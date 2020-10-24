Бомбовая нагрузка была вполне средней для того времени: 500 кг.

Набор бомб был весьма разнообразен и позволял решать разные задачи: 10 х 50 кг [SC.50), 4 х 100 кг (SD.100) или 2 х 250 кг (SD.250). Была возможность увеличения бомбовой нагрузки до 800 кг (8 х SC.100) за счет запаса топлива, то есть при использовании самолета в качестве ближнего бомбардировщика непосредственной поддержки войск.

В 1937 году самолет был продемонстрирован на выставке в Швейцарии, где произвел фурор. Do.17 показал на официальном замере скорость в 457 км/ч, что было наравне с лучшими истребителями, а хорошие просто оставались за хвостовым оперением.

Но тут немцы немного схитрили и выставили на замер экспериментальную модель, оснащенную моторами DВ.600. А обычный Do.17М с двигателями от BMW на той же выставке летал со скоростью 360 км/ч.

Но всем стало понятно на этом примере, что у немцев появился новый быстрый самолет, да еще и с явным потенциалом для дальнейшего развития.

И Do.17 пошел в строевые части Люфтваффе. Причем по первому времени предпочтение отдавалось Do.17F-1, разведывательной модификации, поскольку откровенно устаревший «Хейнкель» Не.70 надо было менять еще лет десять назад.

Естественно, в начале Гражданской войны в Испании немцы не удержались от искушения проверки самолета боем. Генералу Франко в числе прочих были отправлены 4 Do.17Е-1 в составе легиона «Кондор». Летом 1937 года Do.17 приняли участие в бомбардировке печально знаменитых Герники и Дуранго, на севере Испании.

Кроме них, франкисты получили 15 разведчиков Do.17F-1.

Первый Do.17 в Испании был сбит над Бильбао 18 апреля 1937 года. То есть почти сразу же по прибытии. Сбил его республиканец Фелиппе дель Риови на истребителе И-15. Однако не стоит сразу делать выводы, тут Фелипе скорее очень повезло, потому что Do.17 уходил от истребителей-бипланов очень спокойно, а вооружение позволяло худо-бедно отбиваться от противников.

Хуже стало, когда республиканцы получили в свое распоряжение монопланы И-16, которые по скорости не уступали Do.17. Нельзя сказать, что преимущество рассеялось, но само наличие «Чатос» сковывало «Карандаши», поскольку уже не было уверенности в своем превосходстве.

Испанцы-франкисты дали Do.17 свое прозвище – «Bacalaos»: «Треска».