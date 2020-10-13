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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
13 октября 2020 22:47
Метки: история   ретро   фото   
1537
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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8  комментариев
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511
Никита 9 часов назад
Во времена моего детства в посёлке под Донецком,радиохулиганов называли:"Любители"помню,что они часто ставили песни Аркадия Северного.
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2k
RALEXXX 5 часов назад
Что-то не понял. Британским морякам по ведёрку рома выдавали?!
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11k
Corvus Corax 7 часов назад
37. Отечественный стиль шикарен, не то что импортные кинозведы

И в кадре Джон Белуши
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10k
поручик Ржевский 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2
Oleg 8 часов назад
Автор,благодарю понравилось 22-е фото Юрия Владимировича Никулина и Михаила Ивановича Шуйдина с сыновьями,оба замечательные люди-фронтовики,а такие простые и родные,без всякого позерства,-настоящие.
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556
Мистер Фикс 9 часов назад
Значит, Мариванна?)
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511
Никита 9 часов назад
Благодарю за пост.Для себя узнал,что лётчик космонавт СССР первый человек вышедший в открытый космос,дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов творил замечательные космические пейзажи.
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