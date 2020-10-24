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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
24 октября 2020 21:15
Метки: вопросы   находки   ответы   
1540
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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29k
Mamin Sibiriak 41 минуту назад
Это прожекторная лампа.

Это прожекторная лампа. Эдисону с его обугленной щепкой в качестве нити накала такие мощности и не снились. К тому моменту, когда он подал заявку на патент, в Одессе уже целая улица была освещена электрическим светом. Кстати, пока он выбирал какой из угольков будет дольше гореть - в России уже додумались до вольфрамовой нити накаливания.

Эдисону с его обугленной щепкой в качестве нити накала такие мощности и не снились. К тому моменту, когда он подал заявку на патент, в Одессе уже целая улица была освещена электрическим светом. Кстати, пока он выбирал какой из угольков будет дольше гореть - в России уже додумались до вольфрамовой нити накаливания.
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3k
CruelAsm 2 часа назад
А что за штука "антикварный кремниевый молоток"?
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8k
ss CruelAsm 2 часа назад
Она такая же кремниевая, как луна сладкая. И у меня очень большие сомнения, что это молоток.
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25k
Антон ss 11 минут назад
Больше похоже на инструмент для нарезки капусты для квашения.
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7k
Кыся 2 часа назад
Давайте и я кину загадочную для меня вещь.
Купил на барахолке, комплект в пакете.
Был вот этот странный прибор, 1914 год. Пара книг таблиц, математических или тригонометрических( особо не смотрел, но вполне похожи на наши школьные, только подробнее). И пара советских транспортиров, 80 и 85 года, но весьма солидных, точных, и слишком дорогих по тем временам.
Я так понимаю, что этот прибор может очень точно измерять что-то на чертеже, колесики вращаются, и отмеряют десятые и сотые доли.

Выручайте. Что это и сколько стоит?

Давайте и я кину загадочную для меня вещь. Купил на барахолке, комплект в пакете. Был вот этот странный прибор, 1914 год. Пара книг таблиц, математических или тригонометрических( особо не смотрел, но вполне похожи на наши школьные, только подробнее). И пара советских транспортиров, 80 и 85 года, но весьма солидных, точных, и слишком дорогих по тем временам. Я так понимаю, что этот прибор может очень точно измерять что-то на чертеже, колесики вращаются, и отмеряют десятые и сотые доли. Выручайте. Что это и сколько стоит?
Давайте и я кину загадочную для меня вещь. Купил на барахолке, комплект в пакете. Был вот этот странный прибор, 1914 год. Пара книг таблиц, математических или тригонометрических( особо не смотрел, но вполне похожи на наши школьные, только подробнее). И пара советских транспортиров, 80 и 85 года, но весьма солидных, точных, и слишком дорогих по тем временам. Я так понимаю, что этот прибор может очень точно измерять что-то на чертеже, колесики вращаются, и отмеряют десятые и сотые доли. Выручайте. Что это и сколько стоит?
Давайте и я кину загадочную для меня вещь. Купил на барахолке, комплект в пакете. Был вот этот странный прибор, 1914 год. Пара книг таблиц, математических или тригонометрических( особо не смотрел, но вполне похожи на наши школьные, только подробнее). И пара советских транспортиров, 80 и 85 года, но весьма солидных, точных, и слишком дорогих по тем временам. Я так понимаю, что этот прибор может очень точно измерять что-то на чертеже, колесики вращаются, и отмеряют десятые и сотые доли. Выручайте. Что это и сколько стоит?
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2k
Мефодий Кыся 53 минуты назад
Планиметр! хороший немецкий)))
https://avito.ru/saratov/kollektsionirovanie/planimetr_dorevolyutsionnyy_1913424954?slocation=621540https://avito.ru/saratov/kollektsionirovanie/planimetr_dorevolyutsionnyy_1913424954?slocation=621540
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7k
Кыся Мефодий 38 минут назад
Спасибо! Кстати, цена обрадовала. Но продавать все равно не буду - я подобные вещи для себя покупаю, мне просто нравится на них смотреть и держать в руках, чувствуя их годы...
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10k
поручик Ржевский Кыся 20 минут назад
Я не "спец" в таких "раритетах", но...
ИМХО - самое ценное - это книги (ищите коллекционеров), транспортир - лет так через 50, внуки Ваши будут продавать, как "раритет".
А вот набор 1914-го года...

1. Впечатление, что набор не полный.
2. По отношению к футляру, "инструмент" выглядит уж очень чётко...

3. Линзы... Где их место? (или они просто так по футляру болтаются?)
4. Что это за поверхность, на которой лежит этот футляр с инструментом?

5. И к чему крепить эти линзы???

Чё-то "хрень" какая-то с этим футляром...
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2k
Мефодий Кыся 9 минут назад
на здоровье ))) да он еще пригодиться может - глянь на ютубе, как им площади объектов сложной геометрии определяют.
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7k
Кыся поручик Ржевский 5 минут назад
Транспортиры я детям отдал, пусть пользуются. Понятно, что они хоть и хорошие, но ничего особенного не стоят.
У меня тоже было впечатление неполного набора. Но все лежит на своем месте, и больше ничего туда не запихнуть.
Линзы лежат в футляре в специальной ячейке, это я их вынул для фото, иначе не видно было бы.
Фото обработал гугл, я ж на телефон снимал, а не на мой Никон.
Поверхность - кошачья лежанка. Кота не было, я воспользовался.

А вот к чему крепить, еще не знаю. Но ответ дали, так что теперь можно найти точное описание работы.
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