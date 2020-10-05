FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1175 постов • 511 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Топ-15 русских закусок

Топ-15 русских закусок (15 фото)

Автор:
05 октября 2020 14:28
Сообщество : Еда
Метки: закуска   русское   традиции   
1830
15
Русская нация на весь мир славится своей любовью к щедрой и изысканной выпивке. Однако и предпочтения в закусках у русских на высоте. Здесь представлен рейтинг самых популярных закусок под водку.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: закуска   русское   традиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
ezhik 5 часов назад
русский борщ!!! украинским никак не закусить?!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
СзадиPioneerka 7 минут назад
Борщ с фасолью?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 10 минут назад
Красота! Холодец с картошечкой, борщик, бутербродики с икоркой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
serge 11 минут назад
Сало на белом хлебе, как-то не очень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
436k
Alexey Berestenko 11 минут назад
Кефир!

Кефир!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владлен Николаев Час назад
Хороший пример семантической деривации (или девальвации смысла слов, если угодно).
На самом деле изначально понятие "закуска" к выпивке не имело никакого отношения. Закуской в классической русской кухне называлась (да и до сих пор называется) самостоятельная лёгкая трапеза перед основным приёмом пищи. Цель её заключалась в том, чтобы утолить первый сильный голод и дать человеку возможность сполна насладится вкусом главных блюд, неторопливо их смакуя. В физиологическом смысле классическая закуска готовит организм к безопасному и полному перевариванию основной пищи. Закуска не должна быть острой, жирной или солёной.
В связи с утратой русских кулинарных традиций в основной массе народа, теперь "закуской" называют кабацкое заедание крепких алкогольных напитков. Нынешняя "закуска" - это просто самоубийство какое-то, эстетическое и физиологическое.
Эстетическое самоубийство заключается в том, что водка блокирует вкусовые сосочки и человек теряет возможность ощутить всё богатство вкуса пищи.
Физиологическое самоубийство состоит в том, что водка или коньяк, выпитые натощак, сильно раздражают слизистую желудка, а последующая "заедка" (как правило, острая и/или жирная) легко способна вызвать приступ панкреатита.
Неплохо было бы восстановить изначальный смысл русской закуски, ведь понятие закуски свойственно только русской кухне, это наша национальная культурная особенность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
783
Алексей Владлен Николаев 57 минут назад
В современном болгарском языке словом "закуска" называется завтрак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Евгений Час назад
Крепкие спиртные напитки пью редко. Закусывать водку предпочитаю свежими помидорами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Сергей 2 часа назад
Чё творите!!!!Будьте людьми уже наконец!До пятницы ещё как до Антарктиды!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий 2 часа назад
Какой дебил это писал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiber 3 часа назад
Что же вы за люди !? Такие посты и в понедельник. Только вчера решил сделать паузу. И как теперь закуску без водки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576k
XoCTeJI 4 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 5 часов назад
Знаю много вкусных закусок, но вкуснее горячего костного мозга, извлеченного из мозговой косточки, и сдобренного чесночком и перчиком, для холодной водки просто не существует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 Vazari 6 минут назад
О-о-о-о!!!! Даже без чеснока, с ржаным хлебушком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wollas 5 часов назад
После сытного обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно плотно... покурить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan 5 часов назад

Топ-15 русских закусок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Ivan 4 часа назад
И кто их этих персонажей помещик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Bill 4 часа назад
Здесь только подпольный абортмейкер и его шестерка.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 5 часов назад
А где килечка? Да на ржаном хлебушке...
Впрочем на ржаном хлебушке и селедочка хороша.
А где килечка? Да на ржаном хлебушке... Впрочем на ржаном хлебушке и селедочка хороша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 Прохожий3 5 минут назад
Со сливочном масле?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Вася 5 часов назад
Лучшая закуска - кислая капустка.
И на стол - не стыдно,
И сожрут - не жалко.
(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей 5 часов назад
- Будешь?
- Без закуски - не буду!
- А под яблочко будешь?
- Под яблочко буду!
Выпивает...
- Ну, давай яблочко!
- Эх, яблочко/Да на тарелочке/Два матроса подрались/Из-за девочки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 5 часов назад
Яблочко-дичка
Ириска
Плавленный сырок "Дружба"
Перо лука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wollas Олегbl4 5 часов назад
Прям молодость вспомнил. Деревня, лето, вечер, пузырь на пятерых, вместо стакана пластиковая ручка от велосипеда заткнутая палочкой, ну или по "булькам". И ваша незатейливая закусь, хотя чаще всего одна конфетка с вареньем внутри, эхх... романтика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Wollas 5 часов назад
Да ладно, в деревне и закусь не найти? А соседские огороды на что тогда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lev Asriev Олегbl4 3 часа назад
Ох, помню меня учил одноклассник пить водку в лихие 90-ые... Стремная паленая водка, купленная у метро с рук. А на закуску-одна луковица, соль и пара горбушек. Пить я в итоге научился. Но луком водку не закушу больше в жизни ни разу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich 5 часов назад
новая информация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью 6 часов назад
Маринованные огурцы/помидоры/капуста - это еврогейская закусь. И рассол - это не маринад!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Человек в железной маске Слепой Пью Час назад
Это поколение не знает, что огурцы бывают только солёными, капуста только квашеной, а в холодец желатин не добавляют. Что грибы это опята, маслята, грузди, а никак не шампиньоны.

PS. Я зрячий, но тоже пью. А кто не пьёт? (Шутка).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Кадыров уплатит калым за 207 невест Кадыров уплатит калым за 207 невест Обычаи с перчинкой: как встречали славяне праздник Ивана Купалы Обычаи с перчинкой: как встречали славяне праздник Ивана Купалы Муж учится в средней школе, а супруга – в начальной. Индонезию потрясла свадьба школьников Муж учится в средней школе, а супруга – в начальной. Индонезию потрясла свадьба школьников Фоторепортаж: в гостях у монгольских кочевников Фоторепортаж: в гостях у монгольских кочевников Съешь куй: самые мерзкие блюда мира, о которых вы, вероятно, ничего не слышали Съешь куй: самые мерзкие блюда мира, о которых вы, вероятно, ничего не слышали
АРОН

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

319167



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кладбище забытых форматов. Часть 2
7
63
Кладбище забытых форматов. Часть 2
Когда иронии слишком много
1
21
Когда иронии слишком много
﻿
Набирающие популярность в сообществах
50 человек, переживших коронавирус: фото для тех, кто до сих пор не верит в COVID-19
0
21
50 человек, переживших коронавирус: фото для тех, кто до сих пор не верит в COVID-19
Сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца)
2
7
Сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца)
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#интересное#СССР#в мире#актеры#позитив#на различный вкус#камчатка
#факты#юмор#интересно#картинки#прикольные#дтп#архитектура#смешные#90-е#конфликт
#история#животные#кино#россия#авария#авто авария#настроение#фотографии#зоопарк#люди

На что жалуетесь?

Вернуться