НАСА впервые в истории соберет образцы грунта с астероида

Сегодня, 20 октября, НАСА впервые попытается собрать материалы с астероида. Ведомство планирует собрать образцы грунта с астероида Бенну с помощью космического аппарата OSIRIS-Rex. Если операция пройдет успешно, OSIRIS-Rex перейдет к следующему этапу миссии: возвращению домой.
В последнем докладе о ходе миссии, которые поступают через Singularity Hub, НАСА заявила, что к сегодняшней попытке забора грунта все готово. OSIRIS-Rex опустят на высоту трех метров над поверхностью Бенну — именно такова длина механизма для забора образцов TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), которым оснащен космический аппарат. Механизм представляет собой штангу с камерой для забора пробы на конце. Космический аппарат предпримет попытку забора образцов из относительно безопасного участка на поверхности астероида, который получил обозначение «Найтингейл».
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«Космический аппарат OSIRIS-Rex попробует собрать как минимум 2 унции реголита во время первой попытки забора образцов с астероида Бенну», — заявил Роджер Харрис по время доклада НАСА. Менеджер проекта Харрис добавил, что аппарат уберет солнечные панели, чтобы избежать столкновения — судя по всему, вокруг «Найтингейла» есть несколько «массивных валунов, способных положить конец миссии».
A few days after TAG I'll perform a pretty slick spin maneuver to figure out how much material I actually collected during the sampling event 🤙I performed the "empty" SMM on Saturday. pic.twitter.com/LAEF6G8kNa— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 15, 2020
Ученые придумали впечатляющий способ проверить, собрал ли аппарат что-нибудь. Для этого OSIRIS-REx сперва развернули с пустой камерой, а после попытки забора сделают это снова. Таким образом, основываясь на разнице в инерции, команда OSIRIS-REx сможет понять, сколько реголита собрал аппарат,
«Если все пройдет хорошо, TAGSAM соберет... материал и отправится домой», — добавил Харрис в сообщении НАСА. И, если все пойдет по плану, то всего через несколько лет уже другой космический аппарат отправится на Марс, чтобы мы могли изучить регалит и с Красной планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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