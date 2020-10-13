Каждый раз, когда я оказываюсь в кафе или ресторане, меня начинает одолевать жадность. И жадность эта связана с заказом напитков.
Обедали сегодня в грузинском ресторане. Я готов заплатить за мясное блюдо 450 рублей (да, дорого, да мяса там сто грамм от силы, но его готовили, старались), а вот заплатить за поллитровую бутылку Боржоми 180 рублей меня душит Жаба. Ведь Жаба знает, что в соседнем магазине, находящемся в том же доме, что и ресторан, точно такая же бутылка стоит ровно в два раза меньше.
Я не пью Кока-колу, но уверен, что просить 170 рублей за банку 0.33, цена которой 45 рублей, это перебор.
Я понимаю, что у ресторана дорогая аренда, нужно платить официантам, куча других расходов, но всё равно платить за вкусную еду, в которую повара вложили свой труд и талант, я готов, но платить за напитки, которые просто купили оптом и пытаются продать мне в 2-5 раз дороже, "рука не поднимается". Лучше я закажу чай за 400 рублей, с которым совершили хоть какие-то манипуляции (заварили, добавили тот же имбирь), чем напитки, которые просто налили в бокал.
Интересно, это только у моей Жабы такой "заскок" или у неё есть единомышленники?
Я не пью Кока-колу, но уверен, что просить 170 рублей за банку 0.33, цена которой 45 рублей, это перебор.
Я понимаю, что у ресторана дорогая аренда, нужно платить официантам, куча других расходов, но всё равно платить за вкусную еду, в которую повара вложили свой труд и талант, я готов, но платить за напитки, которые просто купили оптом и пытаются продать мне в 2-5 раз дороже, "рука не поднимается". Лучше я закажу чай за 400 рублей, с которым совершили хоть какие-то манипуляции (заварили, добавили тот же имбирь), чем напитки, которые просто налили в бокал.
Интересно, это только у моей Жабы такой "заскок" или у неё есть единомышленники?
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Х-уль приперся ресторан.
Принес свои пельмяши закинул в чайник и прям в магазе жевал-бы.
А вода и чай из пакетика за такие деньги - как раз таки сверхнаглость.
Дома у плиты котлетосов, макарох и пакетик вторичку.
И вас таких убогих в нормальных харчевнях ни кто и не ждет.
С таким подходом для вас потолок пельменная или чебуречная.
Придете со своим пакетиком и стаканом кипяточку плеснут и гуляй вася.
В рестораны\кафе хожу пожрать то что дома самому нереально сделать (либо не купить ингредиенты, либо по итогу выйдет еще дороже чем в ресторане), да припить какого-нибудь эксклюзива.
Меня вот не устраивают ни кафе, ни бары в городе, где я живу... ценник конский, а за что он, я не пойму - вообще никакого удовольствия. Еда в 99% - говно, а если сегодня есть можно, не факт, что в следующий раз "повар" сделает над собой усилие и приготовит нечто съестное. Атмосфера - да она никакая, второй раз ходить куда-то вообще не хочется... хорошо, если чисто.
Значит, стоимость Колы в ресторане вас возмущает, а стоимость алкоголя, или сигарет - ничуть? А почему бы и к ним не прицепиться? Почему не кивнуть на соседний магазин, указав, что коньяк там в четыре раза дешевле, а сигареты - в два?
Или в советское время в ресторанах были магазинные цены?