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На нефтебазе в Дагестане произошел взрыв

На нефтебазе в Дагестане произошел взрыв (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Хасавюрт   взрыв   видео   дагестан   пожар   происшествие   
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На нефтебазе около дагестанского города Хасавюрт в результате взрыва и возникшего затем пожара пострадал местный житель. На место происшествия выехали пожарные расчёты и бригада скорой помощи.

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Метки: 360подмосковье   Хасавюрт   взрыв   видео   дагестан   пожар   происшествие   
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
водитель не заземлил транспорт...
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5k
Владимир 50 минут назад
Это все водоросли. Из-за аномально теплой погоды водоросли попали в бензин и подожгли КАМАЗ.
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Alonso

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