У Павелецкого вокзала в Москве презентовали новую версию плацкартного вагона от Тверского завода. Теперь тут можно закрываться от всех вокруг, появились ящики для вещей, зарядки и душ.
Сделали много интересных решений, но есть ряд вопросов.
Для начала — новая ливрея самого вагона. Как по мне, стало интереснее:
Сделали много интересных решений, но есть ряд вопросов.
Для начала — новая ливрея самого вагона. Как по мне, стало интереснее:
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Табло всего одно и внизу. Вот это не очень хорошо, ведь стоящие люди легко могут его закрыть для обзора — лучше такое делать сверху
Здесь не просто обновили интерьер — изменили сам вагон: он стал шире и длиннее. За счёт этого полки стали больше, проход — шире и даже душ влез.
Между стенками теперь есть окна, можно переговариваться напрямую с соседом через стенку. Новшество наверняка оценят пары и компании, которые не смогли купить места в одном отсеке. Вот только там нет замка, открыть окно можно без согласия второй стороны. Надеюсь, что в финальной версии это подправят.
Самые радикальные изменения — в остальных отсеках, теперь там есть ящики для багажа пассажиров верхних полок.
Два больших ящика для верхних полок, внизу два общих ящика поменьше для обуви. Сейфов нет. Пассажиры нижних полок, как я понял, должны прятать сумки под сидушки.
Меня очень смущают ящики для вещей: я бы не захотел оставлять свои вещи без присмотра и замка. Но если у вас только небольшая сумка или рюкзак, то для них есть место у окна в виде небольшого закутка. Хотя можно легко открыть окно в стенке, протянуть руку и добраться даже до него.
Ещё есть вопрос относительно тряски: уж очень много стало ящиков, откидных столиков и прочего — не разболтается ли это через год езды?
После просмотра крайне противоречивые чувства: с одной стороны появилась возможность уединиться, но с другой — стало тесно, очень не хватает воздуха. Проблему можно решить окнами побольше, потому что сейчас в них почти невозможно смотреть и мало света идёт в салон. В этом плане места с аварийный выходом мне кажется самым приятным.
Ящики и окна в стенках — тоже много вопросов. Надеюсь, в финальной версии с ними что-нибудь придумают.
А вам как?
А вам как?
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Метки: новый плацкарт приватность теснота
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