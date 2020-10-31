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Новый Бреттон-Вудс

Новый Бреттон-Вудс (2 фото)

Автор:
31 октября 2020 18:20
Метки: Бреттон-Вудс   ввп   нефть   экспорт   
712
2
Россия действительно является крупным производителем и экспортёром нефти, но доля экспорта нефти по отношению к нашему ВВП составляет всего лишь 7,1%. По этому показателю мы находимся в лиге таких стран, как Норвегия и Канада с их сравнительно продвинутой и разнообразной экономикой, а вовсе не в кругу классических государств-бензоколонок, где экспорт нефти нефть занимает десятки процентов от ВВП.

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Метки: Бреттон-Вудс   ввп   нефть   экспорт   
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Hexo4uha 3 часа назад
Красиво поет.
А давайте лучше не ВВП смотреть, который каждый считает как хочет, а посчитаем в том, что подделать не получится.
Доля нефтегаза в бюджете (https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/fedbud_year.xlsx)https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/fedbud_year.xlsx)
2019 год - из 20 трлн бюджета нефтегаз - 7.9. 40%.
Причем нефтегазовые доходы настолько незначительны, что все доходы так и поделены - нефтегазовые и ненефтегазовые.

Доля нефтегаза в экспорте.
По отчету ФТС ( https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-10/19/ICUw/WEB_UTSA_OA.xlsx)https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-10/19/ICUw/WEB_UTSA_OA.xlsx)
Суммарно экспорт 179 млрд долларов. Из них Минеральные продукты ( нефть, газ, сырые руды) - 106 млрд. 60%.

Как-то далековато от 7%.
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Опять сказки рассказывают старикам которые получают пенсию 10 тысяч рублей , где половину надо отдать за коммуналку и на 5 тысяч рублей жить целый месяц , а ведь нужны ещё лекарства .
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1k
V2.Smirnov 2 часа назад
Градусник, что интересно - в тему. Он "зеленый". И вместо точной ртути там экологически чистый сплав. Который врёт почище электронных.
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263
Обратная сторона Луны 4 часа назад
доля экспорта нефти по отношению к нашему ВВП А давайте лучше считать в %%от экспорта, так нагляднее, колонка мы или нет. Или %% от доходов бюджета

доля экспорта нефти по отношению к нашему ВВП А давайте лучше считать в %%от экспорта, так нагляднее, колонка мы или нет. Или %% от доходов бюджета
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2k
Алекс Крайчек Обратная сторона Луны Час назад
Хых, так Россия с 2014 года под санкциями в части экспорта "машиностроения и пр...". Как сравнивать?
Логичнее смотреть по ВВП.
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2k
Алекс Крайчек Обратная сторона Луны Час назад
Т.е. Норвегия такая же "бензоколонка"? Это тебе и требовалось доказать?
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263
Обратная сторона Луны Алекс Крайчек Час назад
Да.
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263
Обратная сторона Луны Алекс Крайчек Час назад
Хых, так Россия с 2014 года под санкциями в части экспорта

Может, все же импорта? То есть вы хотите сказать, что до санкций мы вовсю торговали станка и в Германию и США?
Хых, так Россия с 2014 года под санкциями в части экспорта Может, все же импорта? То есть вы хотите сказать, что до санкций мы вовсю торговали станка и в Германию и США?
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263
Обратная сторона Луны Алекс Крайчек Час назад
Посмотрите, кстати, на процент топлива в 12 году, когда нефть была подороже
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15k
бат св 5 часов назад
один раз Россию почти удалось наипать с помощью красивого но пустого словосочетания "постиндустриальная экономика"
-теперь вот это.
-ну посмотрим..
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682
satra 5 часов назад
Новый тренд - водородная энергетика. То есть ВИЭ: ветряки, солнечные и ГЭС с их дневными и сезонными колебаниями выработки и водород, как способ аккумуляции для прохода пиковых и нулевых отрезков. В сумме по прикидкам самих европейских комиссий удорожает киловатт в 2 раза.
За чей счёт банкет?
Вот как раз за счёт остальных.
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2k
kca-opa satra Час назад
Ну наш Газпром этот новый тренд давно пронюхал, уже заявили что готовы протянуть ещё одну ветку СП2 для прокачки водорода, основной способ получения водорода это разделение метана, метан - тот самый природный газ, который мы и качаем в Европу, и у нас его до самого того
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682
satra kca-opa 36 минут назад
Не нужна ветка.
Смысл водородной энергетики - когда ветряки крутятся и солнце жарит - выработка электричества на 100%+ от необходимого, простейший электролиз дает водород. Который соответственно сжигается ночью или в безветренную погоду.
Это в планах.
А про факту погуглите - далеко не все так радужно.
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2k
kca-opa satra 9 минут назад
Электролиз невозможно использовать в промышленных масштабах каждый день добывая водород, электроды, ска, горят, чистую воду трудно разделить на водород и кислород, добавляется щёлочь, что уже не экологично, щёлочь-то тоже вступает в реакцию электролиза, а отработку куда? Из ведра и с крыльца?
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