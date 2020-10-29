Учитесь, как воевать нужно

Вот такие войны я одобряю целиком и полностью. Готов также участвовать в качестве третьей воюющей стороны!
Это остров Ганса в центре пролива Кеннеди. За этот остров воюют Дания и Канада.
Воюют настолько интеллигентно, что это вызывает умиление.
Это остров Ганса в центре пролива Кеннеди. За этот остров воюют Дания и Канада.
Воюют настолько интеллигентно, что это вызывает умиление.
Раз в несколько месяцев военные моряки высаживаются на остров, снимают флаг противника и поднимают свой. Затем выпивают спиртное, заботливо оставленное противниками, ставят несколько ящиков своего алкоголя и удаляются.
По прошествии нескольких месяцев противники прибывают на остров и повторяют аналогичную процедуру.
Примечательно, что канадцы оставляют для датчан виски, а датчане для канадцев - шнапс.
Это продолжается десятилетиями.
По прошествии нескольких месяцев противники прибывают на остров и повторяют аналогичную процедуру.
Примечательно, что канадцы оставляют для датчан виски, а датчане для канадцев - шнапс.
Это продолжается десятилетиями.
Источник:
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
дайте им учебники как воевать надо .... а то сопьются .. и даже без дракии
Вышли на поле сражения два президента и воюйте!
Какие, нафиг, "президенты"? Президенты - это для всяких прибалтий актуально. Типа, для поржать. А тут солидные королевские дома....