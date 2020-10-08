Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди
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4.
Чарльз Бронсон, Ален Делон, Урсула Андресс и Тосиро Мифунэ на съёмках фильма "Красное солнце". 1971 год.
9.
Сын Сергея Есенина. Константин Сергеевич Есенин.
Советский спортивный журналист и статистик, специалист по футболу. Фронтовик, кавалер трёх орденов Красной Звезды., сотрудничал в газетах «Советский спорт», «Московский комсомолец», «Футбол», журналах «Спортивные игры», «Физкультура и спорт». Знаток и популяризатор футбола и футбольной статистики, которой занимался с 30-х годов.
Инициатор создания в 1967 году символического «Клуба Григория Федотова» в еженедельнике «Футбол». В 1963 году по инициативе Есенина редакция газеты «Московский комсомолец» учредила приз «За самый красивый гол сезона, забитый на московских стадионах».
Инициатор создания в 1967 году символического «Клуба Григория Федотова» в еженедельнике «Футбол». В 1963 году по инициативе Есенина редакция газеты «Московский комсомолец» учредила приз «За самый красивый гол сезона, забитый на московских стадионах».
10.
15-летняя старшеклассница Рю Лоуренс в классе в средней школе Нью-Трир недалеко от Чикаго, автор Альфред Эйзенштадт, 1950
11.
Урсула Андресс — швейцарская актриса, секс-символ 1960-х годов во Франции, более всего известна как первая из «девушек Бонда».
12.
Вениамин Смехов, Сергей Юрский, Олег Табаков и Леонид Филатов фотографируются на фоне ковра для обложки пластинки Али–баба и сорок разбойников, Москва, 1981
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Дорис Мэй Робертс (урожденная Грин ; 4 ноября 1925 - 17 апреля 2016) американская актриса, писательница и филантроп, чья карьера охватила шесть десятилетий работы на телевидении и в кино.
За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1951 году, она получила пять премий Эмми и премию Гильдии киноактеров .
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Фёдор Конюхов во время подготовки к кругосветному плаванию на яхте «Адмирал Невельской». 1992 год
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Метки: знаменитости интересно фото
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