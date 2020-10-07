Умер Эдди Ван Хален основатель рок-группы Van Halen

Основатель рок-группы Van Halen Эдди ван Хален скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Twitter сообщил сын гитариста Вольфганг.



«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — написал он.



В 2000-м году у музыканта диагностировали рак языка. Ему пришлось удалить часть этого органа, а в 2002-м году он объявил о полном выздоровлении. В 2019 году стало известно, что ван Хален в течение пяти лет тайно лечился от рака горла.



Van Halen — американская хард-рок-группа, основанная в 1972 году в Калифорнии братьями Эдвардом и Алексом ван Халенами. Коллектив считается одним из самых коммерчески успешных и находится на 19-м месте в списке самых продаваемых исполнителей в истории США.



Четыре альбома группы достигали вершин американского хит-парада, а самый известный сингл Jump стал международным хитом и достиг вершины американского хит-парада Billboard Hot 100. В 2007 году Van Halen была включена в Зал славы рок-н-ролла.