Трансвестита российского происхождения сняли с рейса самолёта и записали на видео

Сотрудники охраны общественного правопорядка прибыли по вызову на борт авиалайнера рейса Челябинск - Москва, чтобы силой вывести распоясавшуюся импозантную даму, которая на поверку оказалась обычным мужиком.
Как стало известно, трансвестит начал чудить ещё в автобусе, который перевозил пассажиров к самолёту. Баба-мужик начал громко возмущаться, требуя, чтобы присутствующие граждане не приближались к его телу. В довершение к этому противоестественный мужчина заявил, что у него начался сердечный приступ.
Позже, он спрятался от бригады скорой на борту самолёта, а когда те настигли его - запретил медикам прикасаться к себе руками, а от пилотов потребовал поднять самолёт в воздух.
В дальнейшем проверка документов выявила его принадлежность к мужскому полу, хотя был одет в женскую одежду, его лицо покрывал макияж, а ногти - яркий маникюр.
На имеющемся в распоряжении источника видео трансвестит заявляет правоохранителям, что ему: "теперь уже хорошо".
"Мне в автобусе было плохо, они сами вызвали полицию и скорую, а мне уже хорошо", - оправдывался нарушитель порядка.
В итоге из-за капризов полумужика, вылет рейса был задержан почти на 20 минут.
Источник:
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Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное
И виденье оказалось грубым мужиком!" (с)
Кто и как проводил поверку? Как Данди "Крокодил" ?
Примером эта история.