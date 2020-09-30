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Трансвестита российского происхождения сняли с рейса самолёта и записали на видео

Трансвестита российского происхождения сняли с рейса самолёта и записали на видео (1 фото)

Автор:
30 сентября 2020 21:53
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   нарушитель   полиция   рейс   россия   самолёт   трансвестит   челябинск   
1296
1

Сотрудники охраны общественного правопорядка прибыли по вызову на борт авиалайнера рейса Челябинск - Москва, чтобы силой вывести распоясавшуюся импозантную даму, которая на поверку оказалась обычным мужиком.

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Метки: видео   нарушитель   полиция   рейс   россия   самолёт   трансвестит   челябинск   
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24  комментария
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15k
Марина Час назад
"А оно зелёное, пахучее, противное
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное
И виденье оказалось грубым мужиком!" (с)
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232k
Rusbond 8 минут назад
биологический мусор.
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1k
Пачо Эррера 23 минуты назад
Рэйон осуждает!
Рэйон осуждает!
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7k
serega57_ 24 минуты назад
Трансвестита российского происхождения сняли с рейса самолёта и записали на видео
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1k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
Жизнь Транса Важна! На баррикады, товарищи!
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1k
Пачо Эррера Vladimir Taranovich 18 минут назад
ЖТВ!!! Жизни трансов важны!
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878
akurys Полчаса назад
А вот если таких уничтожать .... Кому-бы стало хуже? Может уже пора?
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63k
Вит Вит akurys 7 минут назад
Ну вот почему сразу уничтожать????Людские ресурсы бесценны!Лесоповал,урановые рудники,да мало ли где ЭТО может пригодится.....
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Судя по виду чувак выходец из Средней Азии. Трансвестит- гастарбайтер это что-то новое.
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12k
Ligov Полчаса назад
"Не трогайте меня, я голая женщина, говорил одетый мужчина с усами". Кажется так было у Гашека...)
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733
Афраний Полчаса назад
Трансвестита российского происхождения сняли с рейса самолёта и записали на видео
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7k
Антон Семёныч Полчаса назад
"....которая на поверку оказалась обычным мужиком"
Кто и как проводил поверку? Как Данди "Крокодил" ?
Ссылка youtu.be
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69
Анатолий 36 минут назад
Если у тебя между ног член. Сверх сиски выросли от гормонов которые он жрёт. Там в организме такой гормональный беспредел, что кукухе съехать как два пальца.....
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7k
Кыся 40 минут назад
Так его ж сняли не из-за того, что он транс, а из-за того, что кукуха у него съехала. А будут говорить, что трансов притесняют.
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69
Анатолий 40 минут назад
На заработки поехало.
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18k
Владимир 45 минут назад
Вроде у них весной обострение, не?
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69
Анатолий 47 минут назад
На взлёте открыли бы люк. Делов то....
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7k
albedo 47 минут назад
ЛЮБОЕ сексуальное извращение - признак психического заболевания.
Примером эта история.
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64
dev null albedo Полчаса назад
Естественный отбор. Это тупиковая ветвь развития.
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10k
Иван 56 минут назад
Полупокер
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215
im240 59 минут назад
сняли? обычное дело для этого существа
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5k
Duckk Час назад
Выкинуть на ходу, и делов...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Прочитал,кто автортпоста и понял:
Прочитал,кто автортпоста и понял:
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