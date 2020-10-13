Обедали сегодня в грузинском ресторане. Я готов заплатить за мясное блюдо 450 рублей (да, дорого, да мяса там сто грамм от силы, но его готовили, старались), а вот заплатить за поллитровую бутылку Боржоми 180 рублей меня душит Жаба. Ведь Жаба знает, что в соседнем магазине, находящемся в том же доме, что и ресторан, точно такая же бутылка стоит ровно в два раза меньше.



Я не пью Кока-колу, но уверен, что просить 170 рублей за банку 0.33, цена которой 45 рублей, это перебор.



Я понимаю, что у ресторана дорогая аренда, нужно платить официантам, куча других расходов, но всё равно платить за вкусную еду, в которую повара вложили свой труд и талант, я готов, но платить за напитки, которые просто купили оптом и пытаются продать мне в 2-5 раз дороже, "рука не поднимается". Лучше я закажу чай за 400 рублей, с которым совершили хоть какие-то манипуляции (заварили, добавили тот же имбирь), чем напитки, которые просто налили в бокал.



Интересно, это только у моей Жабы такой "заскок" или у неё есть единомышленники?