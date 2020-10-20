Великое китайское нашествие 90х

Цена действительно практически в ТРИ раза дешевле собратьев! О том, что это может быть подделка, даже мысль не приходила. Странное название мы списали на свою неосведомленность-мало ли каких фирм хороших в Японии. Уже начали прикидывать у кого -сколько занять, дабы стать обладателем этого чуда, но вовремя посетила мудрая мысль: Если появилась одна дешевая магнитола, значит будут еще! И даже лучше и дешевле!

Мы оказались правы! Вскоре в продаже появились новые красивые модели от "добрых" Японских фирм