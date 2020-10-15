Заброшенные города Абхазии

В этой подборке вы увидите заброшенные города Ткуарчале, Акармаре и шахтерский город-призрак Поляна.
Ткварчели был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. В советское время город назывался Ткварчели и входил в состав Абхазской автономной республики, которая была частью Грузинской ССР.
Во время войны 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбёжек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.
Несмотря на небольшие масштабы города, в нем проживали люди различных национальностей и конфессий. Грузины, русские, абхазы, украинцы, армяне, евреи, осетины, греки, турки. Это далеко не полный перечень народностей, населявших Ткварчели. Во времена СССР население города (включая поселки Акармара, Джантуха, Поляна и др.) составляло около 40 000.
Не стало СССР. Далее война. Далее город вымер.
Вот что там можно увидеть сейчас …
Во время войны 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбёжек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.
Несмотря на небольшие масштабы города, в нем проживали люди различных национальностей и конфессий. Грузины, русские, абхазы, украинцы, армяне, евреи, осетины, греки, турки. Это далеко не полный перечень народностей, населявших Ткварчели. Во времена СССР население города (включая поселки Акармара, Джантуха, Поляна и др.) составляло около 40 000.
Не стало СССР. Далее война. Далее город вымер.
Вот что там можно увидеть сейчас …
×
Вот тут полноценные путешествия блогеров по этим городам, смотрите подробнее :
http://zorge-richard.livejournal.com/45766.html?thread=550086
http://starbeak.livejournal.com/38138.html
http://urbanomica.livejournal.com/28841.html
http://wolf-st.livejournal.com/38905.html
http://sekretar23rus.livejournal.com/3514.html
https://www.drive2.ru/c/2336752/
http://www.adsl.zveronline.ru/projects/articles/2014/05/29/gorod-tkuarchal-i-akarmara/
http://zorge-richard.livejournal.com/45766.html?thread=550086
http://starbeak.livejournal.com/38138.html
http://urbanomica.livejournal.com/28841.html
http://wolf-st.livejournal.com/38905.html
http://sekretar23rus.livejournal.com/3514.html
https://www.drive2.ru/c/2336752/
http://www.adsl.zveronline.ru/projects/articles/2014/05/29/gorod-tkuarchal-i-akarmara/
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали
- Одеяния японских пожарных 17-19 веков как отдельный вид искусства
- Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира
- Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого
- Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия
Метки: абхазия заброшенные города история факты фото
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
Как будто при развале СССР там всё бросили и люди сидят и ждут, что СССР опять вернётся и за них всё сделает.