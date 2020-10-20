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Великое китайское нашествие 90х

Великое китайское нашествие 90х (26 фото)

Автор:
20 октября 2020 16:56
Метки: аппаратура   китай   техника   
930
26

С развалом СССР наступила эпоха свободно конвертируемой валюты. Многие предприимчивые люди начали завозить для продажи иностранную радиоаппаратуру. На полках коммерческих магазинов появилась аппаратура SONY, PHILIPS, Toshiba, Hitachi и др. Правда счастья это нам не прибавило, продукция страны восходящего солнца по прежнему была нам недоступна.

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Метки: аппаратура   китай   техника   
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15k
Lynx 2 часа назад
Лентопротяга не имеет отношения к головкам. И да, после наших ЛПМ в миллиметр толщиной были на удивление лёгкими и долговечными. Не надо нажимать коленкой и отжигать пружины зажигалкой. Если только по-пьяни кулаком буцнуть, тогда можно погнуть. Звуковые тракты, конечно же, не выдерживали критики. Из огромных плюсов разве только двигло с регулятором внутри мотора, а не в отдельности на 198 транзисторных сборках.
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12k
Владислав Грецов 18 минут назад
помню ремонтировал все эти чудеса....как откроешь так офигеешь
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7k
Михаил 2 часа назад
У меня было такое чудо техники (родители привезли из Польши). Аппарат под названием "Electra" или "Electa" ярко красного цвета. Аппарат оказался очень голодным (постоянно жевал пленку), а звук был как-бы из колодца. Вскоре начались проблемы: от динамиков отваливались крепления, а кнопки при отжатии выпрыгивали как кузнечики. Кнопки почему-то были закреплены при помощи тоненьких резинок, которые рвались. Но я приноровился - при отжатии кнопки придерживал ее пальцем. Кроме того при воспроизведении радиосигнала, магнитофон начинал жутко ревень. Но один удар кулаком по корпусу решал эту проблему. Кстати, радио звучало хорошо.
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84
Сергей Панин 2 часа назад
У меня в гараже Osaka со светодиодами стоит,жива здорова.Кассет правда не осталось.Только радио пашет.Там же и видак Sansui и телек Sony super trinitron.Телек оригинал.
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11k
робт 2 часа назад
по факту в этих пое*ботах реально стояли микрухи сони, филипс, да и головки тоже
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2k
ваня панкин 3 часа назад
ох уж этот китай... такое говнище ввозили в 90-х...многие действительно лукались на это...
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11k
робт ваня панкин 2 часа назад
"многие"

можно прямо сказать что китай вскормлен перестройкой и россией 90х, так же как и турция, греция, финляндия, вьет-нам
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12k
куджо 3 часа назад
У меня живой один из динозавров
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