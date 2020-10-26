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«Ребенок не должен быть в маске»: женщина устроила скандал в автобусе

«Ребенок не должен быть в маске»: женщина устроила скандал в автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 19:28
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   автобус   видео   люди   маска   общество   пандемия   скандал   
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Пассажирка автобуса отказалась надевать маску на своего ребенка и устроила скандал. Женщина оскорбляла других пассажиров и требовала вызвать полицию, заявляя, что её отказываются везти.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   автобус   видео   люди   маска   общество   пандемия   скандал   
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9k
Денис 2 часа назад
Требование вызвать полицию вполне законно.
Она считает, что нарушаются её права, имеет право.
Водила совершенно верно сделал, что никуда не поехал, иначе бы при проверке сам бы под раздачу попал бы.
Вызвать полицию, тётку сдать ментам, пусть они ей объясняют права.
Перевозчик имеет полное право подать на неё в суд о взыскании с неё издержек по задержке на маршруте.
Единственное кого жалко - пассажиров, которые потеряли время из-за неадекватной истерички
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5k
Garpia121 Полчаса назад
Недавно были в Аквопарке. Полно народа, в фойе строго в масках, на территории аквопарка все без масок. Ну не дурдом?
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1k
александр Garpia121 5 минут назад
"Аква" по латыни "вода"! Мал ты еще рассуждать на взрослые темы!
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5k
Garpia121 александр 54 секунды назад
Точно. Мой косяк, еще и дважды. О чем только думала.
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171
TgumanoidT Полчаса назад
Дал бы кто леща этой яжматери.
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17k
Vital Idol 44 минуты назад
порядок использования СИЗ не расписан ни в одном указе, т.е. используй как считаешь нужным! отдельно про детей указов нет, а всё остальное рекомендации!!!

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2020 г. № 09-11169-2020-40 “О рассмотрении обращения”

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предусматривает возможность установления уполномоченными лицами ограничений, в том числе в форме проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (статья 29), объем и своевременность которых формируется исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.
В целях оказания методологической помощи Роспотребнадзором разработан ряд методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для организаций различных сфер деятельности. Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена.
Письма Роспотребнадзора в адреса Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, министерств и ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в различных организациях также носят рекомендательный характер.
Вместе с тем, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы в Минюсте России (№ 58565 от 26.05.2020) санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15. За неисполнение санитарных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность.

Заместитель руководителя
Е.Б. Ежлова
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1k
Mellivora Vital Idol Полчаса назад
порядок использования СИЗ не расписан ни в одном указе, т.е. используй как считаешь нужным! отдельно про детей указов нет, а всё остальное рекомендации!!!
=========================================================
Тогда так.
Есть водило со своим пониманием ношения СИЗ и тетка-пассажирка.
Я как водило не желаю везти пассажира без СИЗ. Я в своем праве?
А тетка без СИЗ в своем праве. Тогда что?
А тогда будем стоять по местам.
Я никуда не поеду, а тетка будет вопить о своих правах.
Вызываем полисменов. И тогда никто никуда не поедет.
Потом будет суд. И все вместе потеряем время и деньги в суде.
И как будет судить суд если нет четких правил ношения СИЗ?
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3k
Алексей 46 минут назад
«Ребенок не должен быть в маске»: женщина устроила скандал в автобусе
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1k
Mellivora 53 минуты назад
Сколько же мудаков проявилось на фоне ковидлы...
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1
Denis Krupenin 57 минут назад
как сильно люди отупели и озлобились от ношение намордника,а то и понятно,нехватка кислорода к серому веществу,теперь не дают нормальным людям жить,все эта политическая игра,маска не спасет!!!нам навязывают панику что бы потом без вопросов,добровольно вакцинировались ....
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12k
Владислав Грецов Час назад
ну так нужно было бы и вызвать...
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30k
Опаньки 2 часа назад
я не хочу обсуждать эти маски, их эффективность, антимасочников...

Я вот что хочу спросить: постоянно в ТЦ, в метро и в некоторых других местах периодически вижу семьи, где на маме /папе надеты маски, а на детях нет. Чем это мотивируют?
Причем часто они не только в масках , но и в перчатках.
Иногда даже на улице!!!

Этому есть какие-то объяснения? Хотят чтобы ребенок быстрее переболел в легкой форме? Но они от него сами могут заразиться дома.
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35k
VikCom Опаньки 2 часа назад
Дело в том, что "рекомендации носить маски и перчатки", это только рекомендации....
И носить только взрослому населению...
Да действительно: ни где нету с какого возраста носить маску... Ну наденьте на грудничка ее... Ну смешно. А гулять детям надо.
Потому и не спрашивают про это. А некоторые, не в МЕРУ ОТВЕТСТВЕННЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ И ПО РОЖЕ! Фигурально.
; раза в неделю отвожу сына в Москве на английский язык... Сам в маске и перчатках. ИМ НЕ НАДО. Даже не подходят и не говорят, при этом выводят из метро старше 18 лет без масок.
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507
Любушка 2 часа назад
Ну откуда такие ущербные появляются? Идиотки кусок орет дурниной, защищая права своего ребенка, а ее ребенок в это время такое чувство стыда испытывает за свою мать. Не гордость, а унижение. Молодец, баба, себя на посмешище выставила и ребенку стресс устроила.
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35k
VikCom Любушка 2 часа назад
Ущербные которые не читают и не понимают.
Ношение масок для детей не регламентировано.
https://ura.news/news/1052446411https://ura.news/news/1052446411 Читайте и думайте....
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507
Любушка VikCom Час назад
Характеристика подобных- быдло.
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35k
VikCom Любушка Час назад
Любушка и вам советую прочесть массу всего.
И потом...

Посмотреть в зеркало и смачьно плюнуть туда. И сказать: ну ты Люпка и быдланка...
Удачит. Придурошная....
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35k
VikCom Любушка 41 минуту назад
https://destralegal.ru/catalog/corona/quarantine-maskhttps://destralegal.ru/catalog/corona/quarantine-mask
Почитайте и подумайте остатками зачаточного мозга...
Может поможет.
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1k
Сашкин VikCom 3 минуты назад
Зато дети прекраснейшие переносчики короны. Вот и думай.
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44k
Albert GER 2 часа назад
по законам Баварии на ребенка младше 7 лет маску не обязательно надо было.
как сейчас не знаю, законы меняются часто - не актуально для меня.

как этим выглядит в том регионе где съёмка?

пс - нетависимо от закона, эта баба неадекватно себя ведёт.
она результат неавторитарного воспитания.
у нас так турки себя ведут.
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577k
XoCTeJI 2 часа назад
Штраф то водиле платить))
Штраф то водиле платить))
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70
евгений 2 часа назад
Граждане, будьте ответственны! Увидели в транспорте человека-тупую прошмандовку, выкидывайте назуй ее сразу же, безо всяких разговоров (а ей только это и надо)
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30k
Опаньки евгений 2 часа назад
в транспорте человека
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118k
Игорь евгений 48 минут назад
А сам, цепная шмонька империализма, сдохнуть не хочешь?
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25k
Игорь 2 часа назад
Как всегда - если какое дерьмовое видео так 360 тут как тут.
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