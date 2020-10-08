Не откажет никогда. История Zippo

6 октября 2013 года во время Олимпийской эстафеты огонь неожиданно погас, и сотрудник охраны снова зажег его, воспользовавшись Zippo. Практически сразу фотография появилась в фейсбуке Zippo, которая начала продвигать хештег #ZippoSavesOlympics. Такая реклама вызвала в России неоднозначную реакцию, но надо признать, что ее до сих пор вспоминают при каждом удобном случае.