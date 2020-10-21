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Про советские мультики

Про советские мультики (32 фото)

Автор:
21 октября 2020 21:23
Метки: СССР   история   мультфильмы   факты   
692
32
Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии Союзмультфильм. За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами. Кроме того, большинство мультиков содержит множество секретов и деталей, заметных только самым внимательным.
Давайте узнаем их! :)
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Метки: СССР   история   мультфильмы   факты   
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7  комментариев
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2k
Tano 4 часа назад
Лучшие советские мультики в абсолютно революционной технике съемок снял товарищ Черкасский на Киевнаучфильме - это Врунгель, Айболит и Остров сокровищ.
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18k
turyst 42 минуты назад
Про советские мультики
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701
Мистер Фикс Час назад
Клуб любителей "Ну, погоди!" собрал практически всю музыку из мультфильма. Самая неразрешимая загвоздка - "Урна" (так прозвали фанаты мелодию, под которую Волк футболит урну в начале первой серии. Выкладывались обработки, но оригинала нет, неизвестно даже кем и когда написана музыка...
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18k
turyst Мистер Фикс Полчаса назад
Нашли. Венгры это.
Нашли. Венгры это.
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612
Никита 3 часа назад
Автор,благодарю за хорошую подборку одних из любимых мультфильмов моего детства.Каждая из указанных картин по своему замечательна.
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24k
Acu900 4 часа назад
"Летучий корабль" из за Водяного хотели запретить? Да там частушки Бабок Ежек гораздо круче чем желание летать герою озвучки Папанова.
"Шла лесною стороной, увязался чёрт за мной! Думала, мужчина! Что за чертовщина!" Удивительно что совсем не детскую по содержанию частушку цензура не заметила, а к безвинному желанию Водяного летать - приципилась..
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701
Мистер Фикс Acu900 Час назад
Ха, а в бременских худсовет настолько зациклился на коротком платье, что совершенно проморгал просто завал карточных мастей в декорациях
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