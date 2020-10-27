Наши знаменитости

Редкие фото советских знаменитостей
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Тадеуш Касьянов, Михай Волонтир и Борис Галкин на съёмках фильма "В зоне особого внимания". 1977 год
Народные артисты СССР Евгений Семенович Матвеев и Нонна Викторовна Мордюкова на III съезде кинематографистов СССР
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Метки: знаменитости интересно фото
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