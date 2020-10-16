Когда реальность превосходит ожидания

Нередко, покупая в магазине товар или заказывая услугу в интернете, мы оказываемся разочарованы качеством. Тем приятнее случаи, когда полученное неожиданно оказывается даже лучше, чем мы себе представляли!
"Заказывала капкейки ребенку на праздник. Попросила сделать, как на фото сверху, но заказ делала в последний момент и не надеялась на кособое качество. Когда получила заказ (на фото снизу), ахнула от изумления!"
×
"Сын попросил на день рождения цветной торт с динозавром. Я нарисовала, как могла, а наша местная кондитерская испекла... просто гениально!"
"Мы боялись, что у дочки в классе не будет друзей, потому что она на коляске. Оказалось, мы зря беспокоились!"
"Дочка попросила показать Юпитер в ее детский телескоп. Был уверен, что ничего не будет видно, ан нет - вот он. Юпитер и четыре его луны!"
2Выставил выдержку фотоаппарата на час - просто для эксперимента. Получился звездный дождь!"
"Впервые в жизни реставрировал фото, работал над ним 12 часов. Получилось лучше, чем я рассчитывал2.
"Слева - картинка, которую я дала конитеру, справа - результат его работы. Мой торт мне нравится больше".
"Сделала на мамин день рождения торт-единорога. Кстати, это моя первая попытка сделать фигурный торт".
"Жена моего друга на свадьбе захотела, чтобы мы, друзья жениха, сделали такой же снимок, как подружки невесты. Мне кажется, у нас получилось лучше".
"Печатал на 3D- принтере, но материал закончился. Решил что-нибудь придумать - получилось супер!"
"Если поменяться лицами с символом кофейни Wendy's с ее стаканчика, результат приятно поразит".
"Был в кафе перед закрытием. Меня спросили. не хочу ли я добавки бекона, а то все равно выбрасывать. Такого я не ожидал".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка
- Авиапассажирку не хотели пускать в самолёт из-за слишком открытого топа
- Малышка намазала голову кремом для эпиляции и стала похожа на клоуна Пеннивайза
- Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
- Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно
55
Понравилось55
Новости партнёров
Загрузка...
Я бы на любой из подобных тортов истратил неделю, продуктов в раз 5 больше чем надо, даже по инструкции, а потом бы плюнул и заказал у профессионалов.