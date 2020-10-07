29 страшно прекрасных пирогов к Хэллоуину

Самый жуткий день в году уже совсем близко, и мы все знаем, как приятно в октябре угоститься ароматным сладким пирогом с сезонной начинкой — почему бы не объединить страшное с вкусным? Джессика Кларк-Боджин — настоящий мастер выпечки, и ниже вы найдете подборку ее лучших пирогов на тему Хэллоуина.
На приготовление каждого пирога у Джессики уходит от двух часов до четырех дней — все зависит от сложности. «Мне нравится менять ингредиенты и рецепты, просто чтобы попробовать что-нибудь новенькое, но, поскольку большую часть этих пирогов мы съедаем дома, мы, как правило, возвращаемся к самым любимым!» — прокомментировала выбор рецептов Джессика.
«Сейчас я провожу открытую коллаборацию в честь Хэллоуина. На протяжении октября люди могут запостить свой пирог с хэштегом #MonsterPie и выиграть подписанную копию моей книги «Pie Modding» об искусстве выпечки. Работы, которые люди уже выложили, меня очень впечатлили! Они очень креативные и жуткие».
Джессика предлагает всем, кому нужна помощь в выпечке, посетить ее страницу в Instagram, где она хранит все свои обучающие видео в закрепленных историях. Удобно для тех, кто хочет попробовать сотворить с пирогом что-нибудь интересное.
«У меня есть рецепты, советы, подробные руководства, а также забавные задания, в которых можно принять участие. И я всегда стараюсь отвечать на все сообщения и вопросы о выпечке, которые мне присылают. Я очень рада видеть фото пирогов, которые люди делают по моим урокам, особенно в праздники!».
Самое лучшее в философии Джессики — то, что у нее нет секретов, когда речь идет о выпечке. Она очень открыта и хочет привлечь как можно больше людей в этот вкусный мир. Пекарь-самоучка также постоянно делится уроками в соцсетях, так что загляните на ее страницу, если вам не хватает мрачных идей к жуткому празднику.
Джессика также рассказала свою историю: она начала печь пироги около пять лет назад, когда ограничила себя в диете.
«На Новый год я поставила себе цель не есть сахар и его заменители в течение года, и мне был очень нужен какой-нибудь десерт, который я могла бы есть, не нарушая правила».
«Я знала, что в теории могу приготовить вкусный пирог, используя только яблоки, специи и несладкое песочное тесто… Но у меня не было опыта готовки. Тогда я использовала духовку только для фигурок из полимерной глины. Но я была полна решимости, поэтому купила пачку «Криско», последовала инструкциям на упаковке и испекла свой первый пирог. И вышло неплохо!».
На пироге она вырезала фигурку дракона, что очень понравилось ее семье. Поэтому она продолжила украшать свои пироги разными рисунками — к чему это все привело, мы уже знаем.
«Я искала вдохновение в интернете и узнала, что искусство декоративной выпечки пирогов вышло из моды около 200 лет назад. Я восприняла это как вызов и решила возродить это искусство», — отметила она.
Джессика очень серьезно относится к своему творчеству, для нее это не просто прихоть. Так она выражает свою любовь к еде, открывает для себя новые культуры, вкусы и техники. С помощью выпечки она также развивает себя творчески и интеллектуально, а также сближается с людьми. Более того, это отличный способ наслаждаться десертами, питаясь при этом правильно! Но прежде всего, декоративное украшение пирогов — это весело.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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