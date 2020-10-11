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Осенние опята

Осенние опята (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 19:51
Метки: опята   осень   солянка   
480
2
Был сегодня утром на разведке и взял работу на дом.

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Метки: опята   осень   солянка   
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11  комментариев
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7k
Алеksей 2 часа назад
сижу жую опята с картохой

Вчера сгонял в лес, нужно было коряжку найти, заодно набрал опят на полную сковородку за час не напрягаясь

сижу жую опята с картохой Вчера сгонял в лес, нужно было коряжку найти, заодно набрал опят на полную сковородку за час не напрягаясь
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1k
Андрей Вырвихвист Алеksей 2 часа назад
На верхней правой части шляпки - гвоздь что-ли?
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12k
aalexey3 Полчаса назад
Да что-же вы душу-то травите? У нас в самарской области уже месяц без дождей и ещё на 10 дней не обещают... Так-что в этом году, походу без грибов... Хорошо хоть с прошлого года несколько банок осталось.
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7k
Алеksей aalexey3 2 минуты назад
ну не знаю.. я не грибник от слова совсем, дождей тоже давно не было, но я листики сам поднимал и вот они

правда первый сам в глаза бросился, прям у тропинки, сфоткал, скинул знатоку для опознания (сам окромя мухоморов и сыроежек нихрена не вижу), а дальше уже ползал, листву смахивал аккуратненько.
з.ы. первый это тот, что на фотке моего коммента здесь же, с "гвоздём"
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437k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Сегодня в центре города - рядовка дымчатая, много, собирать не стали.
Сегодня в центре города - рядовка дымчатая, много, собирать не стали.
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2k
Voland 2 часа назад
А что за грибы на второй фотке? Какие-то "пупырчатые", похожие на поганки...
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Пришла пора,опять я,
Попи*дил по опята,
Икеевскую сумку,
С собою прихватив,
И не могу понять я,
Куда семья девалась,
Куда пропала тёща,
И тесть мой инвалид,
Видать опят не любят,
Добытчика не ценят,
А я такой пушистый ,
И яркий индивид,
Терзают меня мысли,
Что каждый год женится,
Уже мне не под силу,
А также хоронить,
Придётся всё забросить,
Ведь тихою охотой,
Десятую семью мне,
Увы -не прокормить.
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292
Константин 2 часа назад
Регион какой?
А то у меня, Балашиха - пусто, первая волна в начале августа, потом массовая - 5-6 дней в конце...
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13
Romualds Константин 2 часа назад
У нас, Кадага, на Адажском полигоне - полно! Приезжайте к нам и собирайте. У нас со всех окрестностей приезжают, особенно из Риги.
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292
Константин Romualds 2 часа назад
)))
Не-е, овчинка выделки не стоит)
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Alex

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