Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии

Россия — огромная страна, основная территория которой требовала постоянной защиты на протяжении веков. В XX веке основной сдерживающей силой стала военная техника: авиация, тяжелые бронемашины. Правда, служить вечно машины не могут, рано или поздно вся техника устаревает или просто становится ненужной и отправляется на свалку.
Целые полигоны старых боевых машин разбросаны по всей России — их постоянно находят фотографы-энтузиасты, благодаря которым увидеть советское наследие можно, не выходя из дома.
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В СССР появилась оборонно-спортивная организация ДОСААФ, которая обучала пилотов-любителей. Однако после распада Союза часть оборудования устарела, и многие учебные центры стали закрываться:
ДОСААФ продолжает существовать как ДОСААФ России, но от старых машин никто, как обычно, никто не спешит избавляться:
Сахалинский взвод танков появился на берегу островов во время холодной войны, но ни разу не использовался:
Свалка военной техники в Южно-Сахалинске. Примечательно, что этот старый склад металлолома находится прямо в городе:
Изначально объект был построен для Императорской армии Японии, но после войны его заняли советские ВВС:
Экраноплан-ракетоносец «Лунь». В СССР хотели построить восемь таких кораблей, но до эксплуатации добрался только этот экземпляр:
Корабль должен был стать доминантой в военном парке, строительство которого так и не началось. И все же он стал достопримечательностью на этом диком пляже:
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Точно артиллерийский? Может быть хозяйственный, автомобильный, связно взвод танков?