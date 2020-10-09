Он не стал Шуриком и Козлодоевым. Но мы его и без этого полюбили!

Вот только большого удовлетворения ему та узнаваемость не принесла. Потому что у него были шансы сыграть в этом фильме главную роль.



Да, Валерий Носик пробовался на роль Шурика. Точнее, не Шурика, а Владика, имя было изменено позднее. Более того, художественный совет «Мосфильма» был уже готов утвердить Носика на эту роль. Но Гайдай сомневался. Этот герой был его «вторым я», и в Носике он этого не видел. В итоге он нашёл Александра Демьяненко, а Носику доверил лишь эпизодическую роль.

Валерий Носик — замечательный актёр. Наверное, он сыграл бы главную роль, хотя герой уже был бы не такой. Но Демьяненко был просто рождён для роли Шурика (хоть и не любил его). Даже имя «Шурик» этот персонаж приобрёл уже после утверждения Демьяненко — потому что попадание было настолько удачным, что было решено переименовать героя...