Новый Бреттон-Вудс

Представленная статистика учитывает лишь сырую нефть. Однако нефть переработанная – это уже промышленный продукт с заметной добавленной стоимостью. Мало того, что мы успешно добываем нефть в гораздо более сложных условиях, чем арабские страны, мы ещё и перерабатываем огромную её часть, и немало потребляем сами.



В Международном валютном фонде имени Шейлока, который является важным инструментом контроля Запада над развивающимися странами, внезапно поняли, старые методы уже не работают. Теперь, например, в случае кризиса государства Африки или Латинской Америки могут обратиться за кредитом к Китаю, а не к МВФ, и манипулировать политикой и экономикой стран-должников если кто и будет, то китайцы, а не Запад во главе с США.



Поэтому в МВФ недавно предложили провести нечто вроде новой Бреттон-Вудской конференции (во время которой в 1944 году был основан МВФ и утверждена глобальная финансовая система, где доминирует доллар). Нынешний кризис мировой экономики – глубочайший со времён Второй мировой, и время для новых судьбоносных решений вроде как подходящее.



Что собственно хотят в МВФ? Во-первых, как-то договориться с Китаем, чтобы он выдавал кредиты и кошмарил должников согласованно с Западом. Во-вторых, как и прочие западные институты, МВФ надеется навязать агрессивную зелёную политику государствам за пределами Евросоюза.



На практике это означает вот что: страны Запада, которые имели возможность 150 лет наслаждаться результатами резкого технологического прогресса, возможного благодаря массовому использованию углеводородов, останутся богатыми, а весь остальной мир будет подвергаться унизительному принуждению к вечной бедности под флагом "защиты климата", которая, по сути, означает запрет на дешевую электроэнергию, доступный бензин, доступные цены на отопление зимой и даже элементарную возможность получать бесперебойное снабжение электроэнергией.



Единственные рабочие места, которые создает зеленая энергетика, — это места работы для международных чиновников, экоактивистов и барыши для акционеров европейских и американских компаний из зеленой энергетики, которые могут насильно продавать свою продукцию по завышенным ценам за счет государства и потребителей. "Высокие цены на углерод", о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых "углеродных тарифов", которые Евросоюз периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть.



В случае введения углеродных тарифов против России наши экспортеры (и российский бюджет вместе с социальными программами) будут терять десятки миллиардов долларов в год, но зато фанаты Греты Тунберг и сторонники зеленой экономики будут счастливы. Светлое будущее, которое рисует МВФ, — это антиутопия, написанная эзоповым языком, достойным Оруэлла: экология — это бедность, транспарентность — это подчинение Вашингтону и МВФ. Перед нами действительно исторический момент, но не для "Бреттон-Вудс 2.0", а для того, чтобы окончательно прикончить монстра глобализации, который родился в США в 1944 году.



То, что сами американцы не торопятся зеленеть, в отличие от стран Евросоюза, не так уж важно. Вашингтон заставил европейцев ввести санкции против России, при этом сами США ввели свои санкции настолько хитро, что несут из-за них гораздо меньшие потери. Примерно то же самое будет и в случае вероятных зелёных тарифов.



К счастью, проект нового Бреттон-Вудса упирается в необходимость договариваться с Китаем. Принудить к чему-либо китайцев, чья экономика продолжает уверенно расти даже на фоне коронакризиса, МВФ и США явно не смогут. Торговая война пока складывается что в пользу Китая. Запад сейчас просит Китай о двух вещах:



— отказаться развивать свой аналог МВФ;

— убить китайскую экономику переходом на зелёную модель.



Просьбы, вероятно, останутся без ответа, так как угрожать Китаю американцы уже не могут.