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НАСА впервые в истории соберет образцы грунта с астероида

НАСА впервые в истории соберет образцы грунта с астероида (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 16:22
Сообщество : Космос
Метки: OSIRIS-REx   nasa   астероид   новости   
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Сегодня, 20 октября, НАСА впервые попытается собрать материалы с астероида. Ведомство планирует собрать образцы грунта с астероида Бенну с помощью космического аппарата OSIRIS-Rex. Если операция пройдет успешно, OSIRIS-Rex перейдет к следующему этапу миссии: возвращению домой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: OSIRIS-REx   nasa   астероид   новости   
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8  комментариев
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1k
Eugene 50 минут назад
А почему Россия не запускает аппараты к планетам и астероидам?
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7k
Star Link 38 минут назад
Видимо мало ковида, надо затащить на Землю еще одну экзотику покруче.
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8k
Taxi007 51 минуту назад
С какой это радости "впервые"?
15 лет назад японцы уже брали образцы грунта с астероида
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2k
Ilya Volodin Taxi007 Полчаса назад
Ну не 15 лет =) В декабре Хаябуса-2 должна уже доставить грунт на землю. А так - да они сели, грунт забрали и возвращаются.
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28k
Химический Али Час назад
Это уже будет вторая попытка, первая обломилась.
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1k
Nikolay 2 часа назад
НАСА впервые в истории соберет образцы грунта с астероида
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