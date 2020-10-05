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Лихие 90-е

Лихие 90-е (35 фото)

Автор:
05 октября 2020 23:29
Метки: 90-е   ретро   фото   
911
35
Подборка ретро-фотографий из сложных, но незабываемых 90-х годов нашей страны.
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Метки: 90-е   ретро   фото   
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66k
Фома 3 часа назад
Нужно помнить это, чтобы это не повторилось .
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2k
Fatima Habiba 18 минут назад
Соросятня и НАТО продолжают дербанить МИР, теперь в лице Украины , но тянутся к Белоруссии...
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−75
vasya Час назад
дырявые тут как тут
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188
Денис Веселов Час назад
Хорошие времена)) я с 77 года.
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−9
Viktor Rus Час назад
Время позора,что самое страшное оно ещё не закончено. Только замечается не так как прошлое, совесть в душе людей потеснила алчность.
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2k
Schumacher Час назад
а мне 90-е понравились....но в детстве лучше было, каждый год ездили куда нибудь с родителями на самолете!!
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−75
vasya 2 часа назад
ё.б.а.н.ы.е кремлеботы минусят
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6k
Михалыч 2 часа назад
"Святые" 90-е... Валить надо тех, кто тянет Россию туда!
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163
Никита 3 часа назад
Понимаю,что времена не выбирают,но это не лучшее прямо скажу хреновое время в истории моей страны и подавляющего большинства её граждан.Будь прокляты скоты и гореть в Аду мразям которые наживались и сколотили свои первые миллионы на войне и людском горе.
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3k
tamin 3 часа назад
Даже вспоминать не хочется....
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80k
Confidential 3 часа назад
Как в аду побывал
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2k
Варяг 3 часа назад
Вот что это за государство такое было, что за партия, что один человек взял и всё развалил? Ну хорошо Горбачев предатель и агент ЦРУ, а где все были, когда СССР разваливался у всех на глазах? Помню Рижский ОМОН защищавший СССР, помню Невзорова, который где только не был, опять же защищая СССР, помню приднестровцев защищавших СССР,
помню ГКЧП слабо пытавшийся противостоять распаду СССР, но это всё горстка...
Где были генералы, офицеры и солдаты дававшие присягу: "до последнего вздоха!"
Где они все были????? КГБ, ГРУ, Генштаб, МВД, ау, вы где были??? Почему не было кровопролитных боёв за родное Отечество как в 1812 или в 1941-м под Москвой?
Почему не было партизанской войны против нуворишей захвативших власть? Где были наши сверхзвуковые истребители, и супер ПВО, когда Матиас Руст на самолетике пролетев весь западный СССР нагло приземлился аккурат на Красной площади? где были непобедимые танковые войска когда братва в количестве нескольких сотен рыл держала в страхе всю Москву? Что с нами случилось?
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2k
Schumacher Варяг Час назад
блаблаблабла помнюблабла блабла где же блабла что с нами случиловь???
пистоболы были хорошо проплачены, не то что ты)))
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31k
kalinser Варяг Час назад
В очереди за ваучерами стояли...
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2k
Варяг Schumacher Полчаса назад
жаль тебе мало платят...
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922
Шурман 4 часа назад
Ну и нахрена это все вспоминать ? . Сижу в кабинете жена проходит и говорит опять голые бабы на экране :))) говорю это фотки 90тых она блин и зачем опять это все вспоминать ?
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6k
albedo Шурман 3 часа назад
Чтобы не повторялось.
Чтобы юные полюционеры опять не упустили страну.
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Schumacher albedo Час назад
юные поллюционеры уже проепали, но страну держат, к счастью, не они. а к их времени крепкие руки будут, старая школа уже давно работает как надо.
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7k
Cornho Шурман 12 минут назад
У вас дома кабинет?
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Караганда 4 часа назад
там бабушка навернок конкурс целователей выиграла и когда рыжего расстреляют?
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