Подборка интересных ретро-фотографий
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5.
ДТП, Кейп–Фир, США, 1961
В 1961 году линкор ВМС США USS North Carolina BB–35 протаранил плавучий рестран "Fergus' Ark" в городе Уилмингтон.
Таран был вторым происшествием с участием ресторана и ВМС США. В 1955 году в Fergus' Ark врезалась подводная лодка. Злые языки утверждали, что владелец ресторана специально разместил ресторан в неудобном для маневрирования месте, чтобы иметь возможность требовать компенсацию с моряков.
Таран был вторым происшествием с участием ресторана и ВМС США. В 1955 году в Fergus' Ark врезалась подводная лодка. Злые языки утверждали, что владелец ресторана специально разместил ресторан в неудобном для маневрирования месте, чтобы иметь возможность требовать компенсацию с моряков.
6.
Один из первых прототипов беспилотника Raptor, управляемого пилотом, 1993 год, Калифорния
Первые прототипы американской программы противоракетной обороны RAPTOR (Responsive Aircraft Program for the Theater Operations), высотные беспилотники, в процессе испытаний были снабжены местом для пилота, чтобы пилот мог контролировать полет и в случае неисправности программного обеспечения аппарата или иных неполадок взять управление на себя и посадить беспилотник вручную. Ручное управление обладало приоритетом над автоматическим управлением.
8.
4 монарха, 31 президент, 6 принцев, 22 премьер–министра и 47 министров иностранных дел на похоронах Иосипа Броза Тито, 08.05.1980, Югославия
На похоронах присутствовали в том числе: Леонид Брежнев и Андрей Громыко, Маргарет Тэтчер, супруг Елизаветы II принц Филипп, Муаммар Каддафи, Ким Ир Сен, Николае Чаушеску, Индира Ганди, Саддам Хусейн, Роберт Мугабе, Хафез Асад, генсек ГДР Эрих Хонеккер, канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, генсек ООН Курт Вальдхайм, вице–президент США Уолтер Мондейл.
До распада Югославии оставалось 11 лет.
До распада Югославии оставалось 11 лет.
9.
Участницы женской научно–спортивной экспедиции "Метелица" во время ночного привала, Антарктида, 1989
«Метелица» — женская полярная научно–исследовательская лыжная команда, созданная Валентиной Кузнецовой в 1966 году, как команда лыжного марафона.
За плечами команды — многолетний опыт сложнейших экспедиций: по островам арктических архипелагов (Земля Франца–Иосифа и Северная Земля); по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана к Северному полюсу; по Антарктическому материку (от обсерватории Мирный до Южного геомагнитного полюса); к географическому Южному полюсу; лыжных супермарафонов.
В 1988–1989 годах команда приняла участие в экспедиции «II Антарктида» по маршруту: ст. Мирный — ст. Комсомольская — ст. Восток, пройдя на лыжах за 57 дней (декабрь − февраль) 1420 км.
За плечами команды — многолетний опыт сложнейших экспедиций: по островам арктических архипелагов (Земля Франца–Иосифа и Северная Земля); по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана к Северному полюсу; по Антарктическому материку (от обсерватории Мирный до Южного геомагнитного полюса); к географическому Южному полюсу; лыжных супермарафонов.
В 1988–1989 годах команда приняла участие в экспедиции «II Антарктида» по маршруту: ст. Мирный — ст. Комсомольская — ст. Восток, пройдя на лыжах за 57 дней (декабрь − февраль) 1420 км.
11.
Полковник Хью Купер, главный консультант Днепростроя, на фоне плотины Днепрогэса. 1935
Американский гидростроитель Хью Линкольн Купер в 1926 при содействии Александра Гамберга был приглашён правительством СССР и назначен главным инженером–консультантом на строительство Днепровской плотины, в те годы одной из крупнейшех в мире. Принимал активное участие в проектировании Днепрогэса, встречался с руководителями СССР, в том числе с И. В. Сталиным.
Первый иностранец, награждённый орденом Трудового Красного Знамени
Первый иностранец, награждённый орденом Трудового Красного Знамени
12.
Рита Хейворт была одна из самых популярных кинозвезд на фотографиях среди американских солдат и моряков во время Второй мировой войны. 1941
14.
Актриса и активистка по защите животных Типпи Хедрен и ее тигр Грегори в заповеднике Шамбала. 1981
25.
«Я не бутлегер. Не стреляйте, я остановлюсь ». Снято недалеко от мексиканской границы, 1929 год.
29.
Президент Джордж Буш держит пакет крэк-кокаина во время выступления по телевидению в 1989 году.
Буш назвал наркотики «самой серьезной внутренней угрозой для нашей страны».
30.
Советский легкий бронепоезд №17, оставленный на участке Мартыновки под Новоград-Волынским из-за разбитых во время боёв железнодорожных путей. 1941г.
32.
Техасский фермер радуется концу очень долгой и губительной засухи.
Автор: Harvey H. Belgin
Номинация на Пулитцеровскую премию 1952 года.
Номинация на Пулитцеровскую премию 1952 года.
35.
Акция протеста московских таксистов, 28 октября 1991 года
Таксисты перекрыли Тверскую улицу в Москве, выступая против азербайджанской мафии, которая поделила город на зоны влияния.
37.
Первый лейтенант морской пехоты Харт Шпигал пытается что–то объяснить пленным японским солдатам. 1945 год, Окинава, Япония
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