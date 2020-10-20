Великое китайское нашествие 90х

С развалом СССР наступила эпоха свободно конвертируемой валюты. Многие предприимчивые люди начали завозить для продажи иностранную радиоаппаратуру. На полках коммерческих магазинов появилась аппаратура SONY, PHILIPS, Toshiba, Hitachi и др. Правда счастья это нам не прибавило, продукция страны восходящего солнца по прежнему была нам недоступна.
Нет, японские фирмы не стали жаднее и по прежнему продавали свою технику по цене практически от 150$. Только вот зарплата у большинства россиян не превышала десятка баксов. Так что мы лишь с ухмылкой смотрели на ценники с множеством нулей.
В один из вечеров ко мне практически врываются жутко встревоженные друзья с криком: "В комке появились дешевые японские магнитолы!!!!". Несёмся толпой туда, пробиваемся к прилавку и видим красавицу магнитолу "SONNY"!
Цена действительно практически в ТРИ раза дешевле собратьев! О том, что это может быть подделка, даже мысль не приходила. Странное название мы списали на свою неосведомленность-мало ли каких фирм хороших в Японии. Уже начали прикидывать у кого -сколько занять, дабы стать обладателем этого чуда, но вовремя посетила мудрая мысль: Если появилась одна дешевая магнитола, значит будут еще! И даже лучше и дешевле!
Мы оказались правы! Вскоре в продаже появились новые красивые модели от "добрых" Японских фирм
При первой же возможности сходили в гости счастливому обладателю "иномарки". Да, звук явно слабоватый, но с учетом низкой цены да и крутого дизайна-сойдет.
Примерно в это же время народ выяснил истинного производителя этих магнитол, оказалось это штампуют китайские братья. Мы конечно сильно удивились такому большому скачку промышленности Китая и надеялись увидеть новые шедевры.
Китайские производители оценили нашу лояльность по другому: раз покупаете, значит можно обманывать и дальше и больше. Лентопротяжные механизмы стали использовать максимально простые, с моно головками. Усилители так же стали моно, а стерео динамики включались последовательно к выходу моно усилителя.
Обратите внимание на положение регуляторов эквалайзера:
на пятиполосный эквалайзер поставили спаренные ручки, чтобы он казался десятиполосным.
Единственно, на чем не экономили китайцы-это светодиоды. Они их буквально распихивали где угодно, подключая на выход усилителя-дабы морганием завлечь покупателя
Магнитолы уже напоминали новогоднюю ёлку, а качество звучания уже было ниже плинтуса. Впрочем, отдельные производители честно намекали на качество звучания
Китайцы обошли все страны по количеству придуманных торговых брендов. Порой кажется, что идет соревнование на возможные варианты комбинации букв.
Самым популярным и любимым у китайцев была фирма Panasonic. Вот далеко не полный перечень подражающих брендов Brasonic, Kamosonic, Mekosonic, Panasonix, Panasound, Powasonic, Thompsonic, Panashibu
Объединили Akai с Aiwa и получилось Akaiwa
Samsung на китайский лад стал Samsoniс
Kawasaki не имеет никакого отношения к японскому мотогиганту.
Всего одна добавленная буква, даже стиль сохранен, а получился новый бренд -Naiwa
Philips по китайски будет PHILIBS
Так же легко получилась марка Hairun
И даже кофеварка у китайцев была "Панасаунд"
Для нас это послужило уроком, что не все блестящее иностранное является качественным. Получили хорошую прививку, но судя по объявлениям в Авито, прививка не дошла до всех. Китай, собрав капитал на развитие , ускакал далеко вперед и теперь бодается с США.
Таков итог Великого китайского нашествия 90х.
Источник:
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можно прямо сказать что китай вскормлен перестройкой и россией 90х, так же как и турция, греция, финляндия, вьет-нам