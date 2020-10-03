Птенцы лягушкоротов - само очарование!

Если вы никогда не видели лягушкоротов (они же совиные козодои или белоноги) - пришло время познакомиться с этими чудесными птицами! Их считают двойниками совы, а обитают они в Австралии, Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее и островах Океании. У этих ночных птиц большие рты, много пушистых перьев, а их птенцы такие очаровательные, что запросто растопят ваше сердечко.

0 Лягушкороты принадлежат к отряду козодоеобразных. Они обитают в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Тасмании, Новой Гвинее и островах Океании. Длина тела этих птичек составляет около 23-40 см. Лягушкороты не только мило выглядят, но и активно борются с вредителями в дикой природе: они питаются червями, мухами, молью, комарами и другими насекомыми.

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