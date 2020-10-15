Заброшенные города Абхазии

Ткварчели был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. В советское время город назывался Ткварчели и входил в состав Абхазской автономной республики, которая была частью Грузинской ССР.

Во время войны 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбёжек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.

Несмотря на небольшие масштабы города, в нем проживали люди различных национальностей и конфессий. Грузины, русские, абхазы, украинцы, армяне, евреи, осетины, греки, турки. Это далеко не полный перечень народностей, населявших Ткварчели. Во времена СССР население города (включая поселки Акармара, Джантуха, Поляна и др.) составляло около 40 000.



Не стало СССР. Далее война. Далее город вымер.



Вот что там можно увидеть сейчас …