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30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам

30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам (29 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: истории   любопытно   масс-культура   надоело   откровения татуировщиков   тату для всех   тату-мастера   татуировки   
2178
29
Некоторые татуировки так давно пользуются популярностью, что тату-мастера уже готовы на все, только бы не делать их в очередной раз!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   любопытно   масс-культура   надоело   откровения татуировщиков   тату для всех   тату-мастера   татуировки   
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22  комментария
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7k
Кыся 58 минут назад
А нахренам вы тогда работать кольщиками идете? Типа каждый из вас как минимум Рембрандт с да Винчи?

Я себе представляю в Пятерочке: "Галя, я не буду больше молоко пробивать, уже десятый пакет берут!"
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2k
Дима Нефедов Полминуты назад
А тату с ошибками специально подбирались, или просто первое, что гугл картинки выдавал?
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670
Kunduz 8 минут назад
30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
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9k
abasg 8 минут назад
30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
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2k
мемфрид 10 минут назад
Долб***ам уже ничего не докажешь. Зато будет удобно в морге опознавать трупешник. Пусть накалывают)
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6k
Сгусток позитива 11 минут назад
нытики какие то, так не работайте

устали они бедненькие
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2k
Hallo FreeSpace 12 минут назад
Нам так интересно их мнение )))
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55k
Александр Ломовицкий 15 минут назад
тупейший высер . татуировщик не хочет набивать татуировки . бред такой же как и штрих код с товаром ...а в каком магазине он будет обозначать стоимость и наименование товара ? в каждом по разному это все равно что мой идентификатор с работы если его в магазине повести "штрих код не найден" или какая нибудь колбаса будет наверно
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5k
Николай 15 минут назад
Видимо вот по этому я ничего себе не колю, нахрен мне идти к людям которые не любят свою работу и занимаются ей, а еще и эта работа со мной останется на всю жизнь...не не не...
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57k
Доктор Джонс 15 минут назад
30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
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1k
lerich 18 минут назад
В продолжение логики автора.
Таксист: Надоело мне уже возить пассажиров! Каждый день одно и то же. В одно месте пассажиры садятся в машину, везешь их, в другом месте выходят из машины. Потом опять то же самое! Никакого разнообразия.
Сантехник: Каждый вызов одно и тоже! То засор прочистить, то смеситель поменять.
Врач: Каждый день эти больные. То простуда, то давление!
Ну и т.д.
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9k
lon 20 минут назад
Наколи мне, кольщик, брови )) Че разнылся-то ? Не бесплатно же делает !
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7k
Клёст 20 минут назад
,,А я вот сделаю себе уникальную, единственную в мире татуировку. Ведь я бааальшой оригинал,,
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4k
pilgrimnl Полчаса назад
а что им нравиться накалывать? точку с запятой?
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6k
Семеныч Полчаса назад
30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
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25k
Aleksandr Полчаса назад
30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
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2k
АИД Aleksandr 20 минут назад
интеллигентка! на "Вы" ...
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25k
Aleksandr АИД 18 минут назад
может просто любит групповуху...
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22k
FAITER Aleksandr 14 минут назад
Ну читаю... но не трахаю... Вас...)))
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4k
Игорь 37 минут назад
Всё! Мне надоело комментировать на Фишках! Уже 1320раз написал комменты! С меня хватит!

Иди нафиг работай в другую сферу! Надоело видите ли им
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196
чокнутый Час назад
короче они просто ненавидят свою работу
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