происшествия, предполагают, что меч-рыба, длиной примерно 6 футов (183 см), напала на акулу примерно за три дня до того, как ту вынесло на берег.
В исследовании, опубликованном в журнале «Ихтиологические исследования», говорится, что «меч» принадлежал меч-рыбе Xiphias gladius, которая «является очень подвижной хищной рыбой, которая нападает на акул, китов, людей и даже лодки».
Подобные нападения документируются с 1960-х годов, но недавняя находка — первый пример того, насколько смертоносным может быть нос меч-рыбы.
Когда ученые, принадлежащие к организации «Морская биология в Ливии», прибыли на место происшествия, они обнаружили, что лисья акула достигала лишь 4 метров в длину.
С первого взгляда было неясно, как именно умерла акула, однако при ближайшем рассмотрении команда ученых обнаружила зияющую дыру на ее спине.
«Рострум пронзил акулу под острым углом, примерно 70 градусов к передне-задней оси, в направлении жаберного аппарата, из чего следует, что меч-рыба располагалась дорсально относительно акулы и проткнула ее сзади», — говорится в исследовании.
Основываясь на положении лезвия, ученые считают, что акула была ранена в области позвоночного жаберного аппарата, что привело к повреждению нерва и артерии, а также жаберных дуг.
Также сообщается, что травмы были нанесены в течение трех дней до обнаружения акулы, поскольку рана еще не начала заживать, а кровь все еще была розовато-красного цвета.
«Окрас поблек ко второму осмотру, который прошел спустя три дня», — отметили ученые в исследовании.
Команда отмечает, что большинство нападений на акул совершают молодые особи, но меч-рыба была почти такого же размера, как лисья акула.
Исходя из этого, команда ученых предполагает, что нападение могло быть случайным — возможно, особи питались одной добычей. Но меч-рыба также могла попытаться отпугнуть акулу от своей добычи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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