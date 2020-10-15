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LG начала блокировать телевизоры в России

LG начала блокировать телевизоры в России (1 фото)

Автор:
15 октября 2020 20:56
Метки: Smart TV   блокировка   телевизор   
723
1
LG начала бороться с телевизорами, приобретенными неофициально. Об этом сообщается на странице поддержки потребителей на российском сайте компании.

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Метки: Smart TV   блокировка   телевизор   
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25  комментариев
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3k
TirAn 3 часа назад
Вот, наконец то дожили до тех времён, когда кто то может блокировать твои вещи, твою связь, финансы.... скоро и жизнь смогут заблокировать
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9k
Сергей Час назад
Купил лыжи ещё в 13-м году. Года 4 назад (а может и поболе), тоже пугали отключением. Сменил регион, почту и заново зарегал его. Работает- только в путь! Но всё равно тормозит дико, старенький)
Жду приставку и пульто-мышь.
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19k
Юрьевич Час назад
А какая им разница где куплен телевизор? Он же не украден был с завода? Заниматься таможенными проблемами должно государство. Вот нафига пользователям такие проблемы как выяснять статус магазина и таможенную историю телевизоров???

А как они определяют место установки телевизора? По IP адресу? Значит они шпионят за пользователем? Где эти правозащитники? Это же нарушение права на личную жизнь!
Мало ли где я шляюсь со своим телевизором! Единственное что они могут - это отказать в гарантийном обслуживании не в стране приобретения (и то это считалось дурным тоном), а уж преднамеренно выводить из строя телевизор - это уже за пределами любого законодательства.
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9k
alexis Юрьевич Час назад
Посыл: Покупайте только в Эльдорадо или М-видео.
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8k
Атеист 2 часа назад
Чет ересь полная.
Завод, продав тв магазину, получил свою прибыль. Магазин, продав тв покупателю тоже получил свое.
А крайний покупатель?) Тууууупость.
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8k
Атеист 2 часа назад
И вообще, ну пусть прилетит прошивка для той местности, в которой используется тв. Ведь железка то одинакова, разница только в софте.

Купил тв в китае, привез в японию - прошивка изменилась на японскую. Всё. Все рады, хэппи энд, и никакого нарушения законов)) Эх
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ссылка vk.com
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339
Hexo4uha 3 часа назад
Вывод- всем ТВ-приставки с АлиЭкспресса.
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−15
юра антонов 3 часа назад
тож парился когда на моем телике сначал ютуб стал [мат] потом фейсбук - но вот оно чудо есть смарт приставки через которые можно прогнать любой контент и пошли вы со своими смарт теликами нахер
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11k
робт 3 часа назад
не понял, если эти телики вполне официально куплены на заводе, то с какой [мат] их волнует все остальное?
лыжи уже получили свои бабки, покупатель телик, кто там их как ввозил и оформлял покупателя вообще не трогает
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7k
albedo робт 3 часа назад
Прибыль волнует ЛыЖи.
Просто сравни цену Айфона, сертифицированного в России и нет.
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5k
Курык Марий™ albedo Полчаса назад
На акцизах-сертификатах-лицензиях итд, наваривается не производитель, а посредник(нахлебник). Помнишь михалкова с авторским налогом на ВСЕ инфоносители?
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2k
Alex König 3 часа назад
Накуй LG вместе с Гнусмасом. С их недоделанным ПО. Xiaomi и TCL на Андроиде рулят.
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7k
albedo Alex König 3 часа назад
Работаю в интернет магазине
------------------------
Что то не помню, чтобы хоть один инет магазин брал обратно сломанный товар или осуществлял его ремонт.
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2k
Alex König albedo 3 часа назад
Там в инструкции написано - срок службы 2 года.
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2k
Alex König albedo 3 часа назад
Мы берем.
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2k
Варяг Alex König 2 часа назад
Работаю в мастерской по ремонту телевизоров.....
думаю на этом наш диалог подошел к концу!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Alex König 53 минуты назад
Самсу 12 лет. Тфу-тфу
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2k
Варяг 3 часа назад
Вот уроды, всю прибыль хотят только себе... бедолаги челноки хоть какой то заработок имели, теперь их по боку...Ау, антимонопольный комитет, ты где?
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16k
babuby Варяг 3 часа назад
Сосает, антимонопольный комитет.
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Варяг babuby 3 часа назад
Тебя что назвали Антимонопольным комитетом? А как по отчеству?
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