"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Настоящих буйных много
Согласно опубликованным опросам, более 40% сторонников как Байдена, так и Трампа, если победит не их кандидат, откажутся признать Читать далее.
Рис. Александра Зудина
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Молчи, жесть, молчи!
Летавший на МКС робот Федор, заявил, что космонавты не считают его за человека, хотя он такой Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Силовики есть – умовиков не надо!
Белорусская оппозиция призвала силовиков поддержать истекающий сегодня “Народный ультиматум” и начать Читать далее.
Рис. Игоря Римашевского
Закон хамло, но это закон!
Комитет Госдумы по законодательству отклонил законопроект о наказании чиновников за хамство с формулировкой Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
За банью бань
Фейсбук заблокировал статью о том, что Фейсбук заблокировал статью о Байдене и собирается блокировать все статьи о том, что Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
Фть или не фть? Вот в чем вопрос!
Саудовская Аравия заявила, что к 2030 году человечество полностью откажется от использования Читаь далее.
Рис. Валерия Момота
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