Топ-15 русских закусок

Русская нация на весь мир славится своей любовью к щедрой и изысканной выпивке. Однако и предпочтения в закусках у русских на высоте. Здесь представлен рейтинг самых популярных закусок под водку.

0 Безусловным лидером являются маринованные огурцы, а вместе с ними и рассол…

0 Соленая селедка — отличная закуска.

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0 Соленое или копченое сало, ну как же без него…

0 Квашеная, маринованная капуста.

0 Холодец — закуска для истинных ценителей.

0 Бутерброд с колбасой.

0 Маринованные грибы, отличный выбор.

0 Вареная картошка, обязательное блюдо любого застолья.

0 Маринованные, соленые помидоры, традиционная русская закуска.

0 Если вы выпиваете на природе, то шашлык будет как нельзя кстати…

0 Уха станет отличной закуской на рыбалке (и не только на рыбалке).

0 Русский борщ со сметаной прекрасен, особенно с похмелья.

0 Бутерброд с красной икрой — что может быть лучше! С чёрной вкуснее, но мы её не скоро отведаем...

0 Оливье — просто вкусно и аппетитно…