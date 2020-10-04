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12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность

12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность (13 фото)

Автор:
04 октября 2020 14:23
Метки: выживание   мифы   реальность   факты   
1587
13
В советах о том, как выживать в экстремальных ситуациях, в наши дни недостатка нет. Многочисленные телевизионные шоу, кинофильмы, профильные форумы и специальная литература старательно снабжают нас информацией, призванной спасти жизнь в наиболее опасные моменты.
Оказывается, не всем советам, которые мы привыкли считать классикой выживания, стоит следовать в реальной жизни.
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Метки: выживание   мифы   реальность   факты   
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13  комментариев
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769
Афраний 2 часа назад
12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность
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50k
Серый 23 минуты назад
Хых, спокойно добывали огонь палочкой, стружками и шнурком от кроссовок. Да и насчёт некоторых других пунктов поста не согласен. Чисто по своему туристическому опыту.
ПыС: особо радует отфильтровка воды от химических ингридиентов посредством свёрнутой тряпочки ))
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590
satra Час назад
"Пописать на рану" - тоже не рекомендуется.
Сепсис и все такое.
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1k
Игорь 2 часа назад
Нафиг эту природу.
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16k
ПаганецЪ Игорь Полчаса назад
Дык человечество активно этим и занимается.
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25k
bgv 2 часа назад
Поржал
автор про выживание только по телевизору смотрел.
глупость на глупости нагорожены
ЗЫ интересно как он собирается тот же обещанный мышяк из воды через трусы отфильтровывать?
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44k
Albert GER bgv Час назад


но я слышал, один перец "новичок" через трусы отфильтровал.
значит у автора тоже может сработать. пусть пробует.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
В сети глупости вообще распространяются молниеносно и почти всегда находят благодатную почву (ц)
Очень и верно, и самокритично )))
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3k
Sanar Prostovopros 2 часа назад
Ты же за грибами собирался, что не срослось или моПэд не завёлся?)))
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7k
Prostovopros Sanar Час назад
Я и есть "за грибами". Грибов нет ))
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Sanar Prostovopros Час назад
Ну главное чтоб не "под грибами"
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