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500 отсылок к поп-культуре в 5 постерах

500 отсылок к поп-культуре в 5 постерах (22 фото)

Автор:
02 октября 2020 12:35
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрация   искусство   поп-культура   постер   
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Джордан Монселл, иллюстратор из Лос-Анджелеса, работает над уникальной серией постеров, которые он наполняет многочисленными отсылками к поп-культуре. Вдохновившись картинами Босха и книгами "Где Уолли?", художник решил писать работы, которые можно изучать часами и каждый раз находить что-то новое. Так в 2018 году он создал первый постер, "Страна Кинга", в котором спрятал отсылки к 170 историям авторства Стивена Кинга.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюстрация   искусство   поп-культура   постер   
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