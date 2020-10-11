11.

Американский гидростроитель Хью Линкольн Купер в 1926 при содействии Александра Гамберга был приглашён правительством СССР и назначен главным инженером–консультантом на строительство Днепровской плотины, в те годы одной из крупнейшех в мире. Принимал активное участие в проектировании Днепрогэса, встречался с руководителями СССР, в том числе с И. В. Сталиным.

Первый иностранец, награждённый орденом Трудового Красного Знамени