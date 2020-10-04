12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность

Давать подобные советы могут лишь люди, никогда не сталкивавшиеся с акулами в их родной стихии. Участок морды этой рыбы, удар по которому может принести ей дискомфорт, очень мал, а сама акула перемещается в воде с молниеносной скоростью. Промахнувшись и попав кулаком в тело акулы, человек получит сильное рассечение кожи о жесткую как крупный наждак кожу, а кровь из ран только привлечет других акул.



Эксперты рекомендуют при нападении акулы стараться поместить между собой и пастью рыбы какой-нибудь жесткий подручный предмет, а если такового нет, то стараться повредить хищнице глаза или жабры — две на самом деле уязвимых для нее части тела.