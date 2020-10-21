Про советские мультики

Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии Союзмультфильм. За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами. Кроме того, большинство мультиков содержит множество секретов и деталей, заметных только самым внимательным.
Давайте узнаем их! :)
Давайте узнаем их! :)
Винни-Пух
Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным «Винни-Пухом» Федор Хитрук не видел диснеевской версии.
Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Все, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего.
Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Все, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего.
×
Любопытно, что первоначально Винни-Пух был очень мохнат, уши у него выглядели немного «пожеванными», а глаза были разного размера. Пятачок же сначала получался у художников похожим на толстую аппетитную сардельку. Немало было нарисовано самых разных медвежат и поросят, прежде чем персонажи приобрели привычный нам вид.
Кстати, во второй и третьей сериях рисунки героев были упрощены: черные «очки» на мордочке Винни-Пуха приобрели четкие очертания, а румяные щечки Пятачка стали обозначаться одной красной линией. Во время работы над мультфильмом про Винни-Пуха Федор Хитрук не знал о существовании анимационных картин про забавного мишку студии Диснея. Позже, по словам Хитрука, его версия понравилась диснеевскому режиссеру Вольфгангу Райтерману. В то же время, так как советские мультфильмы были созданы без учета принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом был невозможен.
Малыш и Карлсон
Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева, снятый по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен и вышедший на телеэкраны в 1968 г., был с восторгом воспринят как маленькими, так и взрослыми телезрителями.
Всего серий о Карлсоне вышло две: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). «Союзмультфильм» собирался делать и третью, но эта идея так и не была реализована. В архивах студии до сих пор хранится пленка, которую планировалось использовать для съемок мультфильма по третьей части трилогии о Малыше и Карлсоне – «Карлсон опять проказничает».
Если очень внимательно смотреть мультфильм про Карлсона, то можно заметить следующую деталь: в начале мультика, когда Малыш переходит дорогу, на проезжающем мимо автобусе видна реклама Air France.
На похитителей белья из мультипликационной картины про Карлсона очень похожи сыщики из мультфильма о приключениях поросенка Фунтика. Кроме этого, на шведских родителей Малыша очень похожи советские родители Дяди Федора из «Простоквашино».
Карлсона, Малыша, Фрекен Бок и всех остальных героев придумал художник Анатолий Савченко. Он же предложил позвать на озвучивание «домомучительницы» Фаину Раневскую. До нее на эту роль пробовалось огромное количество актрис, и никто не подходил, а Раневская подошла идеально. У нее был другой «минус» — трудный характер. Она называла режиссера «деточкой» и категорически отвергала все его замечания. А когда впервые увидела свою героиню, испугалась, а потом очень обиделась на Савченко. «Неужели я такая страшная?» — постоянно переспрашивала актриса. Объяснения, что это не ее портрет, а всего лишь образ, Раневскую не утешали. Она так и осталась при своем мнении.
У Карлсона тоже долгое время не было «голоса», Ливанов нашелся сам, случайно. Актер каждый день заходил к создателям мультфильма на партию в шахматы, и однажды за игрой режиссер Борис Степанцев пожаловался ему, что никак не может найти человека на роль Карлсона. Василий Ливанов тут же пошел в студию, попробовался, и его утвердили. Позже актер признался, что, работая в образе Карлсона, он старательно пародировал знаменитого режиссера Григория Рошаля
Кот Леопольд
Советский мультипликационный сериал про кота Леопольда и донимающих его мышей-хулиганов снимался на Творческом Объединении «Экран» с 1975 по 1993 гг. На момент создания мультсериала еще не было художественной мастерской. Поэтому первые две серии («Месть кота Леопольда» и «Леопольд и Золотая Рыбка») не рисовались, а были сделаны техникой перекладывания.
Мелкие детали героев и декорации вырезались из бумаги и перекладывались под стеклом. После каждого кадра детали сдвигались на мизерное расстояние, что создавало иллюзию движения. Дальнейшие серии мультфильма были реализованы с помощью рисованной анимации.
Создатели мультфильма долго ломали голову над именем главного героя. Авторы очень не хотели называть его слишком просто – «рядовым» Барсиком или Мурзиком. По их замыслам имя должно было красиво звучать и в то же время легко произноситься.
Существует версия, согласно которой добродушного и обаятельного кота назвал сын автора сценария Аркадия Хайта. Во время работы над сюжетом мультика мальчик пытался делать два дела сразу: следить за взрослыми и смотреть по телевизору «Неуловимых мстителей». Имя полковника-белогвардейца Леопольда Кудасова, одного из героев «Неуловимых», и натолкнуло на мысль так же назвать и кота.
Хулиганистые мыши тоже не безымянные, как думают многие. Упитанного серого грызуна зовут Мотей, а худого белого зверька – Митей. Однако в мультфильме мышей по именам ни разу не называют.
Хулиганистые мыши тоже не безымянные, как думают многие. Упитанного серого грызуна зовут Мотей, а худого белого зверька – Митей. Однако в мультфильме мышей по именам ни разу не называют.
Чебурашка
Советский мультфильм про Чебурашку был снят режиссером Романом Кочановым по мотивам книги Эдуарда Успенского, точнее по их совместному сценарию. И хотя Успенский написал 8 историй про Крокодила Гену, Чебурашку и их друзей, всего было сделано 4 серии.
Известный сегодня «мультяшный» образ Чебурашки – милое существо с огромными ушами, большими доверчивыми глазами и мягкой коричневой шерстью – был придуман художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Именно таким он впервые появился в мультфильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и покорил сердца детей и взрослых.
Согласно предисловию к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книжки бракованная игрушка, изображавшая невиданного зверька: то ли медвежонка, то ли зайчонка с большими ушами.
По книге родители автора утверждали, что Чебурашка – это неизвестный науке зверь, который живет в жарких тропических джунглях. Поэтому в тексте книги, героями которой являются, как утверждает писатель, детские игрушки самого Успенского, Чебурашка действительно предстает перед читателями как неизвестный тропический зверек.
В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришел в гости к другу, у которого была маленькая дочка. В момент визита писателя девочка примеряла шубу, которая тащилась по полу. «Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И её отец после очередного падения воскликнул: “Ой, опять чебурахнулась!”. Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что “чебурахнуться” – это значит “упасть”. Так и появилось имя моего героя», – признался автор.
По книге родители автора утверждали, что Чебурашка – это неизвестный науке зверь, который живет в жарких тропических джунглях. Поэтому в тексте книги, героями которой являются, как утверждает писатель, детские игрушки самого Успенского, Чебурашка действительно предстает перед читателями как неизвестный тропический зверек.
В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришел в гости к другу, у которого была маленькая дочка. В момент визита писателя девочка примеряла шубу, которая тащилась по полу. «Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И её отец после очередного падения воскликнул: “Ой, опять чебурахнулась!”. Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что “чебурахнуться” – это значит “упасть”. Так и появилось имя моего героя», – признался автор.
Художник Леонид Шварцман долго не мог придумать, как выглядит старуха Шапокляк. Слово «шапокляк» — это «складной цилиндр» по-французски. Отсюда все и пошло: цилиндр — это XIX век, старушка в темном, вредная, проныра, значит, с длинным носом. Теща Шварцмана тоже была из XIX века, и у нее были седые волосы, завязанные в пучок. Он пририсовал своей старухе тещины щечки и удивленные глаза. Прибавил измятый цилиндр, кружева, жабо, манжеты…
После выхода мультфильма на экраны в одной из газет появилась статья с заголовком «Кто усыновит Чебурашку?» В ней говорилось, что Чебурашка — беспризорник, у которого нет родины! Да и крокодил Гена тоже хорош, ищет друзей по объявлениям, а их нужно искать в коллективе!
Слава богу, Чебурашку сумели отвоевать, и теперь его знают и любят не только у нас, но и в Японии. Еще бы, ведь он выглядит, как идеальный положительный японский герой: большие глаза, маленький рот. Японцы называют его «русским чудом» Чеби
После выхода мультфильма на экраны в одной из газет появилась статья с заголовком «Кто усыновит Чебурашку?» В ней говорилось, что Чебурашка — беспризорник, у которого нет родины! Да и крокодил Гена тоже хорош, ищет друзей по объявлениям, а их нужно искать в коллективе!
Слава богу, Чебурашку сумели отвоевать, и теперь его знают и любят не только у нас, но и в Японии. Еще бы, ведь он выглядит, как идеальный положительный японский герой: большие глаза, маленький рот. Японцы называют его «русским чудом» Чеби
Трое из Простоквашино
Мультипликационный сериал «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» снял режиссер Владимир Попов. Всего было выпущено три серии. Многое из того, что есть в литературном источнике, не вошло в мультфильм, однако популярность экранизации в несколько раз превысила популярность повести Успенского.
Работа над созданием экранных образов мультфильма «Трое из Простоквашино» была разделена между художниками-постановщиками по желанию режиссера Владимира Попова. Образ Галчонка очень долго не получался. Поэтому каждого, кто заходил в помещение художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать этого персонажа. К его созданию даже приложил руку художник Леонид Шварцман, придумавший «мультяшного» Чебурашку.
Дядя Фёдор – единственный типаж, по которому команда, работавшая над созданием мультфильма «Трое из Простоквашино», так и не пришла к единому решению. Поэтому его экранный образ сильно меняется от серии к серии. Так, непозволительный с точки зрения западной мультипликации ход, в нашей стране восприняли совершенно спокойно.
Кстати, кота Матроскина могли наречь и Тараскиным. Дело в том, что когда Эдуард Успенский писал свою повесть, он хотел назвать этого персонажа по фамилии сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот не разрешил использовать свое имя. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»
Кстати, кота Матроскина могли наречь и Тараскиным. Дело в том, что когда Эдуард Успенский писал свою повесть, он хотел назвать этого персонажа по фамилии сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот не разрешил использовать свое имя. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»
Вообще-то персонажей из «Простоквашино» создал художник Николай Ерыкалов, но после первой серии он ушел из проекта, и продолжить его работу пригласили Аркадия Шера. Новому художнику-постановщику пришлось «додумывать» и доделывать всех героев, хотя он и не испытывал к ним большой симпатии. Больше всего Шер почему-то не любил Матроскина и, когда шла работа над третьей серией, взял и нарисовал его растолстевшим да еще и в дурацкой шапочке с помпоном. Правда, потом он все-таки проникся к коту симпатией. А вот самыми любимыми персонажами у художника был Печкин и мама дяди Федора. Объяснение у этой привязанности очень простое: Аркадий Шер рисовал Печкина с себя, а маму — со своей супруги
Ну, погоди!
«Ну, погоди!» – это не просто мультсериал, это настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. В 1969 г. «Ну, погоди!» был госзаказом. Чиновники решили дать наш ответ диснеевским мультикам и выделили довольно серьезный бюджет. Требования заказчиков ограничивались просьбой сделать что-нибудь смешное.
С этой просьбой руководство «Союзмультфильма» и обратилось к известным юмористам Александру Курляндскому, Аркадию Хайту, Феликсу Камову и Эдуарду Успенскому.
Много споров у создателей мультика возникло по поводу 12-ой серии знаменитого мультфильма, когда Волк оказывается в саркофаге фараона Рамзеса. Допускалось даже, что правительство Египта может выразить протест в связи с этим. Но все обошлось.
В мультсериале «Ну, погоди!» потрясающая музыкальная подборка, в которой использованы популярные записи западной и советской эстрады. Но они никогда не указывались в выходных данных мультфильма. Тогда это не было принято.
Музыка, которая звучит во время титров, – заставка «Ну, погоди!» – называется «Vizisi» («Водные лыжи») и была издана на сборнике венгерской эстрадной музыки фирмой «Мелодия» в 1967 г. Ее автор — венгерский композитор по имени Томаш Деак (Tamás Deák)
Музыка, которая звучит во время титров, – заставка «Ну, погоди!» – называется «Vizisi» («Водные лыжи») и была издана на сборнике венгерской эстрадной музыки фирмой «Мелодия» в 1967 г. Ее автор — венгерский композитор по имени Томаш Деак (Tamás Deák)
Падал прошлогодний снег
Как упоминал композитор Григорий Гладков во время выступления в юмористической передаче «Вокруг смеха», мультфильм «Падал прошлогодний снег» имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник из «Пластилиновой вороны». Потом визуальный облик главного персонажа доработали, впрочем, как и название картины.
Роль рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег» первоначально планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссеру Александру Татарскому не понравилось. В итоге обе роли – и мужика, и сказочника – отдали Станиславу Садальскому.
Садальский, который озвучил роли мужика и рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег», не был указан в титрах. Незадолго до сдачи мультфильма актера задержали в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой, после чего последовал донос председателю Гостелерадио С.Г. Лапину. В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актера было решено убрать из титров.
Мультику «Падал прошлогодний снег» не удалось избежать пристального внимания цензуры. «На сдаче “Снега” у меня было предынфарктное состояние, – вспоминал режиссер мультфильма Александр Татарский. – Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: у вас всего один герой – русский мужик, и тот идиот!..»
Мультику «Падал прошлогодний снег» не удалось избежать пристального внимания цензуры. «На сдаче “Снега” у меня было предынфарктное состояние, – вспоминал режиссер мультфильма Александр Татарский. – Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: у вас всего один герой – русский мужик, и тот идиот!..»
После разноса «Снег» пришлось перемонтировать и кое-где переозвучить. Высоколобые начальники устроили партийное собрание, на котором прокручивали каждый кадр: не зашифрованы ли там тайные послания иностранным спецслужбам?
«Ежик в тумане»
Ежик срисован с писательницы Петрушевской и говорит, как Одри Хепберн
Прототипом Ежика из мультфильма «Ежик в тумане» стала известная писательница Людмила Петрушевская, которая тогда работала вместе с режиссером Юрием Норштейном над сценарием другого его анимационного фильма — «Сказка сказок». До этого ее профиль уже один раз вдохновлял мультипликаторов: они срисовали с него… клюв цапли из мультфильма «Цапля и журавль». Озвучивала Ежика 53-летняя актриса Мария Виноградова. Ее же голосом говорят мультяшные Маугли и дядя Федор из Простоквашина и даже кинозвезда Одри Хепберн.
Кстати, Норштейн был одним из первых, кто придумывал для мультфильмов спецэффекты и делал их буквально вручную. Например, туман создавался так: фигурку ежика клали на белый фон, а на него — тоненькую кальку. Картинка проецировалась на экран, и когда кальку начинали медленно приподнимать, появлялся туман, в котором и растворялся Ежик.
Прототипом Ежика из мультфильма «Ежик в тумане» стала известная писательница Людмила Петрушевская, которая тогда работала вместе с режиссером Юрием Норштейном над сценарием другого его анимационного фильма — «Сказка сказок». До этого ее профиль уже один раз вдохновлял мультипликаторов: они срисовали с него… клюв цапли из мультфильма «Цапля и журавль». Озвучивала Ежика 53-летняя актриса Мария Виноградова. Ее же голосом говорят мультяшные Маугли и дядя Федор из Простоквашина и даже кинозвезда Одри Хепберн.
Кстати, Норштейн был одним из первых, кто придумывал для мультфильмов спецэффекты и делал их буквально вручную. Например, туман создавался так: фигурку ежика клали на белый фон, а на него — тоненькую кальку. Картинка проецировалась на экран, и когда кальку начинали медленно приподнимать, появлялся туман, в котором и растворялся Ежик.
«Пластилиновая ворона»
«Пластилиновую ворону» признали безыдейнойВ 1978 году начинающий режиссер Александр Татарский был молод, жил в Киеве и даже не мечтал о том, что ему позволят снять собственный мультик раньше, чем он состарится, такая тогда была традиция. Как раз близилась Олимпиада. Все московское ТВ стояло на ушах, потому что получило задание сделать анимационные заставки ко всем видам спорта, а ничего путного не выходило. Татарский случайно был в Москве и высказался: «Да ладно, я это сделаю одной левой». Его оставили в столице, и он исправил все заставки. В награду ему предложили снять любой анимационный фильм.</p>
Но «Пластилиновую ворону» запретили, как только она появилась на свет, потому как мультфильм оказался «идеологически безыдейным». Спасли мультик режиссеры «Кинопанорамы» Ксения Маринина и Эльдар Рязанов. Они внаглую дали «Ворону» в эфир вместе с сюжетом о том, как этот мультик был сделан. Поскольку после этого никого не уволили, на следующий день «Пластилиновую ворону» показали по всем каналам, и Татарский прославился
Но «Пластилиновую ворону» запретили, как только она появилась на свет, потому как мультфильм оказался «идеологически безыдейным». Спасли мультик режиссеры «Кинопанорамы» Ксения Маринина и Эльдар Рязанов. Они внаглую дали «Ворону» в эфир вместе с сюжетом о том, как этот мультик был сделан. Поскольку после этого никого не уволили, на следующий день «Пластилиновую ворону» показали по всем каналам, и Татарский прославился
«Летучий корабль»
«Летучий корабль» — диссидентские происки
Этот безобиднейший мультфильм хотели закрыть, а его авторов обвинили в диссидентстве. И все это за припев в песенке Водяного, которую исполнил Анатолий Папанов. Там есть слова: «Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото, живу я, как поганка, а мне летать охота». Комиссия, которая мультик принимала, возмутилась: «Как же может положительный герой советского мультфильма жить, как поганка?»
Этот безобиднейший мультфильм хотели закрыть, а его авторов обвинили в диссидентстве. И все это за припев в песенке Водяного, которую исполнил Анатолий Папанов. Там есть слова: «Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото, живу я, как поганка, а мне летать охота». Комиссия, которая мультик принимала, возмутилась: «Как же может положительный герой советского мультфильма жить, как поганка?»
«Бременские музыканты»
Принцесса в «Бременских музыкантах» носит платье жены Юрия Энтина
Авторы сказки Геннадий Гладков, Василий Ливанов и Юрий Энтин принесли тексты и ноты песен домой к исполнителю Олегу Анофриеву. Тот их послушал и заявил, что желает озвучить всех героев поголовно. С работой он великолепно справился всего за одну ночь. Правда, за Принцессу ему петь не позволили, хоть он и рвался, но ее партию отдали Эльмире Жерздевой.
Разбойников в этом мультфильме срисовали с популярных в семидесятые персонажей — Труса, Балбеса и Бывалого. А вот Принцессу — с жены поэта-песенника Юрия Энтина.
- То самое красное платье, которое вы видите в мультфильме, я ей купил за сорок рублей, в нем она и была на свадьбе, — рассказывал Юрий. — А Гладков и Ливанов были нашими свидетелями
Авторы сказки Геннадий Гладков, Василий Ливанов и Юрий Энтин принесли тексты и ноты песен домой к исполнителю Олегу Анофриеву. Тот их послушал и заявил, что желает озвучить всех героев поголовно. С работой он великолепно справился всего за одну ночь. Правда, за Принцессу ему петь не позволили, хоть он и рвался, но ее партию отдали Эльмире Жерздевой.
Разбойников в этом мультфильме срисовали с популярных в семидесятые персонажей — Труса, Балбеса и Бывалого. А вот Принцессу — с жены поэта-песенника Юрия Энтина.
- То самое красное платье, которое вы видите в мультфильме, я ей купил за сорок рублей, в нем она и была на свадьбе, — рассказывал Юрий. — А Гладков и Ливанов были нашими свидетелями
Источник:
Ссылки по теме:
- Заветный Советский Союз: как американцы бежали в СССР
- Не у всех были. 50 редких советских "стиралок", часов, посудомоек и разных гаджетов
- Смертная казнь в СССР: леденящие кровь истории о судьбах трех осужденных женщин
- История граненого стакана
- Фотосвидетельства того, чем жили люди последних столетий
Метки: СССР история мультфильмы факты
52
Понравилось52
Новости партнёров
Загрузка...
"Шла лесною стороной, увязался чёрт за мной! Думала, мужчина! Что за чертовщина!" Удивительно что совсем не детскую по содержанию частушку цензура не заметила, а к безвинному желанию Водяного летать - приципилась..