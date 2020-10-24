Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за предмет такой?"
Ответ: "Это масленка для китайской винтовки Norinco SKS"
2. "Я убиралась в старом доме родителей и нашла вот такую причудливую лампу"
Ответ: "Это винтажная лампа Эдисона"
3. "Что это попалось мне в руки?"
Ответ: "Антикварный кремниевый молоток"
4. "Что это за штука, кто знает?"
Ответ: "Это приспособление используют электрики для протягивания электрических кабелей"
5. "Что это за устройство такое странное?"
Ответ: "Это "обогреватель" автомобильного замка. Металлический наконечник вставляют в замерзший замок, чтобы отогреть его и спокойно открыть машину"
6. "Что это такое я нашла среди маминых вещей?"
Ответ: "Это вилка для красивого плетения шнура"
7. "Какая-то крохотная коробочка, зачем такая нужна?"
Ответ: "Это коробочка для таблеток, сделанная из монет"
8. "Увидел у друга в доме. Не совсем понимаю, что это за капсула на цепочке?"
Ответ: "Это мезуза - прикрепляемый к косяку двери в еврейском доме свиток пергамента, содержащий часть текста молитвы «Шма»"
9. "Что это я нашла в старых бабушкиных вещах?"
Ответ: "Это подставка для кларнета"
10. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это ангклунг - индонезийский музыкальный инструмент "
11. "Что это я увидел на стене, прогуливаясь по старым кварталам в Дерби, в Британии?"
Ответ: "Это часть старой газовой лампы. Она почти наверняка питалась от центрального источника газа"
12. "Мой друг путешествовал по Канаде и увидел это. Для чего такие антенны необходимы?"
Ответ: "Это не антенны, это арт-объект установленный в Калгари с целью объединить различные сообщества, живущие в тех краях"
13. "Что это за инструмент такой?"
Ответ: "Это нож для заточки трубчатых сверл"
14. "Что это такое и зачем это стоит в поле?"
Ответ: "Это конструкция предназначена для отбора проб воды из грунтов"
15. "Что это за штуковина и для чего она нужна?"
Ответ: "Это "цветочная лягушка" - предмет, который зачастую используют как основу для икебаны"
Источник:
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Эдисону с его обугленной щепкой в качестве нити накала такие мощности и не снились. К тому моменту, когда он подал заявку на патент, в Одессе уже целая улица была освещена электрическим светом. Кстати, пока он выбирал какой из угольков будет дольше гореть - в России уже додумались до вольфрамовой нити накаливания.
Купил на барахолке, комплект в пакете.
Был вот этот странный прибор, 1914 год. Пара книг таблиц, математических или тригонометрических( особо не смотрел, но вполне похожи на наши школьные, только подробнее). И пара советских транспортиров, 80 и 85 года, но весьма солидных, точных, и слишком дорогих по тем временам.
Я так понимаю, что этот прибор может очень точно измерять что-то на чертеже, колесики вращаются, и отмеряют десятые и сотые доли.
Выручайте. Что это и сколько стоит?
https://avito.ru/saratov/kollektsionirovanie/planimetr_dorevolyutsionnyy_1913424954?slocation=621540https://avito.ru/saratov/kollektsionirovanie/planimetr_dorevolyutsionnyy_1913424954?slocation=621540
ИМХО - самое ценное - это книги (ищите коллекционеров), транспортир - лет так через 50, внуки Ваши будут продавать, как "раритет".
А вот набор 1914-го года...
1. Впечатление, что набор не полный.
2. По отношению к футляру, "инструмент" выглядит уж очень чётко...
3. Линзы... Где их место? (или они просто так по футляру болтаются?)
4. Что это за поверхность, на которой лежит этот футляр с инструментом?
5. И к чему крепить эти линзы???
Чё-то "хрень" какая-то с этим футляром...
У меня тоже было впечатление неполного набора. Но все лежит на своем месте, и больше ничего туда не запихнуть.
Линзы лежат в футляре в специальной ячейке, это я их вынул для фото, иначе не видно было бы.
Фото обработал гугл, я ж на телефон снимал, а не на мой Никон.
Поверхность - кошачья лежанка. Кота не было, я воспользовался.
А вот к чему крепить, еще не знаю. Но ответ дали, так что теперь можно найти точное описание работы.