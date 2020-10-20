НАСА впервые в истории соберет образцы грунта с астероида

Ученые придумали впечатляющий способ проверить, собрал ли аппарат что-нибудь. Для этого OSIRIS-REx сперва развернули с пустой камерой, а после попытки забора сделают это снова. Таким образом, основываясь на разнице в инерции, команда OSIRIS-REx сможет понять, сколько реголита собрал аппарат,

«Если все пройдет хорошо, TAGSAM соберет... материал и отправится домой», — добавил Харрис в сообщении НАСА. И, если все пойдет по плану, то всего через несколько лет уже другой космический аппарат отправится на Марс, чтобы мы могли изучить регалит и с Красной планеты.