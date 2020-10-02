500 отсылок к поп-культуре в 5 постерах

Джордан Монселл, иллюстратор из Лос-Анджелеса, работает над уникальной серией постеров, которые он наполняет многочисленными отсылками к поп-культуре. Вдохновившись картинами Босха и книгами "Где Уолли?", художник решил писать работы, которые можно изучать часами и каждый раз находить что-то новое. Так в 2018 году он создал первый постер, "Страна Кинга", в котором спрятал отсылки к 170 историям авторства Стивена Кинга.