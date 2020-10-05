Топ-15 русских закусок

Русская нация на весь мир славится своей любовью к щедрой и изысканной выпивке. Однако и предпочтения в закусках у русских на высоте. Здесь представлен рейтинг самых популярных закусок под водку.
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На самом деле изначально понятие "закуска" к выпивке не имело никакого отношения. Закуской в классической русской кухне называлась (да и до сих пор называется) самостоятельная лёгкая трапеза перед основным приёмом пищи. Цель её заключалась в том, чтобы утолить первый сильный голод и дать человеку возможность сполна насладится вкусом главных блюд, неторопливо их смакуя. В физиологическом смысле классическая закуска готовит организм к безопасному и полному перевариванию основной пищи. Закуска не должна быть острой, жирной или солёной.
В связи с утратой русских кулинарных традиций в основной массе народа, теперь "закуской" называют кабацкое заедание крепких алкогольных напитков. Нынешняя "закуска" - это просто самоубийство какое-то, эстетическое и физиологическое.
Эстетическое самоубийство заключается в том, что водка блокирует вкусовые сосочки и человек теряет возможность ощутить всё богатство вкуса пищи.
Физиологическое самоубийство состоит в том, что водка или коньяк, выпитые натощак, сильно раздражают слизистую желудка, а последующая "заедка" (как правило, острая и/или жирная) легко способна вызвать приступ панкреатита.
Неплохо было бы восстановить изначальный смысл русской закуски, ведь понятие закуски свойственно только русской кухне, это наша национальная культурная особенность.
Впрочем на ржаном хлебушке и селедочка хороша.
И на стол - не стыдно,
И сожрут - не жалко.
(с)
- Без закуски - не буду!
- А под яблочко будешь?
- Под яблочко буду!
Выпивает...
- Ну, давай яблочко!
- Эх, яблочко/Да на тарелочке/Два матроса подрались/Из-за девочки!
Ириска
Плавленный сырок "Дружба"
Перо лука
PS. Я зрячий, но тоже пью. А кто не пьёт? (Шутка).