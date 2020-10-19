Шаолиньские монахи: бойцы или миф?

Когда началась эпоха "видеосалонов" мой первый фильм там был "Шаолинь: претенденты на смерть". Сказать, что это оставило во мне неизгладимый след - это ничего не сказать.
Это уже потом я узнал, что за всю древнюю историю Китая, монастырей с названием Шаолинь насчитывалось около десяти. Но уцелел лишь один – прародитель. Это северный монастырь Суньшань.
Монастырь Шаолинь основан в 495 году н.э. индийским монахом – Бодхидхармой, или по другому его называли Дамо. Название монастыря произошло от его географического местоположения. Дословно переводится – «Монастырь в лесу, на горе Шао».
Так были ли там знаменитые и легендарные боевые монахи?
Монастырь был основан еще в 495 году, но лишь в 530 обрел свой путь. Дело в том, что именно в этом году в Шаолинь прибыл первый патриарх чань-буддизма, Бодхидхарма (Дамо). Он научил местных монахов новому методу совершенствования и в корне изменил сложившуюся буддистскую традицию. Теперь монахи практиковали медитацию путем развития боевых навыков.
Дамо был родом из Индии и пришел для того, чтобы обучить местных монахов своему учению. И он пришел не на пустошь, а в монастырь, еще построенный в начале III века даосскими монахами. Этот монастырь был крепостью на горе Суньшань. Учение стало называться «Чань» — которое основано на созерцании мира и медитации.
Дамо учил: «каждый человек является потенциальным Буддой, необходимо лишь его пробудить в себе». Дамо сделал все возможное, чтобы распространить свое учение Чань, и чтобы все пришли к Будде.
Перед тем как Бодхидхарма передал свое учение монахам, он просидел 9 лет в пещере, размышляя и философствуя над проблемами мироздания и бытия. Тогда солнечный яркий свет выжег на стене пещеры его облик за проведенные 9 лет медитации. За это монахи прониклись уважением и почтением к силе его духа. И тогда приняли его учение как истину.
Эта пещера, где медитировал Дамо является одной из главной святынь Шаолиня. Все буддисты мира считают это место идеальным для медитации.
Причиной занятий монахов искусством рукопашного боя стала необходимость физического выживания в условиях суровой горной природы, угрозы нападения диких зверей, и, кроме того, княжеских междоусобиц. Монастырь Шаолинь расположен в глубине горной гряды Суншань, что обусловило суровые условия быта монахов. Все это требовало от них крепкого здоровья, неприхотливости в повседневной монастырской жизни и умения защитите себя. Поэтому физическая тренировка посредством занятий боевыми искусствами стала для них необходимостью. Владение приёмами боя позволяло защитить себя и от хищников.
В течение полутора тысяч лет существования монастыря в нем создавались, отбирались и передавались новым поколениям уникальные формы ушу, отличные от других школ и направлений. Фундаментальные основы шаолиньского стиля сформировались уже к концу правления династии Суй (581-618 гг.) - началу царствования династии Тан (618-907 гг.).
Монахи ШаолиняЭпоха Суй - время расширения владений Шаолиня. Так как постройки монастыря и его земли раскинулись в предгорьях гряды Суншань, где находили прибежище вооружённые шайки, промышлявшие грабежом, монастырь вынужден был создать для самообороны собственный небольшой военизированный отряд. Характер действий защитников монастыря был предопределен условиями его существования: акцент делался не на крупномасштабные операции вооруженных отрядов, а на мастерство и отвагу отдельных монахов-бойцов.
Со временем практика монашеского ушу приобретала все более глубокий характер, и на рубеже эпох Суй и Тан монахи Шаолиня прославились своим боевым искусством по всей стране.
После прихода к власти династии Суй император Вэнь-ди (правил в 581-605 гг.), чрезвычайно почитавший буддизм, пожаловал монастырю 100 циней (около 667 гектаров) земли. С тех пор Шаолиньский монастырь стал крупным поместьем, а монахи превратились в землевладельцев. В конце царствования династии Суй в охране произошли массовые беспорядки, войны вспыхивали одна за другой, случилась засуха и неурожай. В таких условиях монастырь Шаолинь, имевший обширные земельные угодья, стал объектом нападения повстанческой армии, состоявшей из голодных крестьян. Отряды восставших подступили к монастырю и сожгли его. От построек уцелела только одна пагода. После этих событий монахи, занимавшиеся ушу, организовали вооруженный отряд для обороны от грабителей. Впоследствии монахи-бойцы не только успешно защитили свою территорию, но и оказали помощь императорскому двору. Широкую известность получила история о том, как тринадцать монахов Шаолиня помогли танскому императору подавить мятеж.
За эту помощь монарх даровал монастырю высочайшее соизволение содержать войско монахов: так Шаолинь и стал первым во всей стране центром боевых искусств.
В 13 веке Шаолиньский монастырь возглавил настоятель Фуюй. Это был монах – реформатор, сделавший очень многое для всего китайского буддизма. Фуюй считал, что слишком много монахов уходит из монастыря. При этом, возвращаясь в мир, они рассказывали о себе, как о каких-то шаолиньских супергероях, не стесняясь приукрасить свои подвиги и выдумывали различные небылицы.
Тогда настоятель собрал всех монахов высшего посвящения на совет в монастыре, где было решено создать и ввести в практику обучения монахов специальный экзамен. Этим экзаменом стал особый комплекс, представлявший из себя всю шаолиньскую технику.
36 ступеней Шаолиня
Этот комплекс был разделен на 36 этапов и назывался 36 залов. После каждого этапаМонахи храма Шаолинь ученик должен был сдавать экзамен.
В первых залах изучались боевые стойки и передвижения.
Во вторых залах – удары руками.
В третьих – ногами.
На следующих этапах монах совершенствовался как боец со всеми видами холодного оружия.
Покинуть монастырь стало почти невозможным. Для этого нужно было пройти 13 застав – особых преград на пути, для тех, кто пожелает уйти из монастыря. Каждая застава охранялась опытными монахами – профессиональными бойцами Шаолинь.
Монахи пожелавшие покинуть монастырь должны были помериться силами со стражами и дойти до центральных ворот. Они назывались горные врата. Правила гласили – тем, кому не удастся дойти до них с первого раза – навсегда останутся в монастыре. Поэтому желающих покинуть монастырь убавилось во много раз. А кому удавалось это сделать, были настоящие монахи Шаолинь, за которых не было бы стыдно.
Когда началось правление монголов, настоятель Фуюй открыл 5 филиалов главного монастыря Шаолинь. В эти филиалы посылались специальные монахи не только для проповедей учения Дамо, но и для обучения шаолиньскому ушу. Монахам нельзя было носит холодное оружие, а вот посох, не считался холодным оружием и всегда был под рукой.
Посох — главное оружие монаха Шаолинь. Фуюй ввел специальный комплекс занятий с посохом. Сам настоятель мог одним взмахом своего посоха свалить более 3 воинов, сильных и вооруженных мечами.
Исторические хроники повествуют, что монахи шаолинь неоднократно помогали правителям Китая в борьбе с разбойниками и пиратами. В 14 веке, в начале правления династии Минь, на приморской границе Китая регулярно совершали грабежи и набеги японские пираты, различные разбойники.
В 1553 году в борьбе с набегами приказано было возглавить войско одному из наиболее талантливых полководцев того времени Цинь Цигуа. Тогда он начинает собирать самых известных бойцов по всему Китаю.
Полководец, хорошо зная отношение народа к шаолиньским монахам, решает обратиться за помощью в монастырь. Наставники монашеского воинства выявили свое согласие. Был собран отряд монахов, который возглавил молодой боец по имени Ень Гунь, чье имя обозначало «свет месяца в небесной пустоте».
Но историки затрудняются в численности этого войска. Одни говорят, что монахов было более тридцати человек, другие, что более ста. Логически предположить, что каждый из тридцати монахов возглавлял и обучал свой отряд бойцов.
Эта путаница состояла в том, что каждый объявлял себя монахом храма Шаолинь, если более и менее, обладал боевым искусством и каким-либо оружием.
Монашеское воинство, вооруженное одними лишь посохами, длиною более 2 метров и весом 15 кг. было сформировано и готово. Владение таким оружием говорило о не дюжей силе монахов. Миф о том, что буддистский монах был человеком маломощным, занимавшимся в основном духовными поисками был полностью развеян после этих вылазок против пиратов.
Все увидели, что монахи в сражении превосходили даже профессиональных тренированных лучших воинов, собранных со всего Китая. Шаолиньские монахи, сохраняя полное спокойствие и даже не меняясь в лице вступали в бой сразу с несколькими противниками и выигрывали, пытаясь все таки оставить большинство в живых, о чем говорит их слава о справедливости и добродетели.
Противник и союзник были шокированы, когда монахи использовали неизвестными и непонятные боевые приемы, которых ни кто не знал и не понимал. А самое страшное для всех, что монахи не боялись ни боли, ни страшились и смерти.
По историческим данным монахи участвовали в более 100 сражениях с японцами. Одна из легенд, основанная на фактах из летописи рассказывает, как в одном сражении 4 монаха сражались с целым отрядом японцев. Отряд насчитывал более сотни японцев.
Расцвет Шаолинь приходит на правление династии Минь. А это время 14-16 веков. При этом количество монахов бойцов росло, однако попасть в монастырь Шаолинь было не так просто.
Легенды Шаолиня гласят, что принимали только, тех, кто мог выдержать самые тяжелые испытания не только тела, но и духа.
Но к 1925 году в монастыре практически не осталось настоящих мастеров. А в 1928 году бесчинствующий военачальник Ши Юань так и вовсе поджег Шаолинь, уничтожив уникальные источники знаний. Огромной утерей стала гибель трактата великого Чжан Саньфэна, считавшегося единственным источником знания Тайцзицюань.
Восстановлением самобытной культуры Шаолиня намного позже занялся У Шанлинь, сын последнего мастера Цзи Цзиня. Три года он обучал монахов Шаолинь — все современные мастера легендарного монастыря ведут историю своих навыков именно от них.
Китаю дорого далось восстановление Шаолиня. После Второй мировой войны на развалинах монастыря жило всего семеро монахов и лишь трое из них ранее изучали шаолиньские боевые искусства. Власти страны в принудительном порядке привлекли мастеров ушу со всей округи. Они-то и стали прародителями современной школы Шаолинь.
Боевое искусство монахов называется Шаолинь-Сы Цюань-Фа, или сокращенно Шаолинь-Цюань. Сюда входит не только рукопашный бой, но и уникальные способы владения оружием.
Постепенно монастырь занял знаковое место в массовой культуре. Шаолинь вырос, превратив весь регион в настоящую Мекку туризма. Сегодня вокруг него существует бесчисленное количество коммерческих школ боевых искусств, которые, по сути, являются всего лишь школами кунг-фу и ушу.
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Конечно, не всё так просто, жили в монастырях и выдающиеся духовные лидеры и учителя. Но им приходилось работать с туповатыми ленивыми крестьянами, для которых жить монахом прежде всего было жить свободно от обязаности пахать от зари до зари. Поэтому оформить это стадо баранов в нечто, напоминающее монашеский орден, можно было с помощью воинской, жестокой дисциплины. Как воины, они конечно, были слабоваты, херовые воины, скажем прямо. Но противостоять деревенским, гарантировать защиту своих при сборе подаяний, а зачастую и прямого рэкета, они были способны.
Местные жаловались чиновникам, правительство посылало отряды, которые громили эти монастыри, через какое то время эти монастыри возраждались, и так по кругу, но постепенно буддизм приобретал всё большее влияние при дворе императора. И появились императоры с напрочь промытыми буддийскими наставниками мозгами. Тут у монастырей и началась чудесная пора. И начала писаться история про великие шаолинские монастыри и их великое воинское искусство.
Он первым понял, что слово Истины и удар ноги с разворота в зубы могут больше, чем одно слово Истины.
А сбежать было не реально? Неужели никто ни разу не удрал?