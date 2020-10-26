Как проходил круизный отдых в СССР

Несмотря на железный занавес, в Советском Союзе все же были ниши, в которые вход иностранцам не был запрещен. Одной из таких ниш были круизы на советских теплоходах.Граждане СССР тоже были не обделены благами цивилизации:избранные могли отправиться в круиз, чтобы хотя бы ненадолго пожить «заграничной жизнью».

В этом выпуске вы найдете фотографии из буклетов 70−80-х годов, рекламирующих круизный отдых, некий подвид западной жизни на советских круизных судах

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0 Источник: Во времена СССР, когда поездка за рубеж была большой редкостью и символом невероятного престижа, круизы пользовались огромной популярностью среди советских граждан. Конечно же, в основном это касалось не морских круизов, а речных — в первую очередь по Волге и ее притокам.

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0 Источник: Такие круизы пользовались огромной популярностью среди граждан СССР, поскольку путевки распространялись через профсоюзные организации и доставались работникам крупных предприятий значительно дешевле реальной стоимости, всего за 30%. Иногда скидки достигали 90−95%. Остальную сумму доплачивали профсоюзы и государство.

0 Источник: По очень большому блату или (за особые достижения в труде) по профсоюзной линии можно было приобрести путевку на морской круиз — по Черному и Средиземному морям. Именно в такой круиз посчастливилось попасть герою Юрия Никулина из всеми любимого фильма «Бриллиантовая рука». Обласканные судьбой счастливчики могли даже попасть в морские путешествия вокруг Японии и вдоль побережья Западной Африки.

0 Источник: Выбор капиталистических стран для турпоездки был небольшим: ежегодно отправлялось несколько групп в Финляндию, особо избранные — в морской круиз «Вокруг Европы» или «По Средиземному морю», туристы попроще — в круиз «По Дунаю», одну-две группы в год направляли во Францию или в Англию, Австрию, Канаду, США. Иногда были экзотические туры: например, в 1961 г. — «По странам Африки», в 1962 г. — Индия, в 1969 г. — «Тунис, Алжир, Куба», в 1972 г. — круиз вокруг Японии.

0 Источник: Стоимость путевок была разной. Круиз вокруг Европы на одном из самых комфортабельных в то время лайнеров «Шота Руставели» обходился в 500−800 рублей (в зависимости от класса каюты). Круиз вокруг Западной Африки на теплоходе «Башкирия» стоил от 600 до 827 рублей плюс дорога до Одессы и покупка валюты на 24 рубля.

Так выглядела стандартная каюта на советском круизном теплоходе. 0 Источник:

0 Источник: История советского морского туризма началась в 1957 году, когда «Интурист» арендовал два судна — «Победу» и «Грузию», на которых и осуществлялись морские путешествия вокруг Европы и Одессы в Ленинград. Кстати, именно на «Победе» шли съемки знаменитой комедии «Бриллиантовая рука» — в ней судно выступало как «Михаил Светлов».

В 50-е теплоход «Петр Первый» начал проводить черноморские кру­изы для туристов из соцстран. На фото: немецкие отдыхающие на теплоходе «Белоруссия». 0 Источник:

Для иностранных туристов во время таких круизов была подготовлена серьезная культурная и экскурсионная программа. 0 Источник:

0 Источник: Монополист на советском туристическом рынке «Интурист» занимался организацией не только групповых туров, но и индивидуальных морских и речных круизов, поездок иностранцев на курорты СССР, а советских граждан — на зарубежные курорты. Устраивались и эксклюзивные туры, например для охоты.

0 Источник: В целях рекламы туристских поездок в Советский Союз «Интурист» издавал туристские проспекты, буклеты, плакаты, рекламные туристские фильмы, проводил рекламу по радио и телевидению, а также и через советскую и иностранную прессу.

0 Источник: С 1956 по 1985 год СССР посетило более 70 млн иностранцев из 162 стран, хотя не все приезжали как туристы.

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