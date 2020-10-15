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Заброшенные города Абхазии

Заброшенные города Абхазии (29 фото)

Автор:
15 октября 2020 19:56
Метки: абхазия   заброшенные города   история   факты   фото   
945
29
В этой подборке вы увидите заброшенные города Ткуарчале, Акармаре и шахтерский город-призрак Поляна.
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Метки: абхазия   заброшенные города   история   факты   фото   
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15  комментариев
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25k
Игорь 3 часа назад
Люди которые недавно туда ездили рассказывают, что и не заброшенные города там выглядят не лучше.
Как будто при развале СССР там всё бросили и люди сидят и ждут, что СССР опять вернётся и за них всё сделает.
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2k
Oleg SC Час назад
Осталось совсем немного,последние в Москву и Сочи уедут и Грузия смело может забирать ибо кто будет защищать? И да,я против что бы Россия защищала ...наши пацаны будут умирать а от этих благодарности ни какой. Вы съездите туда на машине и поймёте о чём я.
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−25
Lopux 2 часа назад
город спит, город устал
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16k
Марина 3 часа назад
Скоро и в Нагорном Карабахе будет так же красиво.
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
добрый дядя не придет...и не хрена вам не сделает....начинайте работать ребята
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6k
Олег Владислав Грецов 3 часа назад
Будущее днр, дядя вова помог...
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227
VVK22 3 часа назад
Заброшенные города Абхазии
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4k
Янус Полуэктович 4 часа назад
а кто живёт в заброшенных городах? Бомжи или туристы? Вот на этом фото ясно же видно, что на балконах нескольких квартир бельё сушится. У кого то даже ковёр висит.

а кто живёт в заброшенных городах? Бомжи или туристы? Вот на этом фото ясно же видно, что на балконах нескольких квартир бельё сушится. У кого то даже ковёр висит.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
русский мир ушёл..
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9k
Serg2001 4 часа назад
Теперь я понимаю, почему сериал «Игра на выживание», недавно прошедший на ТНТ, где по сюжету действие проходит в глухих таежных местах, снимали в Абхазии... А я еще удивлялся, почему никакого гнуса не наблюдается
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Сергей

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