Подборка ретро-фотографий из сложных, но незабываемых 90-х годов нашей страны.
×
9.
Член казанской ОПГ задержан сотрудниками УГРО за ограбление проституток. Ленинград, сентябрь 1991 года
29.
Торжественное открытие первого в городе ресторана McDonald's. Минск, Беларусь,10 декабря 1996 года.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Личный фотограф Пугачёвой поделился раритетным снимком Примадонны в купальнике
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- 5 популярных профессий мечты из лихих 90-х
- В Новосибирской области кучка вымогателей возомнила себя бандитами из 90-х
- Как сейчас выглядят дети из рекламы 90-х
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...
помню ГКЧП слабо пытавшийся противостоять распаду СССР, но это всё горстка...
Где были генералы, офицеры и солдаты дававшие присягу: "до последнего вздоха!"
Где они все были????? КГБ, ГРУ, Генштаб, МВД, ау, вы где были??? Почему не было кровопролитных боёв за родное Отечество как в 1812 или в 1941-м под Москвой?
Почему не было партизанской войны против нуворишей захвативших власть? Где были наши сверхзвуковые истребители, и супер ПВО, когда Матиас Руст на самолетике пролетев весь западный СССР нагло приземлился аккурат на Красной площади? где были непобедимые танковые войска когда братва в количестве нескольких сотен рыл держала в страхе всю Москву? Что с нами случилось?
пистоболы были хорошо проплачены, не то что ты)))
Чтобы юные полюционеры опять не упустили страну.