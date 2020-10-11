Осенние опята

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Вчера сгонял в лес, нужно было коряжку найти, заодно набрал опят на полную сковородку за час не напрягаясь
правда первый сам в глаза бросился, прям у тропинки, сфоткал, скинул знатоку для опознания (сам окромя мухоморов и сыроежек нихрена не вижу), а дальше уже ползал, листву смахивал аккуратненько.
з.ы. первый это тот, что на фотке моего коммента здесь же, с "гвоздём"
Попи*дил по опята,
Икеевскую сумку,
С собою прихватив,
И не могу понять я,
Куда семья девалась,
Куда пропала тёща,
И тесть мой инвалид,
Видать опят не любят,
Добытчика не ценят,
А я такой пушистый ,
И яркий индивид,
Терзают меня мысли,
Что каждый год женится,
Уже мне не под силу,
А также хоронить,
Придётся всё забросить,
Ведь тихою охотой,
Десятую семью мне,
Увы -не прокормить.
А то у меня, Балашиха - пусто, первая волна в начале августа, потом массовая - 5-6 дней в конце...
Не-е, овчинка выделки не стоит)