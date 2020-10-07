Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом

Удивительная история произошла в Коннектикуте: мужчина помогал своей знакомой с переездом, неожиданно пол под его ногами проломился и он упал в 9-метровый колодец! Здание, о котором идет речь - 1843 года постройки, и хотя известно, что старые дома могут преподносить сюрпризы, такого все равно никто не ожидал.
Итак, на прошлой неделе полицейское управление Гилфорда рассказало в Facebook о том, что им предстоит необычная спасательная операция. Им позвонила в службу 911 женщина по имени Анджела Таун, которая сказала, что ее муж Кристофер упал в колодец.
Когда ее попросили рассказать подробнее о том, что произошло, история прозвучала немного странно. Оказывается, пара помогала своей подруге переехать. Крис переносил вещи и вдруг услышал треск дерева у себя под ногами. Через несколько секунд он оказался в какой-то шахте, полной воды, на глубине около 9 метров. Это было что-то вроде колодца. Прямо внутри дома.
Когда ее попросили рассказать подробнее о том, что произошло, история прозвучала немного странно. Оказывается, пара помогала своей подруге переехать. Крис переносил вещи и вдруг услышал треск дерева у себя под ногами. Через несколько секунд он оказался в какой-то шахте, полной воды, на глубине около 9 метров. Это было что-то вроде колодца. Прямо внутри дома.
В своем посте полиция Гилфорда объяснила, что дом, о котором идет речь, построен около двух веков назад, в 1843 году. Скорее всего, в то время колодец находился снаружи, но в 1981 году дом подвергся некоторой реконструкции, и прямо над колодцем была сделана пристройка. К сожалению, не было ни чернового пола, ни крышки колодца, ни чего-либо еще - только простой деревянный пол, готовый сломаться.
После звонка Анджелы Таун в службу экстренной помощи события развивались быстро. На место происшествия прибыла и полиция, и спасатели из пожарного управления. Первым делом Кристоферу бросили спасательный жилет, чтобы помочь ему удержаться на плаву, пока шла подготовка системы для вытаскивания его из воды.
Крис во время падения в шахту получил легкие травмы, плюс испытал шок от падения и от холодной воды. В общей сложности ему пришлось провести там не менее 25 минут. Профессионалы сработали четко и слаженно, и вскоре мужчина уже был на свободе, живой и почти невредимый.
Можно сказать, отделался легким испугом. Гораздо страшнее было бы, если бы в эту яму провалилась одна из женщин или кто-то из детей.
Крис во время падения в шахту получил легкие травмы, плюс испытал шок от падения и от холодной воды. В общей сложности ему пришлось провести там не менее 25 минут. Профессионалы сработали четко и слаженно, и вскоре мужчина уже был на свободе, живой и почти невредимый.
Можно сказать, отделался легким испугом. Гораздо страшнее было бы, если бы в эту яму провалилась одна из женщин или кто-то из детей.
"Важно отметить, что в некоторых из этих старых исторических домов вас могут подстерегать опасности, - пояснило полицейского управление Гилфорда. - Эта ситуация могла закончиться летальным исходом, но благодаря исключительному профессионализму и возможностям пожарного управления Гилфорда, все сегодня вечером благополучно отправились домой".
Подруга, который помогали Крис и Анджела Тауны, собиралась въезжать в этот дом на прошлой неделе. О секретном колодце она, естественно, не имела ни малейшего представления. Сейчас ведутся работы по заделке ямы, после чего домовладелец должен будет доказать строительным инспекторам, что опасности больше нет.
Подруга, который помогали Крис и Анджела Тауны, собиралась въезжать в этот дом на прошлой неделе. О секретном колодце она, естественно, не имела ни малейшего представления. Сейчас ведутся работы по заделке ямы, после чего домовладелец должен будет доказать строительным инспекторам, что опасности больше нет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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