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Шаолиньские монахи: бойцы или миф?

Шаолиньские монахи: бойцы или миф? (7 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2020 22:27
Метки: интересно   китай   монахи   
1588
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Когда началась эпоха "видеосалонов" мой первый фильм там был "Шаолинь: претенденты на смерть". Сказать, что это оставило во мне неизгладимый след - это ничего не сказать.
Это уже потом я узнал, что за всю древнюю историю Китая, монастырей с названием Шаолинь насчитывалось около десяти. Но уцелел лишь один – прародитель. Это северный монастырь Суньшань.

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Метки: интересно   китай   монахи   
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11k
Алекс 10 часов назад
"Третьего дня сотня стояла во второй линии охранения, отчего было дозволено готовить пищу и разводить костры. В девятом часу пополудни из кустов на огни костров к охранению вышел странный японец. Весь в чёрном, дёргался и шипел. Есаулом Петровым оный японец был ударен в ухо, отчего в скорости помер"
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
Есть представители других видов единоборств кто может повторить? Думаю нет.
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Morfei Антон Семёныч Час назад
Предлагаю такие единоборства ввести в госдуре. По утрам и вечерам. Валуева на пино назначить. :-)
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1k
maloy Антон Семёныч 48 минут назад
Понятно, почему они вымерли и осталось всего 7 монахов и только 3 из них были д билы, оставшиеся 4 этой хной не страдали
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4k
vitenok 3 часа назад
В китайских хрониках нет записей про чудесных бойцов из монастырей. А вот про то, что охрану императора обеспечивали казаки в какое то время, есть. Драться монахам нужно было, что бы защищаться от местных жителей. Китай - это Конфуций, с его этикой. И неработающие, просящие подаяние молодые монахи не вызывали симпатии у местного населения. Тем более что монастыри становились прибежищем бездельников и преступников. Монахам приписывалось множество грехов, воровство, насилие, пьянство, и заходить в деревню или город одному монаху часто было просто опасно. Поэтому монахи распускали слухи о своих секретных техниках, непобедимым воинском искусстве, и т.д.
Конечно, не всё так просто, жили в монастырях и выдающиеся духовные лидеры и учителя. Но им приходилось работать с туповатыми ленивыми крестьянами, для которых жить монахом прежде всего было жить свободно от обязаности пахать от зари до зари. Поэтому оформить это стадо баранов в нечто, напоминающее монашеский орден, можно было с помощью воинской, жестокой дисциплины. Как воины, они конечно, были слабоваты, херовые воины, скажем прямо. Но противостоять деревенским, гарантировать защиту своих при сборе подаяний, а зачастую и прямого рэкета, они были способны.
Местные жаловались чиновникам, правительство посылало отряды, которые громили эти монастыри, через какое то время эти монастыри возраждались, и так по кругу, но постепенно буддизм приобретал всё большее влияние при дворе императора. И появились императоры с напрочь промытыми буддийскими наставниками мозгами. Тут у монастырей и началась чудесная пора. И начала писаться история про великие шаолинские монастыри и их великое воинское искусство.
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3k
Дмитрий Григорьев 8 часов назад
....в Шаолинь прибыл первый патриарх чань-буддизма, Бодхидхарма (Дамо). Он научил местных монахов новому методу.........Теперь монахи практиковали медитацию путем развития боевых навыков.

Он первым понял, что слово Истины и удар ноги с разворота в зубы могут больше, чем одно слово Истины.
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7k
Vacony 9 часов назад
да физ подготовка там на заоблачном уровне... интересно сравнить со спецназом
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24k
Aqueronte 9 часов назад
Не знаю насколько применимы их навыки в реальном бою но физ подготовке можно позавидовать, тут они на высоте.
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11k
Yasen_Perec 10 часов назад
--- тем, кому не удастся дойти до них с первого раза – навсегда останутся в монастыре.---
А сбежать было не реально? Неужели никто ни разу не удрал?
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