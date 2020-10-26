«Ребенок не должен быть в маске»: женщина устроила скандал в автобусе

Пассажирка автобуса отказалась надевать маску на своего ребенка и устроила скандал. Женщина оскорбляла других пассажиров и требовала вызвать полицию, заявляя, что её отказываются везти.
Из-за просьбы надеть маску на ребёнка пассажирка автобуса устроила скандал. В ход пошли и ссылки на Конституцию и банальные ругательства. Но водитель был непреклонен – отказался ехать дальше.
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Она считает, что нарушаются её права, имеет право.
Водила совершенно верно сделал, что никуда не поехал, иначе бы при проверке сам бы под раздачу попал бы.
Вызвать полицию, тётку сдать ментам, пусть они ей объясняют права.
Перевозчик имеет полное право подать на неё в суд о взыскании с неё издержек по задержке на маршруте.
Единственное кого жалко - пассажиров, которые потеряли время из-за неадекватной истерички
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2020 г. № 09-11169-2020-40 “О рассмотрении обращения”
В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предусматривает возможность установления уполномоченными лицами ограничений, в том числе в форме проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (статья 29), объем и своевременность которых формируется исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.
В целях оказания методологической помощи Роспотребнадзором разработан ряд методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для организаций различных сфер деятельности. Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена.
Письма Роспотребнадзора в адреса Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, министерств и ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в различных организациях также носят рекомендательный характер.
Вместе с тем, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы в Минюсте России (№ 58565 от 26.05.2020) санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15. За неисполнение санитарных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность.
Заместитель руководителя
Е.Б. Ежлова
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Тогда так.
Есть водило со своим пониманием ношения СИЗ и тетка-пассажирка.
Я как водило не желаю везти пассажира без СИЗ. Я в своем праве?
А тетка без СИЗ в своем праве. Тогда что?
А тогда будем стоять по местам.
Я никуда не поеду, а тетка будет вопить о своих правах.
Вызываем полисменов. И тогда никто никуда не поедет.
Потом будет суд. И все вместе потеряем время и деньги в суде.
И как будет судить суд если нет четких правил ношения СИЗ?
Я вот что хочу спросить: постоянно в ТЦ, в метро и в некоторых других местах периодически вижу семьи, где на маме /папе надеты маски, а на детях нет. Чем это мотивируют?
Причем часто они не только в масках , но и в перчатках.
Иногда даже на улице!!!
Этому есть какие-то объяснения? Хотят чтобы ребенок быстрее переболел в легкой форме? Но они от него сами могут заразиться дома.
И носить только взрослому населению...
Да действительно: ни где нету с какого возраста носить маску... Ну наденьте на грудничка ее... Ну смешно. А гулять детям надо.
Потому и не спрашивают про это. А некоторые, не в МЕРУ ОТВЕТСТВЕННЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ И ПО РОЖЕ! Фигурально.
; раза в неделю отвожу сына в Москве на английский язык... Сам в маске и перчатках. ИМ НЕ НАДО. Даже не подходят и не говорят, при этом выводят из метро старше 18 лет без масок.
Ношение масок для детей не регламентировано.
https://ura.news/news/1052446411https://ura.news/news/1052446411 Читайте и думайте....
И потом...
Посмотреть в зеркало и смачьно плюнуть туда. И сказать: ну ты Люпка и быдланка...
Удачит. Придурошная....
Почитайте и подумайте остатками зачаточного мозга...
Может поможет.
как сейчас не знаю, законы меняются часто - не актуально для меня.
как этим выглядит в том регионе где съёмка?
пс - нетависимо от закона, эта баба неадекватно себя ведёт.
она результат неавторитарного воспитания.
у нас так турки себя ведут.