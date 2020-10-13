15.

Эта песенка впервые прозвучала в эфире в январе 1972 г. С легкой руки редактора Всесоюзного Радио Елены Лебедевой и при помощи писателей сатириков, среди которых были и Успенский, и Хайт, и Измайлов, появилась передача, просуществовавшая четверть века. Легко и весело в ней обсуждались для детей вполне серьезные законы физики, биологии и, безо всякого занудства – правила поведения и вежливости.