Трансвестита российского происхождения сняли с рейса самолёта и записали на видео

Как стало известно, трансвестит начал чудить ещё в автобусе, который перевозил пассажиров к самолёту. Баба-мужик начал громко возмущаться, требуя, чтобы присутствующие граждане не приближались к его телу. В довершение к этому противоестественный мужчина заявил, что у него начался сердечный приступ.

Позже, он спрятался от бригады скорой на борту самолёта, а когда те настигли его - запретил медикам прикасаться к себе руками, а от пилотов потребовал поднять самолёт в воздух.

В дальнейшем проверка документов выявила его принадлежность к мужскому полу, хотя был одет в женскую одежду, его лицо покрывал макияж, а ногти - яркий маникюр.