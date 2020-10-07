29 страшно прекрасных пирогов к Хэллоуину

Джессика также рассказала свою историю: она начала печь пироги около пять лет назад, когда ограничила себя в диете.

«На Новый год я поставила себе цель не есть сахар и его заменители в течение года, и мне был очень нужен какой-нибудь десерт, который я могла бы есть, не нарушая правила».

«Я знала, что в теории могу приготовить вкусный пирог, используя только яблоки, специи и несладкое песочное тесто… Но у меня не было опыта готовки. Тогда я использовала духовку только для фигурок из полимерной глины. Но я была полна решимости, поэтому купила пачку «Криско», последовала инструкциям на упаковке и испекла свой первый пирог. И вышло неплохо!».

На пироге она вырезала фигурку дракона, что очень понравилось ее семье. Поэтому она продолжила украшать свои пироги разными рисунками — к чему это все привело, мы уже знаем.

«Я искала вдохновение в интернете и узнала, что искусство декоративной выпечки пирогов вышло из моды около 200 лет назад. Я восприняла это как вызов и решила возродить это искусство», — отметила она.