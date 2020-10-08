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Не откажет никогда. История Zippo

Не откажет никогда. История Zippo (15 фото)

Автор:
08 октября 2020 13:29
Сообщество : Бар у дороги
Метки: зажигалка   история   легенды   
1102
15
В 1933 году была выпущена первая серийная зажигалка Zippo. За восемьдесят с лишним лет было продано более полумиллиона зажигалок, а Zippo стала таким же узнаваемым американским символом, как мотоциклы Harley-Davidson, гамбургеры и Levi’s.
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Метки: зажигалка   история   легенды   
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28  комментариев
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5k
Lev Asriev 3 часа назад
Бросил курить уже лет 17 как. Но свою Zippo бережно храню. Иногда провожу тех.обслуживание и убираю в коробку к таким же раритетам.
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3k
Profinerus 37 минут назад
Вот в 1000 раз лучше! И бензин не испаряется как в зиппо, что важно. И китайская имко стоит в 4 раза дешевле китайской зиппо. И оригинал имко стоит в 2-3 раза дешевле. Собственно, и фирма по-старше.
Вот в 1000 раз лучше! И бензин не испаряется как в зиппо, что важно. И китайская имко стоит в 4 раза дешевле китайской зиппо. И оригинал имко стоит в 2-3 раза дешевле. Собственно, и фирма по-старше.
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1k
Bart_S 54 минуты назад
"За восемьдесят с лишним лет было продано более полумиллиона зажигалок" - 500тыс штук?? за 80+лет?? По-моему, кто-то тут копипастит, даже не прочитав толком..
" В 2007 году компания Zippo отметила свой 75-летний юбилей, и к этому моменту было выпущено около 450 миллионов зажигалок Zippo." А уж в 2020...
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5k
JACKAL Час назад
Пользовался когда то ими... но потом понял, что с обычным крикетом меньше гемора,,, не надо покупать бензин, кремни, фитиля, не течет в кармане и нет во рту привкуса бензина когда прикуриваешь. Частенько бывало в начале дня то кремень кончился, то бензин и идешь в магазин за крикетом... Потом плюнул и закинул её в дальний угол, крикет болле практичен не требует к себе столько внимания и трат... Кончилась, выкинул, купил новую
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3k
Mike Snow JACKAL 46 минут назад
Согласен, крепкая, конечно, понтовая (у меня в середине 90-х появилась), но вонь бензом стала раздражать и бонг некайфово от нее раскуривать)))
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1k
RaiJu Час назад
У меня было много зиппо, от стандартных, до эксклюзивных золотых. Все раздарил. Считаю, что слишком преувеличены его свойства. Лучше спичек ничего нет.
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25k
Fat Lynx Час назад
Надо сказать, что воняет она знатно, но вещь реально работающая... если следить за ней и не переливать.
У меня была оригинальная, простая как АК... подарил.
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791
Медвежья Ферма 2 часа назад
Переоцененная хрень.. если бы из нее не ввдыхался бензин эа неделю, то в ней был бы еще смысл. У меня их две штуки: одна оригинальная за 70 евро ( подарили) и другая подделка за 8 евро. Обе одинаково работают на ветру, одинаково зажигаются, одинаково выдыхаются без использования. За 8 евро еще пойдёт, но платить за эту хрень больше-нафиг надо.
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108k
сэмён 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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−42
_I_am_an_albatross 2 часа назад
Приятно, что есть надёжные изделия и в эпоху одноразового гавна, которым нас завалила идеология потреблядства
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4k
Ya 2 часа назад
Это просто предмет культа, не более.
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2k
Rekapra Ya 2 часа назад
Это не просто предмет культа, это реально безотказная вещь.
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1k
mikhanych Rekapra 2 часа назад
пересмотрите, ну или посмотрите фильм 4ткомнаты
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2k
Rekapra mikhanych 2 часа назад
Посмотрите фильм Пятый элемент, там машины летают и пришельцы по земле гуляют ;)
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3k
Profinerus Rekapra 43 минуты назад
Такая же безотказная как Крикет или Imco! Имко, кстати, по-лучше зиппо вразы. Стоит 3 копейки и бензин не испаряется как в зиппо!
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914
Шурман 2 часа назад
В 95том была оригинальная зиппо из Пенсильвании , друг летал к сестре и привез подарок , слоновая кость , все отлично заливал еще в те времена советский керосин , но увы , времена были тяжелые менты устроили проверку и все
( сказали отпускаем так но зажигалку заберём .
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9k
Serg2001 2 часа назад
По идее нужно обратно в Грецию бежать за олимпийским огнем, потому что от зажигалки не считается... )
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402
probel01 Serg2001 59 минут назад
Как правило, за олимпийским бегуном едет микроавтобус с дублёром олимпийского огня, как раз для таких случаев.
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9k
Serg2001 probel01 44 минуты назад
Тогда зачем зажигалка?
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402
probel01 Serg2001 10 минут назад
А кто ж его знает?
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669
klf-777 3 часа назад
Не откажет никогда. История Zippo
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11k
gavrosh 3 часа назад
Пользуюсь лет 15. Это вторая зажигалка, первую протерял.
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28k
Alex 3 часа назад
Классика.
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7k
krivsan 3 часа назад
Zippo.есть,но фирменный бензин,дороговат
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1k
SSD 3 часа назад
Газовые лучше. Меньше геморроя с ними + всякие фитиля / бензин / кремний покупать не надо и не воняют карманы бензином/керосином.
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7k
krivsan 3 часа назад
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9k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Хорошие зажигалки! Курить бросил в 2009 году, а зажигалку, которой пользовался несколько лет подарил отцу. После того как отец умер, зажигалка вернулась ко мне - храню её до сих пор, работает идеально.
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