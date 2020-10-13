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Про жадность

Про жадность (2 фото)

Автор:
13 октября 2020 08:56
Метки: жадность   заказ   кафе   ресторан   
1882
2
Каждый раз, когда я оказываюсь в кафе или ресторане, меня начинает одолевать жадность. И жадность эта связана с заказом напитков.

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Метки: жадность   заказ   кафе   ресторан   
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438k
Alexey Berestenko 4 часа назад
Про жадность
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2k
Past 17 минут назад
Я когда иду в ресторан/кафе и т.д. заранее готов к тратам и заранее мониторю цены в данном заведении. А вот спонтанные походы не люблю, там как раз и появляются все виды обмана. Никогда не забуду посиделки в кафе около колеса обозрения в Москве, по меню все вроде нормально, ценник адекватный, но внизу приписка порция от 800 грамм. Так мы и сидели смотрели на 3 с + килограмма, огромных кусков, еще и невкусно приготовленных. Оплатили конечно, но даже остатки(килограмма 2 с копейками) не стали забирать.
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4k
Nobody Noname Полчаса назад
Меня когда жаба душит, я иду к маме хавать, бесплатно, вкусно и знаю что не траванусь. А если гулять, так гулять
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18k
Виталий Касандров 38 минут назад
Ну как бы на мелочевку в раскрученных точках всегда 3-4 кратная наценка. Поэтому народ кабели и флешки в интернете и заказывает а не в10 раз дороже в сетевом супер-пурере покупает . Такая же фигня с шоколадками,батончиками и проч. -жаба душит, беру их в сетях только по акции с 80-90% скидкой .
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13k
Мария Коненкова 53 минуты назад
А я согласна. Действительно, чистая нажива на клиентах. И поэтому никогда не заказываю в ресторанах напитки. Ну, алкоголь ещё туда-сюда, а вот соки-воды действительно жаба душит. Тем более колхозной привычки запивать каждый глоток еды не имею.
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1k
petia Час назад
Так и шел бы в соседний магазин харчеваться .
Х-уль приперся ресторан.
Принес свои пельмяши закинул в чайник и прям в магазе жевал-бы.
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1k
Леонид Кубарев Час назад
зачем тогда идешь в ресторан? Красивую обстановку в центре горда с обслуживанием хочешь? Ну тогда и плати за нее. А если чаю попить, то дома или в офисе или минералка в магните дешевле.
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17k
Luc72 Леонид Кубарев 55 минут назад
Мне тоже не нравится наглость в любом виде.
А вода и чай из пакетика за такие деньги - как раз таки сверхнаглость.
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586
Victor Час назад
"чай за 400 рублей, с которым совершили хоть какие-то манипуляции" обычно манипуляции ограничиваются поднять крышечку, бросить пакетик-другой, залить кипятком, закрыть крышечку, сказать гостю подождать 5 минут.
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1k
petia Victor Час назад
Так не ходите.
Дома у плиты котлетосов, макарох и пакетик вторичку.
И вас таких убогих в нормальных харчевнях ни кто и не ждет.
С таким подходом для вас потолок пельменная или чебуречная.
Придете со своим пакетиком и стаканом кипяточку плеснут и гуляй вася.
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20k
Vazari Час назад
Ну, с приходом пандемии, я эту проблему для себя решил довольно просто. Заказываю еду с доставкой на дом.
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25k
Федор 2 часа назад
У меня в жизни был случай - несколько лет назад, решили компашкой встретить новый год в кабаке приличном, в районе Пушкинской площади, все узнал, цены, меню и т.д. устраивало все! Цена норм! Меню норм! Еды много! Выпивки(включена в цену) хватает! Программа развлекательная гуд! Я даже подумал - в чем подвох???? Не может быть так все хорошо)))))) А подвох был в следующем(Мы это поняли в новогоднюю ночь) - безалкогольных напитков в меню включили только 0.33 воды без газа на человека! И ВСЕ! Остальное все есть но за отдельные деньги, как говорится по цене крыла самолета))))) Доплатили мы тогда за водичку и соки прилично)) Вот так зарабатывают кабаки на водичке))
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587
Денис Федоров 2 часа назад
Поэтому в ресторанах кафе и барах я только бухаю)
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20k
Саня 2 часа назад
Ссылка coub.com
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24k
DeadMan 3 часа назад
не понимаю о чем плач. если не устраивают цены - не ходи в этот ресторан или не заказывай то, что тебя не устраивает по цене. представь, если бы вода стоила, как в супермаркете, и приходишь ты в ресторан поесть, а там нет свободных столиков, потому что собрались люди поболтать за бутылочкой воды в приятной обстановке.
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866
Алексей Заг 3 часа назад
Меня всегда поражала цена на стеклянную бутылку колы в кабаках. Зайдешь виски с колой попить(сейчас, только чистым пью) В итоге счет за виски 2000р и за колу 1000р.
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
А не надо ходить к хачам! В русских тоже не дёшево, но всё же приличнее.
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3k
ezhik Александр Иванов 3 часа назад
ХАЧ-это КРЕСТ. Хач-это не кавказец,не чёрный и тем более не армянин или, куда ещё хуже, житель Азии. Хачами азербайджанцы называли раньше армян ,потому что вторые были христианами.Т.е носили хач(в переводе крест) Таким образом,хачом, в широком смысле этого слова, можно назвать все народы,исповедующие христианство
белорусы,русские,армяне,украинцы,почти всю европу и.т.д) Учите русский язык и этимологию слов.
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7k
Фантом Александр Иванов 3 часа назад
Жадность не имеет национальности, э!
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20k
Vazari ezhik Час назад
Не мечи бисер перед свиньями. Это самарский ариец) Его учить -только портить.
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8k
K7OO 3 часа назад
Да дело тут не в жадности. Обычно это политика заведения, направленная на то, чтобы отвадить посетителей, которые занимают столики на несколько часов со стаканом воды или чашкой кофе.
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24k
DeadMan K7OO Час назад
меня за аналогичную точку зрения заминусили.
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2k
aed 3 часа назад
Все так.
В рестораны\кафе хожу пожрать то что дома самому нереально сделать (либо не купить ингредиенты, либо по итогу выйдет еще дороже чем в ресторане), да припить какого-нибудь эксклюзива.
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12k
Ligov 3 часа назад
"Наши люди по ресторанам не ходят". Так звучала бы всем известная фраза, снимай Гайдай "Бриллиантовую руку" сегодня...)
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Ligov 3 часа назад
Наши люди в булочную на такси не ездят.
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25k
Fat Lynx 3 часа назад
Не нравится - не ходи, делов-то?
Меня вот не устраивают ни кафе, ни бары в городе, где я живу... ценник конский, а за что он, я не пойму - вообще никакого удовольствия. Еда в 99% - говно, а если сегодня есть можно, не факт, что в следующий раз "повар" сделает над собой усилие и приготовит нечто съестное. Атмосфера - да она никакая, второй раз ходить куда-то вообще не хочется... хорошо, если чисто.
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21k
aolti 4 часа назад
Если у вас нет денег, какого черта таскаться по ресторанам и клубам?
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3k
Ыукп aolti 3 часа назад
В том-то и дело, что деньги есть, но жаба давит переплачивать ни-за-что. Не факт, что бутылка баржома куплена (или будет куплена клиенту) в магазине через дорогу.
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21k
aolti Ыукп 3 часа назад
Я вас не понимаю, - вы хотите провести время в тепле, на мягком, есть еду от шеф-повара, сходить в цивильный туалет, слушать живую музыку, но платить за это вы считаете лишним?
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3k
Ыукп aolti 2 часа назад
Я понимаю должна быть наценка. Но не драконовская. Это касается и арендодателей. Всё коэффициенты берутся по максимуму.
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13k
Мария Коненкова aolti 50 минут назад
Автор, по-моему, предельно ясно выразился: за еду и обстановку он готов платить и платит, а за чистую накрутку за магазинные бутылочки - нет, зачем передергивать-то? Или не поняли?
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21k
aolti Мария Коненкова Полчаса назад
Вы оба напоминаете Кису Воробьянинова, когда он пришел в ресторан, и охал, листая меню.
Значит, стоимость Колы в ресторане вас возмущает, а стоимость алкоголя, или сигарет - ничуть? А почему бы и к ним не прицепиться? Почему не кивнуть на соседний магазин, указав, что коньяк там в четыре раза дешевле, а сигареты - в два?
Или в советское время в ресторанах были магазинные цены?
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