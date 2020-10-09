В Москве женщина пыталась продать свою маленькую дочь

Следователи поймали 25-летнюю женщину, которая продавала в сети свою дочь за 300 тысяч рублей. При передаче денег мать задержали следователи.
Следствие выяснило, что 25-летняя женщина разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для девочки. В переписке с потенциальными кандидатами мать ребенка потребовала заплатить ей указанную сумму.
В кофейне на востоке Москвы 8 октября обвиняемая встретилась с покупательницей, получила от нее 300 тысяч, написала расписку и отдала ребенка. Мать задержали благодаря работе столичных следователей и их коллег из уголовного розыска.
На допросе женщина полностью признала свою вину.
В кофейне на востоке Москвы 8 октября обвиняемая встретилась с покупательницей, получила от нее 300 тысяч, написала расписку и отдала ребенка. Мать задержали благодаря работе столичных следователей и их коллег из уголовного розыска.
На допросе женщина полностью признала свою вину.
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