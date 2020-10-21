Про советские мультики

«Пластилиновую ворону» признали безыдейнойВ 1978 году начинающий режиссер Александр Татарский был молод, жил в Киеве и даже не мечтал о том, что ему позволят снять собственный мультик раньше, чем он состарится, такая тогда была традиция. Как раз близилась Олимпиада. Все московское ТВ стояло на ушах, потому что получило задание сделать анимационные заставки ко всем видам спорта, а ничего путного не выходило. Татарский случайно был в Москве и высказался: «Да ладно, я это сделаю одной левой». Его оставили в столице, и он исправил все заставки. В награду ему предложили снять любой анимационный фильм.</p>



Но «Пластилиновую ворону» запретили, как только она появилась на свет, потому как мультфильм оказался «идеологически безыдейным». Спасли мультик режиссеры «Кинопанорамы» Ксения Маринина и Эльдар Рязанов. Они внаглую дали «Ворону» в эфир вместе с сюжетом о том, как этот мультик был сделан. Поскольку после этого никого не уволили, на следующий день «Пластилиновую ворону» показали по всем каналам, и Татарский прославился