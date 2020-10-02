500 отсылок к поп-культуре в 5 постерах

Джордан Монселл, иллюстратор из Лос-Анджелеса, работает над уникальной серией постеров, которые он наполняет многочисленными отсылками к поп-культуре. Вдохновившись картинами Босха и книгами "Где Уолли?", художник решил писать работы, которые можно изучать часами и каждый раз находить что-то новое. Так в 2018 году он создал первый постер, "Страна Кинга", в котором спрятал отсылки к 170 историям авторства Стивена Кинга.
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На создание каждого постера у Джордана уходит около 6 месяцев. Он начинает работу с карандашного наброска, причем ему часто приходится склеивать два листа бумаги из-за нехватки места. Затем он сканирует набросок и раскрашивает его в Photoshop — работа в программе также позволяет ему без труда перемещать персонажей на холсте, чтобы добиться лучшей композиции.
Призраки на кладбище
"Призраки на кладбище" — третий по счету постер Джордана. На нем изображены 60 призраков из кино, сериалов, видеоигр, литературы и мифов. Полный список персонажей Джордан всегда указывает в нижней части постера.
До дна!
На четвертом постере Джордан спрятал около 60 названий коктейлей, начиная от Московсого мула и заканчивая Отверткой и Кровавой Мэри. Такой постер — отличный подарок бармену или развлечение для тусовки: можно закрыть подсказки и предложить друзьям отыскать как можно больше коктейлей.
Пятое измерение
На постере "Пятое измерение" можно найти упоминание каждого из 156 эпизодов сериала "Сумеречная зона". Получился сюрреалистичный пейзаж, который можно изучать часами. Джордан продает свои постеры как принты 40х60 см, которые он подписывает и сопровождает ключом-подсказкой.
Страна Кинга
На этом постере спрятано более 170 отсылок к книгам и рассказам Стивена Кинга, а отыскать их владельцу поможет гайд, который прилагается к покупке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: иллюстрация искусство поп-культура постер
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