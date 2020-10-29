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Любопытная статистика

Любопытная статистика (15 фото)

Автор:
29 октября 2020 12:23
Метки: статистика   факты   цифры   
1837
15
Марк Твен заявлял, что существует всего три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
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Метки: статистика   факты   цифры   
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13k
Габит Калыков 5 часов назад
"Шансы погибнуть от рук вооруженного младенца выше, чем от рук террориста."
Буду обходить стороной мамочек с колясками!
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7k
Alexander 2 часа назад
Вот сайт с интересной статистикой, даже в реальном времени:
https://www.worldometers.info/ru/https://www.worldometers.info/ru/
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9k
alexis 4 часа назад
По какой дороге вы не отправились бы из города Лос Альгодонес в Мексике, вы окажетесь в США. (С) Это с какого перепугу? Это же не анклав.
По какой дороге вы не отправились бы из города Лос Альгодонес в Мексике, вы окажетесь в США. (С) Это с какого перепугу? Это же не анклав.
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1k
Леонид alexis 2 часа назад
Ну как в анекдоте - узбекские учёные разрабатывали самолёт, но всё равно получился плов.
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
пустые дома и бездомные ни как не связаны, как зайцы и зонтики
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13k
Габит Калыков 5 часов назад
"...Новый 1946 год живыми не встречали." А мертвыми встречают, что ли?!
Можно было написать: "не дожили до 1946 года."
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15k
Anna Габит Калыков 5 часов назад
да кто его знает какие у них там обычаи. мож и встречают. но конечно предложение построено не правильно.
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136
Обратная сторона Луны Anna 3 часа назад
Видимо, автоматический перевод
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22k
Андрей 5 часов назад
Чаще всего американские военнослужащие погибают от своей руки, нежели от вражеской пули.

Это как? Задрачивают себя досмерти?
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1k
Nikolay Андрей 5 часов назад
Friendly Fire. Ошибочный огонь по своим.
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13k
Габит Калыков 5 часов назад
"Чаще всего американские военнослужащие погибают от своей руки, нежели от вражеской пули."
И что же они делают этой рукой?! Кстати, правой или левой?!
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7k
Alexander Габит Калыков 3 часа назад
All right
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7k
Prostovopros 5 часов назад
Пост корявый с надёрганной и однобокой статистикой. Всё по Марку Твену.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 5 часов назад
ожидается война ,как я понял
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136
Обратная сторона Луны 5 часов назад
численность населения земли
численность населения земли
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