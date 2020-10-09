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В Москве женщина пыталась продать свою маленькую дочь

В Москве женщина пыталась продать свою маленькую дочь (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   дети   задержание   мать   москва   полиция   
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Следователи поймали 25-летнюю женщину, которая продавала в сети свою дочь за 300 тысяч рублей. При передаче денег мать задержали следователи.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   дети   задержание   мать   москва   полиция   
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3  комментария
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16k
Марина 2 часа назад
Забавно, родители могут как угодно издеваться над ребенком, коверкать его психику, бить и т.д. но продать приёмным родителям - низя.
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85k
Дмитрий Час назад
Деградация общества - спасибо Горбачёву , Ельцину , Путину . Либеральные паразиты довели народ до уровня диких племён когда поклонялись золотому тельцу .
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46k
alertol Час назад
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