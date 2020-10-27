Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за коробка со стеклами? Все они выдвигаются"
Ответ: "Это фоторамка. Вы помещаете внутрь фото, а стекла создают эффект, напоминающий 3D"
2. "Я нашел в подвале старую доску и кажется на кружках раньше были нарисованы буквы. Чем это может быть?"
Ответ: "Это детская орфографическая доска"
3. "Что за штуковина позади этой машины? Кто знает?"
Ответ: "Это огромный пропеллер, а в рюкзаке парашют. Вы крепите пропеллер на спину, расправляете парашют на земле позади себя, включаете пропеллер, разгоняетесь и взлетаете. Для любителей экстрима и активного времяпровождения"
4. "Колья вколоченные в доски. Для чего это? Часть какой-то ловушки?"
Ответ: "Нет, это, как правило, крепят к трактору, который вспахивает землю. Большие комья разбивает именно эта штуковина"
5. "Что за тарелочка с отверстием сбоку?"
Ответ: "Это яичный сепаратор"
6. "Что это я нашел на кухне у своих друзей?"
Ответ: "Это японская палочка для перемешивания натто (это еда, произведённая из сброженных соевых бобов)"
7. "У школы, возле стойки для велосипедов, установили эту странную конструкцию. Для чего она?"
Ответ: "Это стойка для скейтбордов"
8. "Моя бабушка много путешествовала по миру и у нее есть много причудливых вещей, как эта маска. Откуда она?"
Ответ: "Это маска африканского племени масаи"
9. "Мой парень принес домой странную стойку. Для чего она?"
Ответ: "Это сушилка для одежды"
10. "Нашел среди инструмента в гараже, но совершенно не знаю что это"
Ответ: "Это нож в форме полумесяца для работы с кожей"
11. "Это какой-то инструмент, но для чего он?"
Ответ: "Это гвоздодер"
12. "Мне досталось это от дедушки. Чем это может быть?"
Ответ: "Это грелка для рук"
13. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это старая винтажная лампа. Сверху из нее должны торчать тоненькие волокна, которые через верхние отверстие подсвечивает лампочка разными цветами вращаясь по кругу. Однако кто-то оторвал все волокна, уничтожив магию лампы"
14. "Что это за штуковина? Выглядит очень старой"
Ответ: "Коробочка внутри служила своего рода спичечным коробком, внутри нее складывали спички. А сверху на нее клали либо папиросы, либо пачку сигарет. Такие приспособления размещали в общественных заведениях, где разрешено было курить"
15. "Что это за странный предмет я нашел в старом доме?"
Ответ: "Это пхурба - ритуальный кинжал, предназначенный для изгнания злых духов"
16. "Что это попалось ко мне в руки?"
Ответ: "Это старый вариант дыхательного аппарата. Судя по всему, это результаты разработок одного из врачей прошлого столетия, но аппарат не пошел в массы, поэтому информации о нем мало"
17. "Нашел на распродаже коробку с некими разноцветными табличками. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Это таблички Монтессори предназначенные для того, чтобы ребенок быстрее научился различать цвета"
18. "Через несколько домов от меня, владельцы этого участка установили странную конструкцию. Что это такое?"
Ответ: "Это ветряная турбина"
19. "Нашел в столе своего отца. Что это такое? Было вместе со спичкой"
Ответ: "Это спичечный держатель. В него помещают спичку, а его закалывают изнутри в рукав, чтобы в любое мгновение спичку можно было извлечь при необходимости. Когда-то люди действительно пользовались таким"
20. "Я нашел это сегодня на пляже. Что это такое?"
Ответ: "Это старая свеча зажигания, которая очень долго пробыла в воде"
Источник:
- Глупее просто не бывает. ТОП женских вопросов с просторов интернета
- 11 увлекательных загадок
- 12 загадок для фишкян
- 12 загадок народов мира
- "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru
Понравилось43
Повсеместно и сейчас используется в деревнях. Цепляется к коню и "абганяюць бульбу". Зубья выбирают сорняки и не трогают пока ещё не взошедшую картошку.
классная игра!
А вот вид в полете: