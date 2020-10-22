На нефтебазе в Дагестане произошел взрыв

На нефтебазе около дагестанского города Хасавюрт в результате взрыва и возникшего затем пожара пострадал местный житель. На место происшествия выехали пожарные расчёты и бригада скорой помощи.
Мощный взрыв прогремел на нефтебазе около дагестанского города Хасавюрт. По предварительным данным, сначала на территории предприятия загорелся КамАЗ с нефтепродуктами, а затем огонь перекинулся на резервуары.
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