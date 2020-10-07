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29 страшно прекрасных пирогов к Хэллоуину

29 страшно прекрасных пирогов к Хэллоуину (30 фото)

Автор:
07 октября 2020 18:27
Сообщество : Еда
Метки: выпечка   пирог   творчество   хэллоуин   
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Самый жуткий день в году уже совсем близко, и мы все знаем, как приятно в октябре угоститься ароматным сладким пирогом с сезонной начинкой — почему бы не объединить страшное с вкусным? Джессика Кларк-Боджин — настоящий мастер выпечки, и ниже вы найдете подборку ее лучших пирогов на тему Хэллоуина.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выпечка   пирог   творчество   хэллоуин   
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