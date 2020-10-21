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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
6214
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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44  комментария
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3k
Ыукп 6 часов назад
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А че, танки грязи не боятся.
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5k
Сергей Полчаса назад
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Отличные сиськи!
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1k
Вячеслав Сериков Полчаса назад
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Блин, пока не прочитал первый комент, тоже видел козленка без копыт)))
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43
Vasil Vamosh 46 минут назад
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Смотрит осмысленно...
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5k
Elena Ki Час назад
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... а ты знаешь греческий и половину написанного не понял...
Первое слово - стреляют. А второе? Чушь какая-то.
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5k
Elena Ki Час назад
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Еще и написано явно с ошибкой. Это точно глагол. Если глагол начинается на эпсилон и в нем три слога или меньше, то ударение падает на первый эпсилон.
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5k
Валерий Час назад
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Не он?
Не он?
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9k
Karelian 2 часа назад
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Блииин, компотик из кураги! Остальное периодически случается.
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698
Мистер Фикс 2 часа назад
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С полным пузом секс не в кайф
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9k
Karelian 2 часа назад
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Арбузный фруктовый лёд.
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27
Вальдемар Кукуев 3 часа назад
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Некиздит!
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496
АлексЮстасу 3 часа назад
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сделал молоко/сливки в кофе
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496
АлексЮстасу 3 часа назад
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Кому и когда он забил эти голы?
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496
АлексЮстасу 3 часа назад
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свинокозлёнок?
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154
baldhead77 5 часов назад
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В музее революции гид демонстрирует скелет Василия Ивановича Чапаева.
«А это что за маленький скелетик рядом с ним?» – спрашивают его.
«А это скелет Чапаева в детстве».
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13k
Ego sum qui sum 5 часов назад
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планка слишком задрана, это ж она, безупречность
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13k
Ego sum qui sum 5 часов назад
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молодчик. недостижимый для меня уровень эгоцентризма
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9k
Типа граф 6 часов назад
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Букет невесты .
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15k
nobody® 6 часов назад
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- Хорошая песня, это же Макс Корж?
- Да я настраиваю, не мешай...
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2k
CHYCMYMPUK 6 часов назад
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Шарман бл...
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2k
santyago 7 часов назад
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есть же негласный стандарт: налево холодная, направо горячая
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1k
Bart_S santyago 5 часов назад
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Все же с точностью до наоборот.. налево - горячая, направо - холодная..
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496
АлексЮстасу santyago 3 часа назад
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нет уж, есть негласный стандарт: слева - левая, справа - правая.
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2k
Евгений АлексЮстасу 3 часа назад
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Люблю по утрам обливаться правой водой.
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13k
Егор Bart_S 2 часа назад
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Не спорьте. Главное, чтобы все краны в квартире были подключены одинаково!
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9k
Karelian АлексЮстасу 2 часа назад
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Да будет холивар! У меня воотще: на себя - горячая, от себя холодная.
А на даче еще интереснее: холодная - вверх, горячей - нет. (умывальник на улице)
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33k
Андрей Бертон 7 часов назад
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Прикольные и смешные картинки
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