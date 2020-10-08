9.

Советский спортивный журналист и статистик, специалист по футболу. Фронтовик, кавалер трёх орденов Красной Звезды., сотрудничал в газетах «Советский спорт», «Московский комсомолец», «Футбол», журналах «Спортивные игры», «Физкультура и спорт». Знаток и популяризатор футбола и футбольной статистики, которой занимался с 30-х годов.

Инициатор создания в 1967 году символического «Клуба Григория Федотова» в еженедельнике «Футбол». В 1963 году по инициативе Есенина редакция газеты «Московский комсомолец» учредила приз «За самый красивый гол сезона, забитый на московских стадионах».