Мужчина провалился в колодец, спрятанный под полом

После звонка Анджелы Таун в службу экстренной помощи события развивались быстро. На место происшествия прибыла и полиция, и спасатели из пожарного управления. Первым делом Кристоферу бросили спасательный жилет, чтобы помочь ему удержаться на плаву, пока шла подготовка системы для вытаскивания его из воды.



Крис во время падения в шахту получил легкие травмы, плюс испытал шок от падения и от холодной воды. В общей сложности ему пришлось провести там не менее 25 минут. Профессионалы сработали четко и слаженно, и вскоре мужчина уже был на свободе, живой и почти невредимый.



Можно сказать, отделался легким испугом. Гораздо страшнее было бы, если бы в эту яму провалилась одна из женщин или кто-то из детей.