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Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии

Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии (20 фото)

Автор:
14 октября 2020 18:20
Метки: военная   история   техника   факты   фото   
946
20
Россия — огромная страна, основная территория которой требовала постоянной защиты на протяжении веков. В XX веке основной сдерживающей силой стала военная техника: авиация, тяжелые бронемашины. Правда, служить вечно машины не могут, рано или поздно вся техника устаревает или просто становится ненужной и отправляется на свалку.
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Метки: военная   история   техника   факты   фото   
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Луня жалко конечно.
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1k
tessio 6 минут назад
Капитализм страшнее атомной бомбы уничтожает всё.
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11k
Роман 18 минут назад
Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии
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7k
HUBLOT 59 минут назад
Была держава, теперь кладбище...
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12k
Владислав Грецов Час назад
все как всегда...ну не нужно так сдайте на металл а на вырученные деньги приведите в порядок то что осталось....
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7k
Андрей Ватрушкин Час назад
Артиллерийский взвод танков(ц)
Точно артиллерийский? Может быть хозяйственный, автомобильный, связно взвод танков?
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8k
БарНалей Час назад
Я одного понять не могу. Почему это все не попилят на метал и не продадут. Бабла это железо стоит немеряно. Один танк на полмулика рублёв тянет. Это черметом. А небесные тела и подавно, там гольный люминий.
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2
Pspi74 2 часа назад
''Теперь она печально покрывается ржавчиной на полях'' - не покрывается: она - алюминий
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БарНалей Pspi74 Час назад
алюминий тоже не молодеет...
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