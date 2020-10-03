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Птенцы лягушкоротов - само очарование!

Птенцы лягушкоротов - само очарование! (29 фото)

Автор:
03 октября 2020 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Козодои   дикая природа   животные   лягушкорот   подборка   птенцы   птицы   фото   
171
29
Если вы никогда не видели лягушкоротов (они же совиные козодои или белоноги) - пришло время познакомиться с этими чудесными птицами! Их считают двойниками совы, а обитают они в Австралии, Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее и островах Океании. У этих ночных птиц большие рты, много пушистых перьев, а их птенцы такие очаровательные, что запросто растопят ваше сердечко.
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Метки: Козодои   дикая природа   животные   лягушкорот   подборка   птенцы   птицы   фото   
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4  комментария
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1k
Влад 16 минут назад
на многих фото будто я с похмелья
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Влад 15 минут назад
как тут особенно

как тут особенно
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9k
Василий Сургайло Полчаса назад
Так вот с кого рисовалось)))
Так вот с кого рисовалось)))
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7k
Vacony Час назад
самая смешная птичка !
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