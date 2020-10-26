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Как проходил круизный отдых в СССР

Как проходил круизный отдых в СССР (17 фото)

Автор:
26 октября 2020 05:59
Метки: СССР   интересное   круиз   отдых   
358
17
Несмотря на железный занавес, в Советском Союзе все же были ниши, в которые вход иностранцам не был запрещен. Одной из таких ниш были круизы на советских теплоходах.Граждане СССР тоже были не обделены благами цивилизации:избранные могли отправиться в круиз, чтобы хотя бы ненадолго пожить «заграничной жизнью».
В этом выпуске вы найдете фотографии из буклетов 70−80-х годов, рекламирующих круизный отдых, некий подвид западной жизни на советских круизных судах
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Метки: СССР   интересное   круиз   отдых   
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1k
Федор Медведев Час назад
уилл смит эскортником на советских круизах карьеру начинал?
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13k
Юрий 5 минут назад
"именно на «Победе» шли съемки знаменитой комедии «Бриллиантовая рука» в ней судно выступало как «Михаил Светлов»."

"Михаил Светлов"- название было специально придумано Гайдаем для фильма. До второй мировой судно принадлежало Германии и называлось "Магдалена".
"именно на «Победе» шли съемки знаменитой комедии «Бриллиантовая рука» в ней судно выступало как «Михаил Светлов»." "Михаил Светлов"- название было специально придумано Гайдаем для фильма. До второй мировой судно принадлежало Германии и называлось "Магдалена".
"именно на «Победе» шли съемки знаменитой комедии «Бриллиантовая рука» в ней судно выступало как «Михаил Светлов»." "Михаил Светлов"- название было специально придумано Гайдаем для фильма. До второй мировой судно принадлежало Германии и называлось "Магдалена".
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7k
Михаил 24 минуты назад
Нифига себе. Они водку из стаканов пили?
Нифига себе. Они водку из стаканов пили?
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7k
Михаил Полчаса назад
"Круиз вокруг Западной Африки на теплоходе «Башкирия» стоил от 600 до 827 рублей плюс дорога до Одессы и покупка валюты на 24 рубля."
Покупка валюты на 24 рубля это опечатка? Имелось в виду на 240 рублей?
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12k
робт Полчаса назад
на всех фотках иностранцы
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170
Yuryi 2 часа назад
на столе бутылки ред лэйбл, а в бокалах и рюмках походу портвейшок три топора)
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