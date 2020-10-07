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Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом

Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом (4 фото)

Автор:
07 октября 2020 12:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   инцидент   колодец   перепланировка   провалился в колодец   провалился в люк   старый дом   строительство   
965
4
Удивительная история произошла в Коннектикуте: мужчина помогал своей знакомой с переездом, неожиданно пол под его ногами проломился и он упал в 9-метровый колодец! Здание, о котором идет речь - 1843 года постройки, и хотя известно, что старые дома могут преподносить сюрпризы, такого все равно никто не ожидал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   инцидент   колодец   перепланировка   провалился в колодец   провалился в люк   старый дом   строительство   
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7  комментариев
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом
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Дядя Витя Час назад
Очередное потверждение: в говне не тонут!
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9k
Алексей Час назад
Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом
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6k
Алеksей 2 часа назад
хмм... странно.. а поч не видно обломанных кусков доски? зато видно ровную форму и посадочное место люка, которого, по тексту, не было?
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29k
Mamin Sibiriak Алеksей Час назад
Спасатели расковыряли - кругом опилки.
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9k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом
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9k
Алексей Юрий Николаевич Час назад
Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом
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