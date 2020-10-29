Любопытная статистика

Марк Твен заявлял, что существует всего три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
Войны в Ираке и Афганистане обошлись США в 1,6 триллион долларов, сумма, которой достаточно, чтобы покрыть крышу каждого американского дома солнечными панелями.
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Племена индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте живут за чертой бедности. Средняя продолжительность жизни там составляет 47 лет у мужчин, около 80 процентов жителей являются безработными, а коэффициент младенческой смертности в 5 раз выше, чем в среднем по стране.
Население маленькой Бангладеш в 2017 году составляет более 165 миллионов человек, тем временем в России эта цифра приблизительно около 147 миллионов человек.
Начиная с 2010 года, человечество каждые два дня создает объем информации, равный накопленным знаниям за всё время своего существования.
Фраза «лёгкий как облачко» приобретает несколько саркастический оттенок, когда знаешь, что вес среднего облачка примерно пятьсот тонн (почти сто слоников).
На долю «Самсунг» приходится четверть объемов южнокорейского экспорта и валового национального продукта.
По официальным данным в Америке пустых домов в пять раз больше (18,5 миллионов), чем бездомных людей (3,4 миллиона).
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Метки: статистика факты цифры
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Буду обходить стороной мамочек с колясками!
https://www.worldometers.info/ru/https://www.worldometers.info/ru/
Можно было написать: "не дожили до 1946 года."
Это как? Задрачивают себя досмерти?
И что же они делают этой рукой?! Кстати, правой или левой?!