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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
27 октября 2020 21:34
Метки: вопросы   находки   ответы   
1431
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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22  комментария
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14k
Игорь Хомченко 4 часа назад
4. Я даже не представлял, что простой бороной можно вспахивать землю. Обычно для этой цели используется плуг.
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17k
Lesha86 45 минут назад
Таким ножом ещё капусту шинковали
Таким ножом ещё капусту шинковали
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9k
Bill 2 часа назад
Нашел у сына в комнате странный камень. Практически праивльный паралеллепипед черного цвета со скошенными гранями. Одна сторона шершавая. Другая отполирована до зеркального блеска. При постукивании тяжелыми металлическими предметами покрывается причудливыми узорами.
Нашел у сына в комнате странный камень. Практически праивльный паралеллепипед черного цвета со скошенными гранями. Одна сторона шершавая. Другая отполирована до зеркального блеска. При постукивании тяжелыми металлическими предметами покрывается причудливыми узорами.
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1k
Свирепый Бамбр Bill 45 минут назад
Это застывшее говно наркомана. Инфа 146%!
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188
Михаил Болгов 2 часа назад
А меня бесит название самые странные находки, почему именно самые? Они что страннее чем были в прошлых постах, да и большую часть не назвал бы странной.
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12k
Hairy. 2 часа назад
Что за штука: самые странные находки
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27k
KiploksAKS Hairy. 52 минуты назад
Прищепки для сушки проявленной фотоплёнки.
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
В Беларуси эта штука называется "Борона".
Повсеместно и сейчас используется в деревнях. Цепляется к коню и "абганяюць бульбу". Зубья выбирают сорняки и не трогают пока ещё не взошедшую картошку.
В Беларуси эта штука называется "Борона". Повсеместно и сейчас используется в деревнях. Цепляется к коню и "абганяюць бульбу". Зубья выбирают сорняки и не трогают пока ещё не взошедшую картошку.
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ладно. Тогда другой вопрос. Что такое орфографическая доска?
Ладно. Тогда другой вопрос. Что такое орфографическая доска?
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5k
АлександрЧестный АнтонПолднев Час назад
я вообще думал это Зума
я вообще думал это Зума
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10k
Анатолий Соколов АнтонПолднев Час назад
из букв составлять слова - слово "собирается" в прорези по центру.
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32k
figny АлександрЧестный Час назад

классная игра!
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5k
Garpia121 2 часа назад
№4 Борона.
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244
Человек в железной маске 2 часа назад
3. Что такое параплан современное поколение не знает. А ведь когда-то любой пацан старше десяти лет мечтал на таком полетать...
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7k
Кыся 3 часа назад
3. Это мотопараплан. И не стоит путать параплан с парашютом. Парашют создан, чтобы падать, а параплан - чтобы летать. Кто не верит, может попробовать поднять парашют с земли... Я пробовал, но выяснил, что ТАК бегать я не умею.
А вот вид в полете:

3. Это мотопараплан. И не стоит путать параплан с парашютом. Парашют создан, чтобы падать, а параплан - чтобы летать. Кто не верит, может попробовать поднять парашют с земли... Я пробовал, но выяснил, что ТАК бегать я не умею. А вот вид в полете:
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10k
Анатолий Соколов Кыся Час назад
да и запуск парапланериста специальной лебёдкой - то ещё зрелище ... они только со склона горы самостоятельно "стартануть" могут.
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15k
Андрей Иванов 3 часа назад
13. Лампа с оптоволокном - старая винтажная?
13. Лампа с оптоволокном - старая винтажная?
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6k
Прохожий3 Андрей Иванов 3 часа назад
Для автора все что старше 20-30 лет - винтаж))
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1k
Свирепый Бамбр Прохожий3 43 минуты назад
Для афтара ифон 12 винаж! Он - опередивший свое время мудак.
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