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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4231 пост • 603 подписчика подписаться
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Умер Эдди Ван Хален основатель рок-группы Van Halen

Умер Эдди Ван Хален основатель рок-группы Van Halen (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2020 01:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Van Halen   rip   Эдди Ван Хален   музыка   рок   
422
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2
Потеря для мирового рока.

Источник:

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Метки: Van Halen   rip   Эдди Ван Хален   музыка   рок   
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2k
Schumacher 6 часов назад
R.I.P.
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187
чокнутый 46 минут назад
рановато конечно, но все там будем
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20k
Ваня 2 часа назад
только буквально на выходных прослушал его, и вот опять потеря... мир праху его...
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5k
Вася 2 часа назад
Джамп !
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7k
Владимир 5 часов назад
А вот если бы не курил...
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−126
vasya 7 часов назад
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