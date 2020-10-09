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Он не стал Шуриком и Козлодоевым. Но мы его и без этого полюбили!

Он не стал Шуриком и Козлодоевым. Но мы его и без этого полюбили! (6 фото)

Автор:
09 октября 2020 13:37
Метки: актеры   кино   роли   
973
6

После новеллы «Наваждение» из великой комедии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», в которой Павлов сыграл роль хитрого студента Дуба .Был в этой новелле ещё один студент, который, как и Дуб, получил по предмету «неуд», правда, он никаких хитрых способов не придумывал, а просто сдавал экзамен наобум, как будто в карты играл.

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Метки: актеры   кино   роли   
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8  комментариев
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328
Никита 7 часов назад
Яркий и талантливый актёр,иногда запоминающийся ролями второго плана больше,чем главные герои картины.Лично я из многих его замечательно сыгранных ролей запомнил с детства роль обаятельного,лукавого и в тоже время простодушного танкиста-старшины Дорожкина в неординарной картине "Освобождение".
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9k
An4aR 2 часа назад
- Е! - говорит Обломов. - Обломовщина.

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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
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27k
LEPA 2 часа назад
Кино эпопея "Освобождение"
Кино эпопея "Освобождение"
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2k
ваня панкин 5 часов назад
аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты... светлая ему память...
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11k
Yasen_Perec 7 часов назад
Он не стал Шуриком и Козлодоевым. Но мы его и без этого полюбили!
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12k
Ligov 8 часов назад
Роли второго плана если и не затмевают первый, но атмосферу фильму делают точно...

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4k
Александр 8 часов назад
Экзамен в "Приключениях..." это отдельная бомба!
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