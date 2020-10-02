Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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ЗЫ
Ведро Русская мера объема жидкостей, применявшаяся до введения метрической системы мер, равная 1/40 бочки (около 12 литров).
сначала сказала что я так себе,
но потом я начал что-то подозревать