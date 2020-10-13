Подборка интересных ретро-фотографий
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Спецрейс
Погрузка легковых автомобилей особо малого класса Isetta на транспортный самолёт C-46 Commando американской грузовой авиакомпании Riddle Airlines; CША; ~ 50-е годы
5.
Воздушный стрелок поднимается к верхней крыльевой стрелковой точке немецкого бомбардировщика Zeppelin–Staaken
10.
Вот таким увидел Ласточкино гнездо в 1904 году С.М. Прокудин-Горский.
На снимке деревянное здание XIX века (второе на этом месте), которое первоначально называлось "Генералиф" или "Замок любви". Современный замок построен в 1912 году. Из-за землетрясения 1927 г. часть скалы обрушилась в море.
12.
Ленинград. Покупка шляпки в Доме ленинградской торговли.
Фото Анри Картье-Брессона. Было опубликовано 17 января 1955 года в журнале Life «Люди России».
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7 августа 1974 года. Французский канатоходец Филипп Пети проходит по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами ВТЦ. Нью-Йорк, США.
15.
«Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята! Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела: «Радионяня» сегодня к вам пришла»...
Эта песенка впервые прозвучала в эфире в январе 1972 г. С легкой руки редактора Всесоюзного Радио Елены Лебедевой и при помощи писателей сатириков, среди которых были и Успенский, и Хайт, и Измайлов, появилась передача, просуществовавшая четверть века. Легко и весело в ней обсуждались для детей вполне серьезные законы физики, биологии и, безо всякого занудства – правила поведения и вежливости.
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Во главе состава (3 вагона) советский магистральный товарный паровоз типа 1-5-0СО18—2018.
Аббревиатура СО — это Серго Орджоникидзе. Изготовлен в 1941 году на Ворошиловградском заводе имени Октябрьской революции.
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11 июня 1995. Культуристка Юлия Стефанович
11 июня 1995 .Солдаты проверяют мускулы культуристки Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве
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Мужской клуб — место, где можно побыть без женщин. Чаще всего там занимались чисто мужскими делами. Гараж. Там и советом обменяться можно было и выпить с соседями.
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Ангарский охотник с собакой
Д. Яркина Енисейского уезда. 1911 г. Снят охотник на фоне хлева с низкой дощатой дверью и поветью для сена наверху. Коллекция Ангарской экскурсии 1911 г.
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Кемеровская Орбита
Станция космической связи в Кемерово была построена в 1967 году и входила в систему «Орбита». Наземные станции обеспечивали прием сигнала со спутника и ретранслировали его на радио-телецентр.
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Посол И. Майский выступает с речью перед британскими рабочими, делающими танки для СССР. Бирмингем. 1943 г.
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