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Учитесь, как воевать нужно

Учитесь, как воевать нужно (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 18:26
Метки: Учитесь   воевать   нужно   
1152
2
Вот такие войны я одобряю целиком и полностью. Готов также участвовать в качестве третьей воюющей стороны!
Это остров Ганса в центре пролива Кеннеди. За этот остров воюют Дания и Канада.
Воюют настолько интеллигентно, что это вызывает умиление.

Источник:

Метки: Учитесь   воевать   нужно   
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12  комментариев
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7k
ГородДомов 3 часа назад
ну кто так воюет ? .
дайте им учебники как воевать надо .... а то сопьются .. и даже без дракии
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8k
MihailoSerbiya 45 минут назад
A ostrov na samom dele ruskii .No ruskie na voynu ne yavilis ...
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5k
vitenok Час назад
Бухгалтерию этой войнушки посмотреть бы. Может, там всё по взрослому, танки, самолёты, десанты- бомбёжки. Награды, пенсии за боевые.
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9k
Bill 2 часа назад
Это потому что рядом нефть не нашли. Как найдут - и датчане, и канадцы завопят что это их исконные земли, "северные территории", священное место. И даже напишут книжки о том как их великие предки насыпали этот остров.
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1k
Александр 2 часа назад
У меня дежавю или я тут уже читал про этот остров?
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12k
робт Александр 2 часа назад
ну не от кемерского же, тут наверно на одну больше
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15k
Lynx 2 часа назад
Тот враг безопасен, который уверен, что держит тебя в руках.
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12k
робт 2 часа назад
а че будет, если там окажется российский флаг и ящик "Путинки"?
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66k
Фома робт 2 часа назад
Будут вместе бороться, зато хоть увидят друг друга.
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1k
lekha-fil робт 55 минут назад
Чаще менять будут спиртное.
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36k
doker 3 часа назад
Вооот!

Вышли на поле сражения два президента и воюйте!
Вооот! Вышли на поле сражения два президента и воюйте!
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2k
Алекс Крайчек doker 3 часа назад
Ну, вообще говоря, Дания - королевство, а Канада входит в британское содружество и формально подчиняется назначаемому королевой генерал-губернатору.
Какие, нафиг, "президенты"? Президенты - это для всяких прибалтий актуально. Типа, для поржать. А тут солидные королевские дома....
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