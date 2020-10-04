12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность

В советах о том, как выживать в экстремальных ситуациях, в наши дни недостатка нет. Многочисленные телевизионные шоу, кинофильмы, профильные форумы и специальная литература старательно снабжают нас информацией, призванной спасти жизнь в наиболее опасные моменты.
Оказывается, не всем советам, которые мы привыкли считать классикой выживания, стоит следовать в реальной жизни.
Оказывается, не всем советам, которые мы привыкли считать классикой выживания, стоит следовать в реальной жизни.
1. Отсасывание яда из раны при укусе змеи
При змеином укусе яд распространяется по кровотоку стремительными темпами. Можно с уверенностью говорить о том, что отсасывание яда никак не повлияет на картину отравления, особенно если с момента укуса прошло несколько минут.
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При змеином укусе отсасывание может только поставить под угрозу жизнь и здоровье человека, оказывающего помощь, если у того во рту имеются повреждения. Еще более нелепый способ помощи — это отсасывание яда самому себе. В этом случае малейший дефект на слизистой рта только ускорит распространение яда.
2. Притвориться мертвым при встрече с хищником
Многие источники, претендующие на максимальную достоверность информации, предлагают избегать нападения зверей, притворившись мертвым. На самом деле, свалившись как подкошенный на землю при виде медведя, волка или тигра, вы можете только усугубить ситуацию.
Большинство хищников по своей природе очень любопытны и ваше неадекватное поведение при встрече лишь вызовет у них живой интерес. Животное, скорее всего, захочет вас исследовать, а последствия такого контакта могут быть самыми непредсказуемыми. Гораздо правильнее будет просто уйти, не делая резких движений. Животное редко рассматривает человека как пищу и, чаще всего, просто хочет вас напугать.
3. Обязательный поиск пищи
В большинстве телевизионных шоу и приключенческих книг, оказавшийся в условиях дикой природы человек сразу же начинает искать себе пропитание, чтобы не умереть от голода. В реальности такая тактика только ускорит печальный конец. Пища в жизни человека находится не на первом и даже не на втором месте, поэтому свое спасение лучше начинать не с поиска еды.
Без пищи человек может прожить несколько недель, а вот без воды не более 3 дней. Что касается холода или жары, то они и вовсе могут убить за пару часов. Именно поэтому первым делом нужно начать поиск питьевой воды и укрытия, где можно спастись от природных факторов.
4. Использование сока растений для питья
Многие авторы пособий по выживанию в дикой природе рекомендуют пить сок растений, чтобы спастись от жажды. Это отличный способ пополнить запасы влаги в организме, но только не для человека, который до этого не видел в глаза этих представителей флоры. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько смертельно ядовитых растений как две капли воды похожи на съедобные.
Ошибка может вам дорого обойтись. Если сок и не окажется для вас губительным, он может вызвать сильное отравление с рвотой и, как следствие, с обезвоживанием организма. Ну, а потом гибель от жажды и истощения беспомощного человека станет уже вопросом времени.
5. Определение сторон света по мху
Способ ориентации на местности, известный всем еще со школьных уроков природоведения, оказался невероятно живучим мифом. Страшно даже представить себе, сколько путешественников и терпящих бедствие горемык попала в переделку, пытаясь отыскать мох на скалах и деревьях и затем определить стороны света.
Пора открыть истину — мох растет не там, где северная сторона, а там, где для него созданы наиболее благоприятные условия. На рост мха влияют влажность, уровень освещения, температура воздуха, но никак не направление. Если вы потратите немного времени на прогулку с компасом в ближайшем парке или лесополосе, то с удивлением узнаете, что на южной стороне пня мха может быть гораздо больше, чем на северной.
6. Питание подножным кормом
Наиболее популярными сюжетами любого телешоу про выживание являются те, что связаны с поеданием несъедобного. Что только не тянут в рот участники передач, чтобы поднять их рейтинг. Древесная кора, листья, клубни, насекомые и даже падаль — что не сделаешь ради шоу.
Самое страшное, что некоторые зрители верят в расхожую байку о том, что все, что едят животные, подходит в пищу человеку. Это очень опасное заблуждение, которое многим стоило жизни. В качестве примера можно привести то, что многие ядовитые грибы, например, мухоморы и поганки, с удовольствием поедают олени и лоси. Стоит ли рассказывать о том, к чему может привести такое «лакомство» человека.
7. Удар в нос акуле
Пассажиры, пережившие кораблекрушение или авиакатастрофу в южных широтах, нередко становятся жертвами акул. Сегодня можно услышать множество самых разных советов о том, как обороняться от безжалостных морских хищниц. Чаще всего можно услышать совет бить изо всех сил акулу точно в нос. Якобы после такого удара рыба опешит и оставит вас в покое.
Давать подобные советы могут лишь люди, никогда не сталкивавшиеся с акулами в их родной стихии. Участок морды этой рыбы, удар по которому может принести ей дискомфорт, очень мал, а сама акула перемещается в воде с молниеносной скоростью. Промахнувшись и попав кулаком в тело акулы, человек получит сильное рассечение кожи о жесткую как крупный наждак кожу, а кровь из ран только привлечет других акул.
Эксперты рекомендуют при нападении акулы стараться поместить между собой и пастью рыбы какой-нибудь жесткий подручный предмет, а если такового нет, то стараться повредить хищнице глаза или жабры — две на самом деле уязвимых для нее части тела.
Эксперты рекомендуют при нападении акулы стараться поместить между собой и пастью рыбы какой-нибудь жесткий подручный предмет, а если такового нет, то стараться повредить хищнице глаза или жабры — две на самом деле уязвимых для нее части тела.
8. Разведение огня при помощи палочек
До того как жизнь подкинет сложную ситуацию, никто не пытается развести огонь трением двух палочек. А зря, ведь это могло бы избавить от ненужных и даже опасных иллюзий. Добыть огонь трением в условиях леса не просто сложно, а практически невозможно.
Для демонстрации этого способа выживальщики из шоу используют специально подготовленные палочки и идеально высушенные опилки и мох, которых в природе быть просто не может. Поэтому, имея запас спичек или зажигалку, лучше рассчитывать в глуши только на них и бдительно оберегать эти источники огня от повреждения и утери.
9. Кипячение воды делает ее безопасной
Кипячение — это отличный способ убить микроорганизмы, в том числе опасные для человека. Но нагревание воды до кипения не избавляет от других загрязнений, особенно химических. Неизвестный и никак не обозначенный родник, найденный в лесу или в горах, может быть опасным для здоровья и содержать любые химические соединения, в том числе соли мышьяка или радиоактивные вещества.
Вы не сможете очистить такую воду от химических примесей, но должны твердо знать, что воду нужно брать, по возможности, там, где есть следы ее употребления человеком. Сделать воду немного чище поможет самодельный фильтр из нескольких слоев ткани, через который ее нужно пропустить перед кипячением.
10. Поедание снега — хороший способ утолить жажду
Как это не странно звучит, но использование снега вместо воды — это совсем плохая идея в экстремальных условиях. Дело в том, что организму придется израсходовать немало ценной энергии, чтобы растопить снег и превратить его в воду.
Поедание снега — это самый короткий путь к замерзанию, особенно если человек утомлен, истощен или ранен. Но как быть, если вода вокруг только в виде снега? Все просто — перед употреблением нужно его растопить, если, конечно, есть такая возможность.
11. Алкоголь — согревает
Этот миф — один из самых опасных и на его счету очень много жертв. Спиртное лишь вызывает иллюзию прилива тепла за счет расширения сосудов. За это мы платим гораздо более быстрой потерей тепла и, как следствие, снижаем шансы на выживание.
Кроме этого, алкоголь притупляет чувство опасности и усыпляет бдительность, что в чрезвычайных ситуациях очень опасно. Поэтому если вы оказались в лесу, горах или открытом море с бутылкой виски или спирта, лучше приберечь ее для дезинфекции или разведения огня, а согреваться более эффективными способами.
12. Растирание помогает при обморожении
Уши, нос, а также пальцы рук и ног при низких температурах находятся в зоне наибольшего риска. Вероятность их обморожения всегда очень высока, но при этом всегда есть шанс еще и ухудшить положение неумелыми действиями. Нам всегда внушали, что растирание частей тела — лучший способ их согреть. Но на практике такие действия приведут к еще более печальным последствиям.
Растирание замерзших тканей приводит к их повреждению, но никак не способствует согреванию. На морозе лучший способ согреть замерзшие части тела — укутывание их в теплую ткань и обкладывание бутылками с теплой, но ни в коем случае не горячей водой.
Мы привели лишь несколько примеров опасных для выживания заблуждений. На самом деле таких мифов сотни и в эпоху интернета они плодятся быстро, как никогда. В сети глупости вообще распространяются молниеносно и почти всегда находят благодатную почву.
Мы привели лишь несколько примеров опасных для выживания заблуждений. На самом деле таких мифов сотни и в эпоху интернета они плодятся быстро, как никогда. В сети глупости вообще распространяются молниеносно и почти всегда находят благодатную почву.
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Метки: выживание мифы реальность факты
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ПыС: особо радует отфильтровка воды от химических ингридиентов посредством свёрнутой тряпочки ))
Сепсис и все такое.
автор про выживание только по телевизору смотрел.
глупость на глупости нагорожены
ЗЫ интересно как он собирается тот же обещанный мышяк из воды через трусы отфильтровывать?
но я слышал, один перец "новичок" через трусы отфильтровал.
значит у автора тоже может сработать. пусть пробует.
Очень и верно, и самокритично )))