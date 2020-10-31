Новый Бреттон-Вудс

Россия действительно является крупным производителем и экспортёром нефти, но доля экспорта нефти по отношению к нашему ВВП составляет всего лишь 7,1%. По этому показателю мы находимся в лиге таких стран, как Норвегия и Канада с их сравнительно продвинутой и разнообразной экономикой, а вовсе не в кругу классических государств-бензоколонок, где экспорт нефти нефть занимает десятки процентов от ВВП.
Представленная статистика учитывает лишь сырую нефть. Однако нефть переработанная – это уже промышленный продукт с заметной добавленной стоимостью. Мало того, что мы успешно добываем нефть в гораздо более сложных условиях, чем арабские страны, мы ещё и перерабатываем огромную её часть, и немало потребляем сами.
В Международном валютном фонде имени Шейлока, который является важным инструментом контроля Запада над развивающимися странами, внезапно поняли, старые методы уже не работают. Теперь, например, в случае кризиса государства Африки или Латинской Америки могут обратиться за кредитом к Китаю, а не к МВФ, и манипулировать политикой и экономикой стран-должников если кто и будет, то китайцы, а не Запад во главе с США.
Поэтому в МВФ недавно предложили провести нечто вроде новой Бреттон-Вудской конференции (во время которой в 1944 году был основан МВФ и утверждена глобальная финансовая система, где доминирует доллар). Нынешний кризис мировой экономики – глубочайший со времён Второй мировой, и время для новых судьбоносных решений вроде как подходящее.
Что собственно хотят в МВФ? Во-первых, как-то договориться с Китаем, чтобы он выдавал кредиты и кошмарил должников согласованно с Западом. Во-вторых, как и прочие западные институты, МВФ надеется навязать агрессивную зелёную политику государствам за пределами Евросоюза.
На практике это означает вот что: страны Запада, которые имели возможность 150 лет наслаждаться результатами резкого технологического прогресса, возможного благодаря массовому использованию углеводородов, останутся богатыми, а весь остальной мир будет подвергаться унизительному принуждению к вечной бедности под флагом "защиты климата", которая, по сути, означает запрет на дешевую электроэнергию, доступный бензин, доступные цены на отопление зимой и даже элементарную возможность получать бесперебойное снабжение электроэнергией.
Единственные рабочие места, которые создает зеленая энергетика, — это места работы для международных чиновников, экоактивистов и барыши для акционеров европейских и американских компаний из зеленой энергетики, которые могут насильно продавать свою продукцию по завышенным ценам за счет государства и потребителей. "Высокие цены на углерод", о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых "углеродных тарифов", которые Евросоюз периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть.
В случае введения углеродных тарифов против России наши экспортеры (и российский бюджет вместе с социальными программами) будут терять десятки миллиардов долларов в год, но зато фанаты Греты Тунберг и сторонники зеленой экономики будут счастливы. Светлое будущее, которое рисует МВФ, — это антиутопия, написанная эзоповым языком, достойным Оруэлла: экология — это бедность, транспарентность — это подчинение Вашингтону и МВФ. Перед нами действительно исторический момент, но не для "Бреттон-Вудс 2.0", а для того, чтобы окончательно прикончить монстра глобализации, который родился в США в 1944 году.
То, что сами американцы не торопятся зеленеть, в отличие от стран Евросоюза, не так уж важно. Вашингтон заставил европейцев ввести санкции против России, при этом сами США ввели свои санкции настолько хитро, что несут из-за них гораздо меньшие потери. Примерно то же самое будет и в случае вероятных зелёных тарифов.
К счастью, проект нового Бреттон-Вудса упирается в необходимость договариваться с Китаем. Принудить к чему-либо китайцев, чья экономика продолжает уверенно расти даже на фоне коронакризиса, МВФ и США явно не смогут. Торговая война пока складывается что в пользу Китая. Запад сейчас просит Китай о двух вещах:
— отказаться развивать свой аналог МВФ;
— убить китайскую экономику переходом на зелёную модель.
Просьбы, вероятно, останутся без ответа, так как угрожать Китаю американцы уже не могут.
В Международном валютном фонде имени Шейлока, который является важным инструментом контроля Запада над развивающимися странами, внезапно поняли, старые методы уже не работают. Теперь, например, в случае кризиса государства Африки или Латинской Америки могут обратиться за кредитом к Китаю, а не к МВФ, и манипулировать политикой и экономикой стран-должников если кто и будет, то китайцы, а не Запад во главе с США.
Поэтому в МВФ недавно предложили провести нечто вроде новой Бреттон-Вудской конференции (во время которой в 1944 году был основан МВФ и утверждена глобальная финансовая система, где доминирует доллар). Нынешний кризис мировой экономики – глубочайший со времён Второй мировой, и время для новых судьбоносных решений вроде как подходящее.
Что собственно хотят в МВФ? Во-первых, как-то договориться с Китаем, чтобы он выдавал кредиты и кошмарил должников согласованно с Западом. Во-вторых, как и прочие западные институты, МВФ надеется навязать агрессивную зелёную политику государствам за пределами Евросоюза.
На практике это означает вот что: страны Запада, которые имели возможность 150 лет наслаждаться результатами резкого технологического прогресса, возможного благодаря массовому использованию углеводородов, останутся богатыми, а весь остальной мир будет подвергаться унизительному принуждению к вечной бедности под флагом "защиты климата", которая, по сути, означает запрет на дешевую электроэнергию, доступный бензин, доступные цены на отопление зимой и даже элементарную возможность получать бесперебойное снабжение электроэнергией.
Единственные рабочие места, которые создает зеленая энергетика, — это места работы для международных чиновников, экоактивистов и барыши для акционеров европейских и американских компаний из зеленой энергетики, которые могут насильно продавать свою продукцию по завышенным ценам за счет государства и потребителей. "Высокие цены на углерод", о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых "углеродных тарифов", которые Евросоюз периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть.
В случае введения углеродных тарифов против России наши экспортеры (и российский бюджет вместе с социальными программами) будут терять десятки миллиардов долларов в год, но зато фанаты Греты Тунберг и сторонники зеленой экономики будут счастливы. Светлое будущее, которое рисует МВФ, — это антиутопия, написанная эзоповым языком, достойным Оруэлла: экология — это бедность, транспарентность — это подчинение Вашингтону и МВФ. Перед нами действительно исторический момент, но не для "Бреттон-Вудс 2.0", а для того, чтобы окончательно прикончить монстра глобализации, который родился в США в 1944 году.
То, что сами американцы не торопятся зеленеть, в отличие от стран Евросоюза, не так уж важно. Вашингтон заставил европейцев ввести санкции против России, при этом сами США ввели свои санкции настолько хитро, что несут из-за них гораздо меньшие потери. Примерно то же самое будет и в случае вероятных зелёных тарифов.
К счастью, проект нового Бреттон-Вудса упирается в необходимость договариваться с Китаем. Принудить к чему-либо китайцев, чья экономика продолжает уверенно расти даже на фоне коронакризиса, МВФ и США явно не смогут. Торговая война пока складывается что в пользу Китая. Запад сейчас просит Китай о двух вещах:
— отказаться развивать свой аналог МВФ;
— убить китайскую экономику переходом на зелёную модель.
Просьбы, вероятно, останутся без ответа, так как угрожать Китаю американцы уже не могут.
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Метки: Бреттон-Вудс ввп нефть экспорт
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А давайте лучше не ВВП смотреть, который каждый считает как хочет, а посчитаем в том, что подделать не получится.
Доля нефтегаза в бюджете (https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/fedbud_year.xlsx)https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/fedbud_year.xlsx)
2019 год - из 20 трлн бюджета нефтегаз - 7.9. 40%.
Причем нефтегазовые доходы настолько незначительны, что все доходы так и поделены - нефтегазовые и ненефтегазовые.
Доля нефтегаза в экспорте.
По отчету ФТС ( https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-10/19/ICUw/WEB_UTSA_OA.xlsx)https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-10/19/ICUw/WEB_UTSA_OA.xlsx)
Суммарно экспорт 179 млрд долларов. Из них Минеральные продукты ( нефть, газ, сырые руды) - 106 млрд. 60%.
Как-то далековато от 7%.
Логичнее смотреть по ВВП.
Может, все же импорта? То есть вы хотите сказать, что до санкций мы вовсю торговали станка и в Германию и США?
-теперь вот это.
-ну посмотрим..
За чей счёт банкет?
Вот как раз за счёт остальных.
Смысл водородной энергетики - когда ветряки крутятся и солнце жарит - выработка электричества на 100%+ от необходимого, простейший электролиз дает водород. Который соответственно сжигается ночью или в безветренную погоду.
Это в планах.
А про факту погуглите - далеко не все так радужно.