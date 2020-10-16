FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4251 пост • 1115 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Когда реальность превосходит ожидания

Когда реальность превосходит ожидания (51 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: заказчики   заказы   истории   качество   лучше чем хотелось   повезло   покупки   приятная неожиданность   
3716
51
Нередко, покупая в магазине товар или заказывая услугу в интернете, мы оказываемся разочарованы качеством. Тем приятнее случаи, когда полученное неожиданно оказывается даже лучше, чем мы себе представляли!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: заказчики   заказы   истории   качество   лучше чем хотелось   повезло   покупки   приятная неожиданность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шурман 2 часа назад
На прошлой неделе решил пожарить мясо и заехал к арабам , время было примерно 6:30 вечера , говорю мне 4 куриных ножки в маринаде он взвешивает и бросает еще 3 последних которые у него остались , говорит все равно с утра по новой мариновать , беру 3 кусочка баранины и так же получил еще 2 кусочка бесплатно , короче домой пришел с полным пакетом мяса жена говорит ты что долбанулся кто все это кушать будет , я ей говорю если на халяву дают то нужно брать .
На прошлой неделе решил пожарить мясо и заехал к арабам , время было примерно 6:30 вечера , говорю мне 4 куриных ножки в маринаде он взвешивает и бросает еще 3 последних которые у него остались , говорит все равно с утра по новой мариновать , беру 3 кусочка баранины и так же получил еще 2 кусочка бесплатно , короче домой пришел с полным пакетом мяса жена говорит ты что долбанулся кто все это кушать будет , я ей говорю если на халяву дают то нужно брать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vit 20 минут назад
Вот растут же у людей руки из правильного места.
Я бы на любой из подобных тортов истратил неделю, продуктов в раз 5 больше чем надо, даже по инструкции, а потом бы плюнул и заказал у профессионалов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 21 минуту назад
Ниасилил. Реально промотал половину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Когда реальность превосходит ожидания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
nobody® Полчаса назад
А вторая мама тоже оценила, что из радуги убрали один цвет?
А вторая мама тоже оценила, что из радуги убрали один цвет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася Александрович 53 минуты назад
Комментарий к фото
Как прибавить килограмм веса за 2 минуты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
908
DHC Час назад
ну это - джекпот)

ну это - джекпот)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тёплый Ламповый 2 часа назад
Когда любишь то, что делаешь, становишься Профессионалом своего дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
908
DHC Тёплый Ламповый Час назад
Согласен. Особенно если ты выполняешь индивидуальные заказы (как торты, например) - оооочень часто ожидания оправдываются на 110%. А вот когда стоит на потоке - обычно - хрень. Но вот фотка с замороженной пиццей из поста - это прям ВАУ! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Несостоявшиеся самоубийцы, которые поняли, что жизнь прекрасна Несостоявшиеся самоубийцы, которые поняли, что жизнь прекрасна Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно Девушка выкинула на помойку старинную куклу, а через время она вернулась обратно 30 сумасшедших находок на блошиных рынках 30 сумасшедших находок на блошиных рынках 20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние 20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние Сокровища, найденные в комиссионках Сокровища, найденные в комиссионках
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214203



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не хочу сегодня умирать": американец 6 минут убегал от агрессивной пумы
0
76
"Не хочу сегодня умирать": американец 6 минут убегал от агрессивной пумы
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
3
41
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
0
7
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
Как стать бойцом UFC? Карьера профессионального бойца и путь к ней
0
2
Как стать бойцом UFC? Карьера профессионального бойца и путь к ней
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#дтп#в мире#еда#дети#автомобили#путешествия
#факты#животные#интересное#кино#природа#люди#позитив#медицина#забавно#разное
#история#юмор#россия#актеры#авария#авто авария#коронавирус#своими руками#картинки#сделай сам

На что жалуетесь?

Вернуться