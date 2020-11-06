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На ливийский берег вынесло акулу с 30-сантиметровым «клинком» меч-рыбы в спине

На ливийский берег вынесло акулу с 30-сантиметровым «клинком» меч-рыбы в спине (5 фото)

Автор:
06 ноября 2020 14:24
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   ливия   меч-рыба   море   новости   
1149
5

Меч-рыба — хищная рыба, которая, случается, нападает даже на акул, и недавняя находка на пляже в Ливии наглядно демонстрирует, насколько смертоносными могут быть эти существа.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акула   ливия   меч-рыба   море   новости   
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2  комментария
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Gleb_Skameikin 2 часа назад
Я не утверждаю,что фейк, однако.. у акулы нету плавательного пузыря, и она после смерти идет на дно... правда может ее у самого берега смерть и застала
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