Шаолиньские монахи: бойцы или миф?

Монастырь был основан еще в 495 году, но лишь в 530 обрел свой путь. Дело в том, что именно в этом году в Шаолинь прибыл первый патриарх чань-буддизма, Бодхидхарма (Дамо). Он научил местных монахов новому методу совершенствования и в корне изменил сложившуюся буддистскую традицию. Теперь монахи практиковали медитацию путем развития боевых навыков.



Дамо был родом из Индии и пришел для того, чтобы обучить местных монахов своему учению. И он пришел не на пустошь, а в монастырь, еще построенный в начале III века даосскими монахами. Этот монастырь был крепостью на горе Суньшань. Учение стало называться «Чань» — которое основано на созерцании мира и медитации.



Дамо учил: «каждый человек является потенциальным Буддой, необходимо лишь его пробудить в себе». Дамо сделал все возможное, чтобы распространить свое учение Чань, и чтобы все пришли к Будде.



Перед тем как Бодхидхарма передал свое учение монахам, он просидел 9 лет в пещере, размышляя и философствуя над проблемами мироздания и бытия. Тогда солнечный яркий свет выжег на стене пещеры его облик за проведенные 9 лет медитации. За это монахи прониклись уважением и почтением к силе его духа. И тогда приняли его учение как истину.



Эта пещера, где медитировал Дамо является одной из главной святынь Шаолиня. Все буддисты мира считают это место идеальным для медитации.



Причиной занятий монахов искусством рукопашного боя стала необходимость физического выживания в условиях суровой горной природы, угрозы нападения диких зверей, и, кроме того, княжеских междоусобиц. Монастырь Шаолинь расположен в глубине горной гряды Суншань, что обусловило суровые условия быта монахов. Все это требовало от них крепкого здоровья, неприхотливости в повседневной монастырской жизни и умения защитите себя. Поэтому физическая тренировка посредством занятий боевыми искусствами стала для них необходимостью. Владение приёмами боя позволяло защитить себя и от хищников.