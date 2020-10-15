LG начала блокировать телевизоры в России

LG начала бороться с телевизорами, приобретенными неофициально. Об этом сообщается на странице поддержки потребителей на российском сайте компании.
В сообщении говорится, что пользователи должны воздержаться от покупки оборудования компании у неподтвержденных продавцов. В частности, упоминается продукция, неофициально ввезенная на территорию России, Туркменистана, Украины и стран СНГ. «Продавец обязан предоставить информацию о подтверждении соответствия товара и наименование технического регламента», — сообщается на сайте LG.
Служба поддержки потребителей LG уточнила, что в случае приобретения несертифицированного оборудования компания оставляет за собой право блокировать функцию Smart TV — частично или полностью. Проверка телевизоров и обновление ПО будет проходить по графику, который зависит от конкретной модели или страны. В компании также посоветовали проверить свой телевизор, введя в специальном разделе на сайте номер модели и суффикс девайса.
В феврале Smart-функции телевизоров оказались заблокированными у многих пользователей аппаратов Samsung из России и стран ближнего зарубежья. В компании объяснили, что телевизоры перестали работать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом. Позже эксперты рассказали, как обойти блокировку оборудования.
Служба поддержки потребителей LG уточнила, что в случае приобретения несертифицированного оборудования компания оставляет за собой право блокировать функцию Smart TV — частично или полностью. Проверка телевизоров и обновление ПО будет проходить по графику, который зависит от конкретной модели или страны. В компании также посоветовали проверить свой телевизор, введя в специальном разделе на сайте номер модели и суффикс девайса.
В феврале Smart-функции телевизоров оказались заблокированными у многих пользователей аппаратов Samsung из России и стран ближнего зарубежья. В компании объяснили, что телевизоры перестали работать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом. Позже эксперты рассказали, как обойти блокировку оборудования.
Источник:
Ссылки по теме:
- Повесил телевизор, блин: 15 неудачников, которые капец как постарались
- Вот что может сделать двухлетний малыш всего за несколько минут!
- Instagram заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова
- Роскомнадзор разблокирует Telegram
- 18 передач российского телевидения, которые выходят до сих пор
Метки: Smart TV блокировка телевизор
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Жду приставку и пульто-мышь.
А как они определяют место установки телевизора? По IP адресу? Значит они шпионят за пользователем? Где эти правозащитники? Это же нарушение права на личную жизнь! Мало ли где я шляюсь со своим телевизором! Единственное что они могут - это отказать в гарантийном обслуживании не в стране приобретения (и то это считалось дурным тоном), а уж преднамеренно выводить из строя телевизор - это уже за пределами любого законодательства.
Завод, продав тв магазину, получил свою прибыль. Магазин, продав тв покупателю тоже получил свое.
А крайний покупатель?) Тууууупость.
Купил тв в китае, привез в японию - прошивка изменилась на японскую. Всё. Все рады, хэппи энд, и никакого нарушения законов)) Эх
лыжи уже получили свои бабки, покупатель телик, кто там их как ввозил и оформлял покупателя вообще не трогает
Просто сравни цену Айфона, сертифицированного в России и нет.
------------------------
Что то не помню, чтобы хоть один инет магазин брал обратно сломанный товар или осуществлял его ремонт.