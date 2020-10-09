Он не стал Шуриком и Козлодоевым. Но мы его и без этого полюбили!

После новеллы «Наваждение» из великой комедии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», в которой Павлов сыграл роль хитрого студента Дуба .Был в этой новелле ещё один студент, который, как и Дуб, получил по предмету «неуд», правда, он никаких хитрых способов не придумывал, а просто сдавал экзамен наобум, как будто в карты играл.
Актёра, сыгравшего студента-картёжника, звали Валерий Носик. Он, как и Павлов, стал популярным после маленькой роли.
Вот только большого удовлетворения ему та узнаваемость не принесла. Потому что у него были шансы сыграть в этом фильме главную роль.
Да, Валерий Носик пробовался на роль Шурика. Точнее, не Шурика, а Владика, имя было изменено позднее. Более того, художественный совет «Мосфильма» был уже готов утвердить Носика на эту роль. Но Гайдай сомневался. Этот герой был его «вторым я», и в Носике он этого не видел. В итоге он нашёл Александра Демьяненко, а Носику доверил лишь эпизодическую роль.
Валерий Носик — замечательный актёр. Наверное, он сыграл бы главную роль, хотя герой уже был бы не такой. Но Демьяненко был просто рождён для роли Шурика (хоть и не любил его). Даже имя «Шурик» этот персонаж приобрёл уже после утверждения Демьяненко — потому что попадание было настолько удачным, что было решено переименовать героя...
Четыре года спустя Гайдай ещё раз попробовал Валерия Носика на знаковую роль — Геши Козодоева, или «Козлодоева», как его называл Лёлик, в «Бриллиантовой руке». Очень может быть, что образ вышел бы интересный. Но роль «Козлодоева» — конечно же, идеальная для Андрея Миронова, в которой он выдал свой комедийный максимум. Как и Шурик для Демьяненко, она стала его самой популярной ролью.
А Носик остался актёром второго плана. Но мы его и в маленьких ролях запомнили и полюбили! Специально поспрашивал знакомых — не все вспомнили фамилию, но узнав, кого я имею в виду, все сказали, что этот актёр им нравится.
Лично у меня (и думаю, что здесь я не одинок) любимая роль Носика — Отто Фукин. Добродушный и порядочный учащийся вечерней школы, большой любитель футбола и поклонник Льва Яшина — если видели «Большую перемену», то этого персонажа вы не забудете!
Всего Валерий Носик снялся в 146 фильмах. Он был востребован в любую эпоху, даже в девяностые регулярно выходили фильмы с его участием. И в свой последний час работал над ролью — возле него лежал новый сценарий... Было ему всего 54 года...
По воспоминаниям тех, кто его знал, Носик был очень добрый и отзывчивый. Его коллеги по театру называли «Солнышко». И вы знаете, я, ещё до того, как об этом узнал, почему-то так и думал, что он — очень светлый человек, именно такое впечатление о нём сложилось.
Сегодня Валерию Носику исполнилось бы 80 лет.
Светлая память светлому человеку!
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