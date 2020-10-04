Меня очень смущают ящики для вещей: я бы не захотел оставлять свои вещи без присмотра и замка. Но если у вас только небольшая сумка или рюкзак, то для них есть место у окна в виде небольшого закутка. Хотя можно легко открыть окно в стенке, протянуть руку и добраться даже до него.