В Москве женщина пыталась продать свою маленькую дочь

Следствие выяснило, что 25-летняя женщина разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для девочки. В переписке с потенциальными кандидатами мать ребенка потребовала заплатить ей указанную сумму.



В кофейне на востоке Москвы 8 октября обвиняемая встретилась с покупательницей, получила от нее 300 тысяч, написала расписку и отдала ребенка. Мать задержали благодаря работе столичных следователей и их коллег из уголовного розыска.



На допросе женщина полностью признала свою вину.