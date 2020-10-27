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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
27 октября 2020 12:05
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
893
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
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3  комментария
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53k
Racer777 Полчаса назад
Бэсэдэр - гавно. Афтор - @удак. В отношении редакции Фишек, которые позволяют постить это дерьмо - нехорошие мысли и подозрения.
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11k
Пумба 13 минут назад
Не знаю, может, когда-то Бесэдер и был веселым сайтом для тех кому еще смешно, но сейчас это явно и откровенно купленный либерастами говносайт.
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6k
Михалыч 14 минут назад
Уровень Шарли. Соответственно - кал!
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Бесэдер?

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