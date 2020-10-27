Ответ: "Это огромный пропеллер, а в рюкзаке парашют. Вы крепите пропеллер на спину, расправляете парашют на земле позади себя, включаете пропеллер, разгоняетесь и взлетаете. Для любителей экстрима и активного времяпровождения"

4. "Колья вколоченные в доски. Для чего это? Часть какой-то ловушки?"