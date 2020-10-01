30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам

Некоторые татуировки так давно пользуются популярностью, что тату-мастера уже готовы на все, только бы не делать их в очередной раз!
"Мой приятель, татуировщик, так устал набивать на шее штрих-коды, что каждый раз устраивает для таких клиентов сюрприз. Если они захотят просканироватьэтот код, они узнают, что он относится к какому-нибудь дурацкому товару - например, прокладкам или зубной щетке, или даже оварам из секс-шопа".
"Ненавижу пары, которые татуируют на предплечьях имена друг друга - поскольку я уже знаю, что через пару недель парень придет ко мне и попросит что-нибудь сделать с этим тату, потому что они, видите ли, поссорились или расстались".
"После того, как тату-мастер нашего салона набил пять львов в коронах за месяц пяти пафосным парням, мне пришлось объяснять клиентам, что на этотмесяц наш запас львов исчерпан".
"Когда к нам в салон приходят и просят сделать два сплетенных кольца с сердечком, тату-мастер говорит, что на сегодня он занят".
"Если какая-нибудь девица опять попросит написать ей на плече латинское выражение, я застрелюсь!"
"Сочетание всего подряд с Pinterest. Летящие птички, вензельки, признание в любви... Ужасно!"
"Самая частая и ненавидимая татуха - змея, вылезающая из черепа. Почему-то ее всегда заказывают парни с аккуратными козлиными бородками".
"Татуировка горы Колорадо - самая назойливая! Я сегодня поставил рекорд салона. И у нас в салоне, между прочим, три разных зскиза горы Колорадо!
"Я совсем не против тату на лице, но я ненавижу делать их подросткам! А они, наоборот, их обожают. Как им объяснить, что в 18 лет, когда еще не определились вкусы и пристрастия, делать ее не надо. К тому же это может повредить карьере".
"И это тоже пройдет" - кажется, самая популярная фраза среди мотивационных спикеров и девушек с татуировками. Надоело ужасно!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я себе представляю в Пятерочке: "Галя, я не буду больше молоко пробивать, уже десятый пакет берут!"
устали они бедненькие
Таксист: Надоело мне уже возить пассажиров! Каждый день одно и то же. В одно месте пассажиры садятся в машину, везешь их, в другом месте выходят из машины. Потом опять то же самое! Никакого разнообразия.
Сантехник: Каждый вызов одно и тоже! То засор прочистить, то смеситель поменять.
Врач: Каждый день эти больные. То простуда, то давление!
Ну и т.д.
Иди нафиг работай в другую сферу! Надоело видите ли им